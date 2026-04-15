ASUS ROG ra mắt Flow Z13-KJP và TUF Gaming A14 2026 với chip AMD Ryzen AI Max+ cực khủng Bộ đôi laptop gaming mỏng nhẹ mới nhất của ASUS sở hữu vi xử lý AMD Ryzen AI Max+ tích hợp NPU 50 TOPS và GPU RDNA 3.5, mang lại hiệu năng đồ họa đột phá ngay tại Việt Nam.

ASUS Republic of Gamers (ROG) vừa chính thức giới thiệu tại thị trường Việt Nam bộ đôi laptop gaming thế hệ mới: ROG Flow Z13-KJP và TUF Gaming A14 2026. Điểm nhấn lớn nhất của dòng sản phẩm năm nay chính là việc tích hợp nền tảng AMD Ryzen AI Max+, một giải pháp phần cứng hợp nhất hứa hẹn thay đổi cách tiếp cận hiệu năng trên các dòng máy di động mỏng nhẹ.

Sức mạnh đột phá từ nền tảng AMD Ryzen AI Max+

Trái tim của cả hai thiết bị là vi xử lý AMD Ryzen AI Max+, một nền tảng được thiết kế theo hướng hợp nhất toàn diện. Thay vì sử dụng các cấu trúc tách rời, con chip này tích hợp cả CPU, GPU và NPU chuyên dụng vào một đế silicon duy nhất. Với tối đa 16 nhân Zen 5 hiệu năng cao và GPU Radeon 8060S dựa trên kiến trúc RDNA 3.5, hệ thống có thể xử lý mượt mà các tựa game AAA ở thiết lập đồ họa cao mà không cần đến card đồ họa rời.

Đáng chú ý, kiến trúc bộ nhớ hợp nhất với băng thông lên đến 256GB/s cho phép CPU và GPU truy cập dữ liệu cực nhanh. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa trải nghiệm chơi game mà còn tăng tốc đáng kể các tác vụ nặng như dựng hình 3D, chỉnh sửa video độ phân giải cao và vận hành các mô hình AI trực tiếp trên máy.

ROG Flow Z13-KJP: Khi nghệ thuật giao thoa công nghệ

ROG Flow Z13-KJP là phiên bản giới hạn đặc biệt, thành quả của sự hợp tác giữa ROG và KOJIMA PRODUCTIONS. Lấy cảm hứng từ biểu tượng Ludens, máy mang phong cách thiết kế đậm chất tương lai. Đây là một chiếc tablet gaming đúng nghĩa với toàn bộ phần cứng được đặt phía sau màn hình giúp tối ưu hóa khả năng tản nhiệt.

Về thông số, Flow Z13-KJP sở hữu vi xử lý Ryzen AI Max+ 395 cùng dung lượng RAM lên đến 128GB LPDDR5X. Màn hình ROG Nebula 2.5K với tần số quét 180Hz đảm bảo hình ảnh mượt mà và độ chính xác màu sắc tuyệt đối cho các nhà sáng tạo nội dung.

TUF Gaming A14 2026: Hiệu năng mạnh mẽ và tính thực dụng

Khác với vẻ ngoài nghệ thuật của dòng Flow, TUF Gaming A14 2026 tập trung vào tính thực dụng và độ bền chuẩn quân đội. Máy được trang bị vi xử lý Ryzen AI Max+ 392 và 64GB RAM. Hệ thống tản nhiệt Intelligent Cooling với hai quạt hiệu suất cao giúp duy trì sự ổn định khi hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Màn hình 2.5K 165Hz với độ phủ màu 100% sRGB mang lại trải nghiệm hiển thị tốt, biến đây trở thành lựa chọn phù hợp cho người dùng cần một chiếc máy đa năng: vừa chơi game, vừa làm việc văn phòng và sáng tạo nội dung hàng ngày.

So sánh thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số ROG Flow Z13-KJP TUF Gaming A14 2026 Vi xử lý AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 AMD Ryzen™ AI MAX+ 392 Đồ họa Radeon™ 8060S Graphics Radeon™ 8060S Graphics RAM 128GB LPDDR5X (8000 MT/s) 64GB LPDDR5X Màn hình 13.4″ 2.5K, 180Hz, 100% DCI-P3 13.4″ 2.5K, 165Hz, 100% sRGB Trọng lượng 1.25kg (không phím) 1.48kg Pin / Sạc 70 Wh / 200W 73 Wh / 200W

Sự xuất hiện của bộ đôi này cho thấy ASUS đang đẩy mạnh xu hướng laptop gaming mỏng nhẹ mà không đánh đổi hiệu năng. Việc sử dụng nền tảng AMD Ryzen AI Max+ không chỉ nâng tầm trải nghiệm giải trí mà còn đáp ứng hoàn hảo cho các tác vụ xử lý AI hiện đại.