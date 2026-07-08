Asus V500 Mini Tower: PC mini thiết kế vân gỗ và sức mạnh từ chip AMD Ryzen Asus vừa ra mắt mẫu PC mini V500 mới với thiết kế mặt trước giả vân gỗ hoặc vải, trang bị chip AMD Ryzen kiến trúc Zen 4, hướng đến sự yên tĩnh và hiệu năng ổn định.

Asus vừa chính thức làm mới dòng máy tính để bàn nhỏ gọn của mình với phiên bản Asus V500 Mini Tower (2026). Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phong cách thiết kế tinh tế, sử dụng các vật liệu mang hơi hướng nội thất như vân gỗ và vải, thay thế cho vẻ ngoài góc cạnh của phiên bản chạy chip Intel trước đó.

Asus V500 Mini Tower có sẵn hai màu trắng hoặc đen với các điểm nhấn bằng vân gỗ.

Thiết kế tối giản và vật liệu mới

Asus V500 Mini Tower phiên bản 2026 sở hữu ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Người dùng có thể lựa chọn giữa mặt trước bọc vải màu xám nhạt hoặc mặt trước giả vân gỗ sang trọng. Cần lưu ý rằng dù mang lại cảm giác cao cấp, phần vân gỗ này không phải là gỗ thật. Thiết kế này giúp chiếc PC dễ dàng hòa nhập vào không gian làm việc hiện đại hoặc phòng khách như một món đồ trang trí.

Cấu hình mạnh mẽ với kiến trúc Zen 4

Bên trong vẻ ngoài thanh lịch là sức mạnh từ dòng vi xử lý AMD Ryzen mới nhất. Người dùng có hai lựa chọn cấu hình chính:

AMD Ryzen 5 220: Phiên bản tiêu chuẩn cho các tác vụ văn phòng và giải trí.

Phiên bản tiêu chuẩn cho các tác vụ văn phòng và giải trí. AMD Ryzen 7 260: Phiên bản cao cấp với 8 nhân xử lý dựa trên kiến trúc Zen 4, đạt tốc độ xung nhịp tối đa lên đến 5.1 GHz.

Cả hai phiên bản đều tích hợp đồ họa AMD Radeon 780M. Mặc dù đây là một trong những GPU tích hợp mạnh mẽ nhất hiện nay, có thể xử lý tốt các tựa game nhẹ hoặc game cũ, nhưng Asus V500 vẫn được định vị là một chiếc PC đa năng hơn là một cỗ máy chơi game chuyên dụng.

Khả năng nâng cấp và kết nối

Điểm đặc biệt của Asus V500 là việc sử dụng các linh kiện của laptop để tối ưu không gian và độ ồn. Máy trang bị 2 khe cắm RAM DDR5 SO-DIMM (loại RAM thường dùng cho laptop). Nhờ sử dụng chip xử lý có mức tiêu thụ điện năng (TDP) chỉ 45W, hệ thống tản nhiệt của máy hoạt động cực kỳ yên tĩnh.

Về khả năng mở rộng, máy có sẵn một khe cắm PCIe 4.0 x16, cho phép lắp thêm card đồ họa rời. Tuy nhiên, do bộ nguồn đi kèm chỉ có công suất 180W, người dùng sẽ cần phải thay thế bộ nguồn nếu muốn nâng cấp các dòng card đồ họa mạnh mẽ.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (CPU) AMD Ryzen 5 220 / Ryzen 7 260 (Zen 4) Đồ họa (iGPU) AMD Radeon 780M Bộ nhớ RAM 2x DDR5 SO-DIMM Lưu trữ 512 GB SSD (Hỗ trợ thêm 1 khe M.2) Cổng kết nối trước 2x USB-A, 1x USB-C, Jack 3.5mm Cổng kết nối sau 3x USB-A, HDMI 2.1b, DisplayPort 1.4, Gigabit Ethernet

Giá bán và thời điểm ra mắt

Asus V500 Mini Tower (mã hiệu VM501MH) dự kiến sẽ sớm có mặt trên thị trường. Tại châu Âu, phiên bản chạy Ryzen 5 220 đi kèm 16 GB RAM và 512 GB SSD có giá khởi điểm từ 599 Euro (khoảng 680 USD). Phiên bản cao cấp hơn sử dụng Ryzen 7 260 với cùng cấu hình bộ nhớ sẽ có giá 649 Euro (khoảng 740 USD). Hiện Asus vẫn chưa công bố mức giá cụ thể cho thị trường Mỹ và các khu vực khác.