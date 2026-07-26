Asus Zenbook A16 ra mắt bản Snapdragon X giá rẻ hơn 38% tại thị trường quốc tế Asus mở rộng phân phối phiên bản Zenbook A16 mã UX3607QA dùng chip Snapdragon X, mang lại lựa chọn mỏng nhẹ hơn với chi phí tiết kiệm đáng kể.

Asus chính thức mở rộng phạm vi phân phối phiên bản giá rẻ của dòng laptop 16 inch Zenbook A16 (mã UX3607QA) ra nhiều thị trường quốc tế như Anh và Úc. So với biến thể cao cấp ra mắt vào tháng 4 sử dụng vi xử lý Snapdragon X2 Elite Extreme, phiên bản mới có mức giá thấp hơn khoảng 38%, đồng thời tối ưu trọng lượng nhẹ hơn khoảng 100 gram nhờ những điều chỉnh hợp lý về thông số cấu hình.

Zenbook A16 sử dụng chip Snapdragon X có mức giá rẻ hơn đáng kể so với phiên bản chạy Snapdragon X2.

Sự chênh lệch hiệu năng giữa hai phiên bản vi xử lý

Phiên bản Zenbook A16 UX3607QA được trang bị chip Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 với cấu trúc 8 nhân. Đây cũng chính là bộ vi xử lý đang xuất hiện trên dòng laptop Zenbook A14 tiêu chuẩn. Dựa trên các dữ liệu kiểm tra hiệu năng, vi xử lý 8 nhân này có tốc độ chậm hơn gần một nửa so với Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-94-100) trên bản cao cấp vốn cạnh tranh trực tiếp với các dòng chip x86 và Apple M4.

Bên cạnh vi xử lý, dung lượng bộ nhớ RAM cũng chịu sự cắt giảm. Mẫu UX3607QA đi kèm với 16 GB RAM, chỉ bằng một phần ba so với dung lượng RAM được trang bị trên biến thể Zenbook A16 đắt tiền hơn.

Những thay đổi về màn hình, kết nối và trọng lượng

Ngoài cấu hình phần cứng, trải nghiệm hiển thị và khả năng kết nối trên Zenbook A16 (UX3607QA) cũng giảm xuống để đổi lấy mức giá mềm hơn. Thiết bị vẫn sở hữu tấm nền OLED nhưng có độ sáng thấp hơn, độ phân giải giảm và tần số quét chậm hơn so với màn hình 2.8K, tần số quét 120 Hz và độ sáng 500 nits của bản cao cấp.

Về khả năng kết nối không dây, thiết bị đã chuyển sang sử dụng chuẩn Wi-Fi 6E thay vì Wi-Fi 7 tiên tiến. Đổi lại, điểm cộng của phiên bản này là tính cơ động cao hơn khi tổng trọng lượng máy giảm được khoảng 100 gram.

So sánh thông số chi tiết giữa hai phiên bản

Thông số kỹ thuật Phiên bản cao cấp (Snapdragon X2) Phiên bản mới (UX3607QA) Vi xử lý Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-94-100) Snapdragon X (X1-26-100, 8 nhân) Dung lượng RAM 48 GB RAM 16 GB RAM Màn hình OLED 2.8K, 120 Hz, 500 nits Độ phân giải và độ sáng thấp hơn Chuẩn Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Trọng lượng Nặng hơn (~100g) Nhẹ hơn khoảng 100g

Giá bán và khả năng cung ứng

Mẫu laptop Asus Zenbook A16 (UX3607QA) hiện có giá 1.299 Bảng Anh (khoảng 1.730 USD) tại Anh và 2.074 Đô la Úc tại Úc. Để so sánh, biến thể chạy chip Snapdragon X2 Elite Extreme có giá lên tới 2.099 Bảng Anh tại Anh. Việc chấp nhận các điểm cắt giảm phần cứng giúp người dùng tiết kiệm tới 38% chi phí đầu tư. Hiện tại, mẫu máy này đã được phân phối tại Ý, Anh và Úc, nhưng chưa xuất hiện thông tin mở bán tại khu vực Bắc Mỹ.