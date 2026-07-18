Asus ROG Strix G16 2026 trình làng: Chip Core Ultra 9 290HX Plus và màn hình 300Hz siêu mượt Asus vừa chính thức mở bán mẫu laptop gaming ROG Strix G16 phiên bản 2026 trên phạm vi toàn cầu. Máy sở hữu nâng cấp mạnh mẽ với vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus và màn hình tần số quét 300Hz vượt trội.

Sau hơn ba tháng kể từ khi giới thiệu các dòng laptop gaming ROG Strix mới, Asus đã âm thầm mở bán phiên bản ROG Strix G16 2026 tại nhiều thị trường lớn như Canada, Pháp, Hong Kong, Ý và Anh. Sản phẩm cũng đang được chuẩn bị để lên kệ tại thị trường Mỹ trong thời gian tới. Đây là bước đi chiến lược của Asus nhằm củng cố vị thế trong phân khúc laptop chơi game cao cấp với những cải tiến tập trung vào hiệu năng thuần túy và trải nghiệm hiển thị.

Mẫu ROG Strix G16 mới có trọng lượng khoảng 2,65 kg.

Sức mạnh từ vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus thế hệ mới

Điểm nhấn quan trọng nhất trên ROG Strix G16 2026 chính là sự xuất hiện của vi xử lý Core Ultra 9 290HX Plus. Mặc dù vẫn giữ cấu trúc 24 nhân tương tự thế hệ tiền nhiệm, nhưng chip Core Ultra 9 290HX Plus được tối ưu hóa để mang lại hiệu suất cao hơn khoảng 7% so với Core Ultra 9 275HX trên phiên bản 2025.

Sự cải tiến này giúp máy xử lý mượt mà hơn các tác vụ nặng, từ chơi game AAA ở thiết lập đồ họa cao nhất đến việc biên tập video chuyên nghiệp. Việc duy trì số lượng nhân lớn kết hợp với kiến trúc mới giúp cân bằng giữa hiệu năng đơn nhân và đa nhân, đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của người dùng hiện đại.

Màn hình 300Hz: Bước tiến lớn về trải nghiệm thị giác

Bên cạnh vi xử lý, màn hình cũng nhận được nâng cấp đáng kể. Asus đã trang bị tấm nền IPS độ phân giải 1600p với tần số quét lên tới 300Hz. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng tốc độ làm tươi tối đa này chỉ có thể đạt được khi card đồ họa rời (dGPU) hoạt động ở chế độ "Ultimate". Trong các chế độ thông thường, màn hình sẽ duy trì ở mức 240Hz, tương đương với phiên bản 2025.

Đối với các phiên bản cấu hình thấp hơn, máy sẽ sử dụng màn hình độ phân giải 1200p, tần số quét 165Hz và độ sáng tối đa dừng lại ở mức 300 nits. Điều này cho thấy sự phân cấp rõ rệt giữa các tùy chọn để phù hợp với ngân sách của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Asus trang bị cho ROG Strix G16 2026 viên pin 90 Wh hỗ trợ sạc nhanh 280 W.

Cấu hình đồ họa và khả năng vận hành bền bỉ

Về khả năng xử lý đồ họa, ROG Strix G16 2026 mang đến các tùy chọn card đồ họa Nvidia GeForce RTX 50-series mới nhất, bao gồm RTX 5060, RTX 5070 và RTX 5080. Việc tích hợp dòng GPU mới không chỉ giúp tăng khung hình trong game mà còn hỗ trợ tốt hơn cho các công nghệ AI và khử răng cưa tiên tiến nhất hiện nay.

Máy vẫn duy trì viên pin dung lượng 90 Wh, đi kèm bộ sạc công suất 280 W, đảm bảo thời gian sử dụng ổn định và khả năng nạp năng lượng nhanh chóng cho những trận game kéo dài. Với trọng lượng 2,65 kg, đây vẫn là một thiết bị có tính di động tương đối tốt trong dòng laptop gaming 16-inch hiệu năng cao.

Thông số kỹ thuật và giá bán chi tiết

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật chính của dòng ROG Strix G16 2026:

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 nhân) Card đồ họa (GPU) Nvidia GeForce RTX 5060 / 5070 / 5080 Màn hình 16-inch 1600p (300Hz) hoặc 1200p (165Hz) Bộ nhớ RAM Lên đến 32 GB Lưu trữ SSD 1 TB Pin / Sạc 90 Wh / 280 W Trọng lượng 2,65 kg

Tại thị trường Anh, mức giá khởi điểm cho ROG Strix G16 2026 là 2.599 Bảng Anh (đã giảm giá từ mức 2.799 Bảng). Tại Canada, phiên bản trang bị RTX 5070, 32 GB RAM và 1 TB SSD có giá khoảng 3.299 CAD. Trong khi đó, tại khu vực đồng Euro, phiên bản dùng RTX 5060 có giá từ 1.899 Euro và phiên bản cao cấp nhất dùng RTX 5080 có giá lên tới 3.599 Euro.