ASUS Zenbook DUO 2026: Laptop hai màn hình OLED đạt giải Vàng iF Design ra mắt tại Việt Nam ASUS chính thức mở đặt trước Zenbook DUO (UX8407AA) thế hệ 2026 với thiết kế hai màn hình OLED 3K đột phá. Mẫu laptop sở hữu chip Intel Core Ultra X9 mới nhất và khả năng biến hình linh hoạt cho người dùng đa nhiệm chuyên nghiệp.

ASUS vừa chính thức mở chương trình đặt trước cho mẫu Zenbook DUO (UX8407AA) phiên bản 2026 tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng laptop tiên phong trong việc giải quyết bài toán không gian hiển thị hạn chế trên các thiết bị di động, vừa vinh dự nhận giải Vàng tại iF Design Awards – một trong những giải thưởng thiết kế uy tín nhất thế giới.

Giải pháp đột phá cho bài toán đa nhiệm di động

Trong nhiều năm qua, thiết kế laptop truyền thống với một màn hình duy nhất thường gây khó khăn cho người dùng cần xử lý nhiều tác vụ cùng lúc. ASUS Zenbook DUO 2026 thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận này bằng việc tích hợp hai màn hình OLED ngay trong một thân máy gọn nhẹ, giúp loại bỏ sự phụ thuộc vào màn hình rời khi làm việc bên ngoài văn phòng.

Thay vì buộc người dùng phải thay đổi thói quen, thiết bị này được thiết kế để tự điều chỉnh theo cách làm việc của mỗi người. Nhờ bàn phím Bluetooth tháo rời và chân đế (kickstand) tích hợp, Zenbook DUO 2026 cho phép thiết lập không gian làm việc đa dạng chỉ trong vài giây.

Khả năng biến hình linh hoạt trong mọi tình huống

Điểm mạnh nhất của Zenbook DUO 2026 nằm ở tính linh hoạt cao. Người dùng có thể sử dụng máy như một laptop truyền thống khi gắn bàn phím lên màn hình dưới. Tuy nhiên, khi cần không gian rộng hơn, việc tách rời bàn phím sẽ mở ra các chế độ hiển thị chuyên sâu:

Chế độ màn hình kép: Xếp dọc hai màn hình để đọc tài liệu dài hoặc lập trình.

Chế độ Desktop: Đặt nằm ngang tạo thành một hệ thống máy tính bàn mini với hai cửa sổ song song.

Chế độ chia sẻ: Mở phẳng 180 độ để trình bày nội dung trực tiếp cho người đối diện.

Hoàn thiện thiết kế và công nghệ hiển thị vượt trội

Phiên bản 2026 không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà đã trở thành một công cụ làm việc thực thụ với độ hoàn thiện cao. Bản lề ẩn mới giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai màn hình, tạo ra bề mặt hiển thị gần như liền mạch. Khung máy được chế tác từ vật liệu Ceraluminum độc quyền, giúp giảm trọng lượng nhưng vẫn đạt độ bền tiêu chuẩn quân đội.

Cả hai màn hình đều là loại ASUS Lumina Pro OLED độ phân giải 3K, tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa lên tới 1000 nits. Để hỗ trợ tối đa cho phần cứng, phần mềm ScreenXpert cho phép người dùng kéo thả cửa sổ ứng dụng giữa hai màn hình một cách mượt mà.

Thông số kỹ thuật ấn tượng

Thông số Chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra X9 388H (Series 3) tích hợp AI Màn hình 2x 14-inch OLED 3K, 144Hz, 100% DCI-P3 Vật liệu Ceraluminum Pin 99Wh Âm thanh 6 loa Dolby Atmos

Về hiệu năng, máy được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra X9 388H mới nhất, tối ưu cho các tác vụ AI. Viên pin dung lượng lớn 99Wh đảm bảo khả năng duy trì làm việc trong suốt cả ngày mà không cần sạc liên tục. Đây là bước tiến quan trọng đưa dòng laptop hai màn hình từ một sản phẩm thử nghiệm trở thành thiết bị di động mạnh mẽ cho công việc chuyên nghiệp.