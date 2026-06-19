Asus ROG Strix Scar 18 2026: Siêu phẩm gaming với màn hình Mini LED 1.600 nits và cấu hình 320W Asus vừa chính thức mở bán toàn cầu mẫu laptop gaming siêu cao cấp ROG Strix Scar 18 phiên bản 2026. Thiết bị gây ấn tượng với màn hình Mini LED 4K 240Hz siêu sáng và tổng công suất hệ thống lên tới 320W.

Asus chính thức tung ra thị trường toàn cầu "siêu phẩm" laptop gaming ROG Strix Scar 18 phiên bản 2026 (mã hiệu G835). Đây không chỉ là một bản cập nhật cấu hình thông thường mà còn mang đến những đột phá về công nghệ hiển thị Mini LED và khả năng giải phóng năng lượng tối đa cho phần cứng bên trong, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho dòng máy tính xách tay thay thế máy bàn (desktop replacement).

Đột phá hiển thị với tấm nền Mini LED 4K và công nghệ Nebula ELMB

Điểm nâng cấp đáng giá nhất trên ROG Strix Scar 18 2026 chính là màn hình. Thay vì sử dụng độ phân giải thấp hơn như phiên bản 2025, model năm nay được trang bị tấm nền Mini LED độ phân giải 4K với tần số quét 240Hz. Với kích thước 18 inch, màn hình này cung cấp mật độ điểm ảnh sắc nét cùng trải nghiệm mượt mà cho cả game thủ lẫn người làm sáng tạo nội dung.

Đáng chú ý, thiết bị sở hữu độ sáng cực đại lên tới 1.600 nits (tại 3% APL) ở chế độ HDR, cho phép hiển thị vùng sáng rực rỡ và vùng tối sâu thẳm. Asus cũng giới thiệu công nghệ ROG Nebula ELMB (Extra Low Motion Blur) hoàn toàn mới. Theo nhà sản xuất, công nghệ này giúp cải thiện độ rõ nét của các chuyển động nhanh lên gấp 16 lần so với các giải pháp thông thường, loại bỏ hiện tượng bóng ma trong các tựa game hành động tốc độ cao.

Asus ROG Strix Scar 18 2026 nặng hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm.

Sức mạnh phần cứng: Khi giới hạn năng lượng được phá bỏ

Bên trong vẻ ngoài hầm hố, ROG Strix Scar 18 2026 mang trong mình những linh kiện mạnh mẽ nhất hiện nay từ Intel và Nvidia. Máy được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus, có khả năng tiêu thụ điện năng lên tới 200W ở mức đỉnh. Đi kèm với đó là tùy chọn card đồ họa GeForce RTX 5080 hoặc RTX 5090 với mức TGP (Total Graphics Power) cố định ở 175W.

Để duy trì hiệu năng ổn định, Asus đã nâng cấp bộ nguồn đi kèm với công suất cao hơn 18% so với trước, cho phép hệ thống duy trì tổng công suất tiêu thụ đồng thời (CPU và GPU) lên đến 320W. Việc tăng giới hạn năng lượng cho CPU thêm hơn 50% so với thế hệ 2025 hứa hẹn mang lại lợi thế hiệu năng đáng kể trong các tựa game nặng và các tác vụ tính toán phức tạp.

Thông số kỹ thuật chi tiết của ROG Strix Scar 18 (G835)

Thành phần Thông số kỹ thuật Vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra 9 290HX Plus (lên đến 200W) Đồ họa (GPU) Nvidia GeForce RTX 5080 / RTX 5090 (175W) Màn hình 18 inch Mini LED, 4K, 240Hz, 1.600 nits, ROG Nebula ELMB Bộ nhớ RAM 32GB / 64GB LPDDR5X Lưu trữ 1TB / 2TB SSD Tổng công suất 320W (CPU + GPU đồng thời)

Mức giá và định vị phân khúc siêu cao cấp

Với những trang bị hàng đầu, không ngạc nhiên khi ROG Strix Scar 18 2026 có mức giá khá đắt đỏ. Tại thị trường Mỹ, phiên bản sử dụng RTX 5080, RAM 32GB và SSD 1TB có giá khởi điểm từ 4.299 USD. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất với RTX 5090 (24GB VRAM), RAM 64GB và SSD 2TB được bán tại thị trường Anh với giá khoảng 5.299 Bảng Anh.

Dù có trọng lượng nặng hơn vài trăm gram so với thế hệ trước, đây vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho những người dùng cần một cỗ máy có hiệu năng tương đương máy tính để bàn nhưng vẫn có thể di chuyển khi cần thiết. Sự kết hợp giữa công nghệ Mini LED tiên tiến và nền tảng phần cứng mạnh mẽ giúp Asus tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc laptop gaming hi-end.