ASUS ROG Strix G16/G18 2026: Đột phá với RTX 5080 và thiết kế tháo lắp không cần ốc vít Dòng laptop gaming chủ lực ROG Strix G16 và G18 2026 của ASUS sở hữu cấu hình cực mạnh với RTX 5080, màn hình Mini LED cùng khả năng nâng cấp linh kiện cực nhanh.

ASUS vừa chính thức công bố thế hệ laptop gaming chủ lực ROG Strix G16 và G18 cho năm 2026. Đây không chỉ là đợt nâng cấp phần cứng định kỳ với vi xử lý Intel thế hệ mới và đồ họa RTX 50-series, mà còn đánh dấu sự thay đổi lớn về triết lý thiết kế giúp người dùng dễ dàng nâng cấp linh kiện cá nhân.

Sức mạnh từ combo Intel Core Ultra 9 và đồ họa RTX 5080

Cả hai mẫu máy đều được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus cao cấp nhất, kết hợp cùng card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5080. Cấu hình này được thiết kế để xử lý các tựa game AAA nặng nhất ở thiết lập đồ họa cao, hỗ trợ Ray Tracing toàn phần và đáp ứng tốt các tác vụ chuyên nghiệp như dựng video hay render 3D.

ROG Strix G16/G18 2026 được trang bị Intel Core Ultra 9 290HX Plus cùng phiên bản GPU cao nhất là RTX 5080

Đáng chú ý, hệ thống hỗ trợ công nghệ nội suy khung hình DLSS 4 và Multi-Frame Generation mới nhất từ NVIDIA. Máy cho phép mở rộng tối đa 64GB RAM DDR5 (tốc độ 6400MT/s) và ổ cứng 2TB SSD PCIe 4.0.

Công nghệ hiển thị Mini LED và lớp phủ chống chói mới

Trải nghiệm hình ảnh được ASUS phân cấp rõ rệt giữa hai phiên bản. Trong khi ROG Strix G16 sử dụng tấm nền IPS 16 inch độ phân giải 2.5K với tần số quét 300Hz, thì bản G18 cao cấp hơn với màn hình Mini LED 18 inch. Màn hình của G18 sở hữu hơn 2000 vùng tối cục bộ (dimming zones), độ sáng đỉnh đạt 1600 nits, tối ưu cho nội dung HDR.

Cả hai mẫu ROG Strix G16/G18 2026 đều được phủ lớp chống chói (anti-reflection)

Cả hai phiên bản đều đạt chuẩn màu 100% DCI-P3, chứng nhận Pantone và Dolby Vision. Điểm cải tiến quan trọng là lớp phủ chống chói (anti-reflection) giúp duy trì màu sắc chuẩn xác ngay cả trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Thiết kế khung máy Tool-less độc đáo

Nâng cấp mang tính thực dụng nhất nằm ở cấu trúc khung máy cho phép mở máy không cần ốc vít (Tool-less). Các ngàm lò xo thông minh cho phép tháo nắp đáy thủ công, kết hợp với chốt Q-Latch ở khe SSD giúp việc thay thế, nâng cấp bộ nhớ trở nên đơn giản hơn đối với người dùng phổ thông.

ASUS áp dụng hệ thống tản nhiệt khủng gồm buồng hơi (vapor chamber), thiết lập 3 quạt và heatsink nhiều lớp

Để duy trì hiệu năng ổn định cho các linh kiện tiêu thụ điện năng lớn, ASUS duy trì hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) kết hợp thiết lập 3 quạt và hệ thống heatsink nhiều lớp. Thiết kế này ngăn chặn tình trạng tụt xung khi vận hành ở cường độ cao trong thời gian dài.

Kết nối Thunderbolt 5 và Wi-Fi 7

ASUS ROG Strix G16/G18 2026 đón đầu các tiêu chuẩn kết nối tương lai với 2 cổng Thunderbolt 5 (hỗ trợ DisplayPort 2.1 và Power Delivery) cùng chuẩn mạng Wi-Fi 7 siêu tốc. Hệ thống âm thanh tích hợp Dolby Atmos, Hi-Res Audio và công nghệ chống ồn bằng AI.

Thông số ROG Strix G16 (2026) ROG Strix G18 (2026) Vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus Intel Core Ultra 9 290HX Plus Đồ họa Tối đa NVIDIA RTX 5080 Tối đa NVIDIA RTX 5080 Màn hình 16 inch IPS, 2.5K, 300Hz 18 inch Mini LED, 2.5K, 240Hz Độ sáng đỉnh - 1600 nits Trọng lượng 2.7 kg 3.5 kg Pin/Sạc 90Wh / 380W 90Wh / 380W Kết nối Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 Thunderbolt 5, Wi-Fi 7

Bộ đôi laptop gaming mới sẽ có hai tùy chọn màu sắc là Xám (Eclipse Grey) và Xanh lá (Volt Green). Hiện tại, ASUS vẫn chưa công bố mức giá chính thức và thời điểm mở bán cụ thể cho từng thị trường.