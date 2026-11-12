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ASUS Zenbook chiếm 53% thị phần laptop Windows cao cấp tại Việt Nam, theo dữ liệu GfK công bố

Vũ Sơn12/11/2026 21:12

Theo GfK, Zenbook đạt 53% thị phần laptop Windows cao cấp tại Việt Nam. ASUS cho rằng OLED, thiết kế mỏng nhẹ và triết lý One Step Ahead tạo nên lợi thế.

Dữ liệu từ GfK cho thấy dòng laptop Windows cao cấp ASUS Zenbook đang chiếm 53% thị phần tại Việt Nam. Nói cách khác, cứ hai laptop cao cấp chạy Windows bán ra thì có một chiếc thuộc dòng Zenbook. Con số này cho thấy ASUS đang giữ vị thế dẫn đầu ở phân khúc người dùng cao cấp.

Laptop ASUS Zenbook trong dữ liệu thị phần laptop Windows cao cấp tại Việt Nam

Vì sao Zenbook vượt mốc một nửa thị phần laptop Windows cao cấp?

Theo nhận định từ đại diện ASUS, kết quả này phản ánh sức cạnh tranh của hãng khi người dùng không còn đánh giá máy tính thuần túy qua cấu hình. Trải nghiệm tổng thể, gồm thiết kế, tính di động, chất lượng màn hình OLED và vật liệu chế tác mới, đang trở thành tiêu chuẩn định hình phân khúc.

Thiết kế và màn hình laptop ASUS Zenbook cao cấp

Theo nguồn tin, ASUS tạo lợi thế dựa trên ba yếu tố cốt lõi:

  • Màn hình OLED: mang lại chất lượng hiển thị màu sắc sống động và chính xác.
  • Thiết kế mỏng nhẹ: tối ưu tính di động cho người dùng thường xuyên di chuyển.
  • Kiểu dáng đổi mới: đi đầu với thiết kế hai màn hình độc đáo trên thị trường.

“One Step Ahead”: chọn đi trước nhu cầu thay vì chạy đua thông số

Theo ASUS, thành công của Zenbook bắt nguồn từ chiến lược đi trước nhu cầu thị trường. Thay vì chỉ chạy đua thông số phần cứng, hãng chọn lắng nghe và giải quyết các bài toán thực tế của người dùng.

Đại diện ASUS chia sẻ về chiến lược phát triển dòng laptop Zenbook

Ông Eric Lee, Giám đốc vùng của ASUS, cho biết cột mốc thị phần laptop trên 50% là kết quả của triết lý “Start With People”. Theo ông, khi các nền tảng CPU từ Intel, AMD hay Qualcomm ngày càng tương đồng, sự khác biệt nằm ở cách tích hợp phần cứng để tạo ra giải pháp tối ưu cho từng nhu cầu cụ thể.

Hai định hướng này được ASUS tóm lược như sau:

Định hướngNội dung chi tiếtGiá trị mang lại cho người dùng
Start With PeopleQuan sát hành vi và thói quen sử dụng thực tếGiải quyết các khoảng trống mà thiết bị cũ chưa đáp ứng
One Step AheadTiên phong ứng dụng công nghệ và vật liệu mớiMang lại giá trị sử dụng trước khi thành tiêu chuẩn chung

Laptop AI sẽ định hình tiêu chuẩn mới cho phân khúc cao cấp

Theo nguồn tin, tiêu chuẩn của dòng laptop Windows cao cấp trong tương lai sẽ chuyển dịch mạnh sang khả năng tương tác thông minh và cá nhân hóa sâu hơn. Xu hướng laptop AI được kỳ vọng trở thành yếu tố quyết định trải nghiệm người dùng.

Laptop ASUS Zenbook và xu hướng laptop AI trong phân khúc cao cấp

Người dùng sẽ quan tâm nhiều hơn đến khả năng vận hành các tác vụ tác tử AI (agentic AI) và tính ứng dụng linh hoạt trong công việc hàng ngày. Thiết bị không chỉ cần sức mạnh xử lý phần cứng mà còn phải thích ứng tốt với phong cách làm việc riêng của từng cá nhân.

Với đà tăng trưởng này, dòng Zenbook được kỳ vọng tiếp tục đặt ra những tiêu chuẩn mới cho thị trường máy tính xách tay tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nguồn: GfK, ASUS

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        ASUS Zenbook chiếm 53% thị phần laptop Windows cao cấp tại Việt Nam, theo dữ liệu GfK công bố
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