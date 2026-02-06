ASUS ROG kỷ niệm 20 năm bằng bộ sưu tập RTX 5090 và laptop màn hình 4K 240Hz Tại Computex 2026, ASUS Republic of Gamers trình làng hệ sinh thái Edition 20 với những đột phá như card đồ họa RTX 5090 công suất 800W và máy chơi game Ally X20.

Tại sự kiện Computex 2026, ASUS Republic of Gamers (ROG) đã chính thức giới thiệu bộ sưu tập Edition 20 nhằm kỷ niệm cột mốc 20 năm phát triển. Đây không chỉ là một đợt làm mới sản phẩm thông thường mà là một hệ sinh thái gaming hoàn chỉnh, tập trung vào hiệu năng cực hạn và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới.

Dấu ấn thiết kế và linh kiện chủ chốt

Bộ sưu tập Edition 20 sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới với sắc đen chủ đạo, điểm xuyết tông đỏ truyền thống và các chi tiết vàng cao cấp. Điểm nhấn trong dải linh kiện là bo mạch chủ ROG Crosshair X870E Edition 20, sở hữu dàn nguồn 24+2+2 phase và màn hình AMOLED 6,67 inch tích hợp ngay trên thân máy để theo dõi thông số thời gian thực.

Sức mạnh đồ họa 800W và giải pháp năng lượng

Tâm điểm của bộ sưu tập là card đồ họa ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20. Sản phẩm được trang bị màn hình AMOLED cong để hiển thị hiệu ứng 3D và dữ liệu hệ thống. Với thiết kế bốn quạt cùng keo tản nhiệt kim loại lỏng, card có thể hoạt động ổn định ở mức công suất kỷ lục 800W.

Để đáp ứng nhu cầu năng lượng cho các linh kiện này, ROG giới thiệu bộ nguồn Thor 3000W Titanium III Edition 20. Sử dụng công nghệ GaN MOSFET cấp máy chủ, bộ nguồn này đủ sức gánh cùng lúc bốn card RTX 5090, đồng thời cải thiện độ ổn định điện áp thêm 45% so với các thế hệ trước.

Laptop gaming và máy tính để bàn thế hệ mới

ROG Strix SCAR 18 phiên bản 2026 là laptop dẫn đầu về công nghệ hiển thị với màn hình Mini-LED 4K tần số quét 240Hz. Máy được trang bị cấu hình tối tân nhất hiện nay gồm vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus và GPU RTX 5090 Laptop, đạt tổng công suất hệ thống lên tới 320W.

Bên cạnh đó, ROG NUC 16 Edition 20 mang sức mạnh của RTX 5090 vào một thân máy chỉ 3 lít, hỗ trợ xuất hình ảnh độ phân giải 8K. Với các hệ thống lắp ráp sẵn, ROG G1000 gây ấn tượng bằng hệ thống quạt hologram AniMe Holo và khả năng xử lý nhiệt lên tới 1000W.

Đột phá trong thiết bị cầm tay và màn hình OLED

Mảng gaming di động chứng kiến sự xuất hiện của ROG XBOX Ally X20 Bundle. Bộ sản phẩm bao gồm máy chơi game cầm tay dùng màn hình Nebula HDR OLED 7.4 inch và kính thực tế tăng cường ROG XREAL R1. Thiết bị chạy trên bộ xử lý AMD Ryzen AI Z2 Extreme, tối ưu cho các tác vụ xử lý đồ họa bằng AI.

Cuối cùng, ROG làm mới dòng màn hình OLED bằng việc áp dụng vật liệu GaN vào hệ thống tản nhiệt, giúp giảm 35% nhiệt lượng thất thoát. Đáng chú ý nhất là mẫu ROG Strix OLED XG259QWPG ACE với tần số quét lên tới 540Hz, hướng đến đối tượng game thủ eSports chuyên nghiệp.