ASUS ROG Zephyrus Duo: Cận cảnh laptop gaming hai màn hình giá gần 200 triệu đồng tại Việt Nam ASUS mở đặt trước ROG Zephyrus Duo tại Việt Nam với giá gần 200 triệu đồng. Siêu phẩm sở hữu RTX 5090, hai màn hình OLED 3K độc đáo cho nhu cầu đa nhiệm chuyên sâu.

ASUS Republic of Gamers (ROG) chính thức công bố chương trình đặt trước mẫu ROG Zephyrus Duo (GX651) tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng laptop 16 inch đầu tiên trên thế giới sở hữu thiết kế tích hợp hai màn hình OLED, hướng đến đối tượng game thủ chuyên nghiệp, streamer và các nhà sáng tạo nội dung đòi hỏi hiệu suất đa nhiệm cao.

Đột phá không gian hiển thị với thiết kế hai màn hình

Điểm nhấn quan trọng nhất của ROG Zephyrus Duo là sự kết hợp giữa màn hình chính và một màn hình phụ kéo dài phía dưới trong cùng một khung máy 16 inch. Giải pháp này mang lại tổng diện tích hiển thị ấn tượng tương đương hơn 21 inch, cho phép người dùng mở rộng không gian làm việc tối đa.

Laptop gaming hai màn hình 16 inch đầu tiên trên thế giới (Nguồn: Internet)

Thiết kế này hỗ trợ linh hoạt nhiều chế độ sử dụng khác nhau, từ dạng laptop truyền thống đến việc xếp chồng hai màn hình hoặc chia sẻ nội dung 180 độ. Đặc biệt, cụm bàn phím có thể tách rời và kết nối không dây qua Bluetooth, tạo thêm sự linh hoạt cho người dùng khi cần tận dụng triệt để không gian của màn hình phụ.

Công nghệ màn hình OLED 3K và độ chuẩn màu cao

Cả hai màn hình trên Zephyrus Duo đều trang bị tấm nền ROG Nebula HDR OLED cảm ứng, sở hữu độ phân giải 3K cùng tần số quét 120Hz. Với thời gian phản hồi siêu nhanh chỉ 0,2 ms và công nghệ NVIDIA G-SYNC tích hợp, thiết bị đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng xé hình.

Sở hữu độ phân giải 3K, tần số quét 120Hz và thời gian phản hồi siêu nhanh 0,2 ms (Nguồn: Internet)

Về khả năng hiển thị màu sắc, bộ đôi màn hình đạt độ phủ màu 100% DCI-P3, đạt chuẩn Pantone và có độ sáng tối đa lên tới 1100 nits. Những thông số này giúp máy đáp ứng tốt cả nhu cầu giải trí đỉnh cao lẫn các tác vụ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp yêu cầu độ chính xác màu sắc tuyệt đối.

Sức mạnh phần cứng từ RTX 5090 và Core Ultra 9

ROG Zephyrus Duo sở hữu cấu hình dẫn đầu thị trường với bộ vi xử lý Intel Core Ultra 9 386H và card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop (24GB VRAM GDDR7). Hệ thống hỗ trợ các công nghệ AI tiên tiến nhất hiện nay như DLSS 4.5 và Ray Tracing thế hệ mới, tối ưu hóa tối đa hiệu suất xử lý hình ảnh.

Zephyrus Duo được trang bị bộ vi xử lý CPU Intel Core Ultra 9 386H (Nguồn: Internet)

Để duy trì sức mạnh ổn định, ASUS đã trang bị hệ thống tản nhiệt ROG Intelligent Cooling với buồng hơi cỡ lớn, sử dụng kim loại lỏng và vật liệu graphite nano. Máy đi kèm 64GB RAM LPDDR5X và ổ cứng SSD PCIe 5.0 dung lượng 2TB, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu cực nhanh.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết ROG Zephyrus Duo (GX651)

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra 9 386H Card đồ họa (GPU) NVIDIA GeForce RTX 5090 (24GB VRAM GDDR7) Bộ nhớ RAM 64GB LPDDR5X Lưu trữ 2TB SSD PCIe 5.0 (trống 1 khe M.2) Màn hình Kép, Nebula HDR OLED 3K, 120Hz, 1100 nits Kết nối Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, SD UHS-II Pin & Sạc 90Wh, Sạc chính 250W, kèm sạc USB-C 100W

Giá bán và chương trình đặt trước tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, ASUS hiện phân phối một phiên bản cấu hình duy nhất của ROG Zephyrus Duo với mức giá niêm yết 199,99 triệu đồng. Thân máy được chế tác từ nhôm CNC Stellar Grey sang trọng, tích hợp dải đèn Slash Lighting với 35 vùng LED độc lập.

Zephyrus Duo cũng được trang bị đầy đủ các cổng kết nối hiện đại (Nguồn: Internet)

Khách hàng đặt trước sản phẩm từ ngày 22/5 đến 14/6 sẽ nhận được ưu đãi tặng kèm 1 năm bảo hành quốc tế trị giá khoảng 3,19 triệu đồng. Đây là mẫu máy hội tụ đầy đủ các công nghệ kết nối hiện đại nhất bao gồm Wi-Fi 7 và Thunderbolt 4, hứa hẹn trở thành biểu tượng công nghệ mới trong phân khúc laptop gaming siêu cao cấp.