Asus TUF Gaming F16 giảm giá 600 USD: Sức mạnh Core Ultra 9 và RTX 5070 trong tầm tay Với mức giảm giá 28% tại B&H Photo Video, Asus TUF Gaming F16 trở thành lựa chọn laptop gaming 16 inch hấp dẫn nhờ trang bị chip Intel Core Ultra 9 và card đồ họa RTX 5070.

Thị trường laptop gaming tầm trung đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt khi các nhà bán lẻ liên tục tung ra những chương trình khuyến mãi lớn. Đáng chú ý nhất hiện nay là đợt giảm giá sâu cho dòng Asus TUF Gaming F16 tại đại lý B&H Photo Video (New York). Mẫu máy này hiện được niêm yết ở mức 1.499 USD, giảm 600 USD so với giá gốc 2.099 USD, tương đương mức ưu đãi gần 30%.

Asus TUF Gaming F16 là mẫu laptop gaming 16 inch trang bị RTX 5070 đang được giảm giá sâu

Cấu hình vượt trội trong phân khúc tầm trung

Dù không thuộc dòng cao cấp như Zephyrus G16, Asus TUF Gaming F16 vẫn mang lại giá trị sử dụng cực lớn cho những game thủ ưu tiên hiệu năng trên giá thành. Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị nằm ở bộ vi xử lý Intel Core Ultra 9 275HX kết hợp cùng card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop. Đây là sự kết hợp mạnh mẽ, đủ sức xử lý các tựa game AAA ở thiết lập đồ họa cao nhất.

Đi kèm với đó là bộ nhớ RAM DDR5 32GB và ổ cứng SSD 1TB, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà và không gian lưu trữ rộng rãi. Hệ thống này không chỉ phục vụ tốt nhu cầu giải trí mà còn đáp ứng tốt các tác vụ đồ họa, dựng video chuyên nghiệp.

Trải nghiệm thị giác và khả năng hiển thị

Asus TUF Gaming F16 sở hữu màn hình 16 inch với độ phân giải QHD, tấm nền IPS cho góc nhìn rộng và màu sắc trung thực. Với tần số quét 165Hz, các chuyển động trong game trở nên mượt mà, giảm thiểu hiện tượng xé hình. Theo công bố từ nhà sản xuất, màn hình này có độ sáng lên tới 400 nits và độ phủ màu đạt 100% sRGB, phù hợp cho cả nhu cầu làm việc sáng tạo nội dung cơ bản.

Thiết kế tối ưu cho di động và kết nối đa dạng

Một điểm cộng đáng kể của phiên bản TUF Gaming F16 năm nay là trọng lượng khá nhẹ so với kích thước 16 inch, chỉ nặng khoảng 4,85 lb (tương đương 2,2 kg). Điều này giúp thiết bị trở thành một lựa chọn khả thi cho những người thường xuyên phải di chuyển hoặc mang máy đi làm, đi học hàng ngày.

Hệ thống cổng kết nối trên TUF Gaming F16 bao gồm HDMI 2.1 và Thunderbolt 4

Về khả năng kết nối, máy được trang bị đầy đủ các chuẩn hiện đại nhất bao gồm WiFi 6E, Bluetooth 5.3 và cổng Gigabit LAN. Người dùng có thể dễ dàng kết nối các thiết bị ngoại vi thông qua cổng Thunderbolt 4 (USB-C) hoặc xuất hình ảnh ra màn hình lớn, TV thông qua cổng HDMI 2.1 chất lượng cao.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra 9 275HX Card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop Bộ nhớ RAM 32GB DDR5 Lưu trữ 1TB SSD Màn hình 16 inch QHD IPS, 165Hz, 400 nits, 100% sRGB Trọng lượng 4,85 lb (2,2 kg) Kết nối Thunderbolt 4, HDMI 2.1, WiFi 6E, Bluetooth 5.3

Nhìn chung, với mức giá 1.499 USD, Asus TUF Gaming F16 là một trong những mẫu laptop trang bị RTX 5070 có mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay. Đây là thời điểm thích hợp để các game thủ nâng cấp hệ thống của mình với một thiết bị vừa mạnh mẽ, vừa có tính di động cao.