ASUS Zenbook DUO 2026 ra mắt tại Việt Nam: Đột phá thiết kế hai màn hình và hiệu năng AI 180 TOPS ASUS chính thức giới thiệu Zenbook DUO (2026) tại Việt Nam, sở hữu chip Intel Core Ultra Series 3 mạnh mẽ, thời lượng pin 99Wh và thiết kế hai màn hình OLED 3K tối ưu cho đa nhiệm.

ASUS vừa chính thức giới thiệu mẫu laptop hai màn hình Zenbook DUO (2026) tại thị trường Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc máy tính xách tay đa nhiệm cao cấp. Thiết bị không chỉ là bản nâng cấp về thông số kỹ thuật mà còn đánh dấu bước hoàn thiện về thiết kế linh hoạt, hướng tới trải nghiệm làm việc thực tế mỗi ngày.

Thiết kế hai màn hình liền mạch và độ bền Ceraluminum

Trên thế hệ 2026, ASUS đã giải quyết bài toán “chia đôi trải nghiệm” vốn là hạn chế của các dòng laptop hai màn hình trước đây. Khoảng cách giữa hai màn hình được thu hẹp đáng kể nhờ hệ thống bản lề ẩn mới, giảm từ 26 mm xuống còn 7.66 mm (tương đương giảm 70%). Viền cạnh màn hình cũng được tinh chỉnh mỏng hơn, từ 6.15 mm xuống còn 3.88 mm, mang lại không gian hiển thị liền mạch và hiện đại.

Đáng chú ý, Zenbook DUO (2026) sử dụng khung hợp kim Ceraluminum cho toàn bộ thân máy. Vật liệu này có độ cứng cao gấp 3 lần so với nhôm anodized truyền thống nhưng nhẹ hơn 30%, giúp tăng khả năng chống trầy xước và va đập. Sản phẩm đã đạt giải Vàng iF Design Award 2026 nhờ sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ và độ bền cơ học cao, chịu được hơn 40.000 lần đóng mở bản lề và nắp máy chịu tải trọng lên đến 50 kg.

Hiệu năng AI vượt trội với Intel Core Ultra Series 3

Sức mạnh của Zenbook DUO (2026) đến từ vi xử lý Intel Core Ultra X9 388H (Series 3) mới nhất, tích hợp GPU Intel Arc Graphics B390. Theo số liệu từ nhà sản xuất, hiệu năng đa nhiệm tăng 26%, đồ họa tăng 112% và đặc biệt là khả năng xử lý AI tăng trưởng tới 203% so với thế hệ tiền nhiệm.

Với tổng hiệu năng AI đạt khoảng 180 TOPS, thiết bị tối ưu hóa hoàn hảo các tính năng Copilot+ PC trên Windows. Để duy trì sức mạnh này, ASUS trang bị hệ thống tản nhiệt quạt 97 cánh với diện tích hút gió lớn hơn 3 lần, cho phép máy vận hành ổn định ở mức công suất 45W trong thời gian dài.

Trải nghiệm hiển thị 3K OLED và thời lượng pin ấn tượng

Thiết bị sở hữu hai màn hình ASUS Lumina Pro OLED 14 inch độ phân giải 3K (2880 x 1800), tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa 1000 nits. Công nghệ VRR và Dolby Vision đi kèm lớp phủ chống phản chiếu giúp hình ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện ánh sáng. Phần mềm ScreenXpert cho phép người dùng linh hoạt sắp xếp cửa sổ ứng dụng hoặc chia sẻ nội dung khi mở máy 175°.

Về năng lượng, Zenbook DUO (2026) nâng cấp dung lượng pin lên 99Wh (so với 75Wh trước đây). Máy có thể hoạt động liên tục 12 giờ ở chế độ hai màn hình và lên tới 32 giờ khi phát video ở chế độ một màn hình. Bộ sạc USB-C 100W hỗ trợ sạc nhanh 60% chỉ trong 49 phút.

Thông số kỹ thuật và giá bán chính thức

ASUS Zenbook DUO (2026) duy trì đầy đủ các cổng kết nối quan trọng như Thunderbolt 4, USB-A và HDMI. Bàn phím rời MagLatch mới có hành trình phím 1.7 mm và touchpad ErgoSense mang lại cảm giác nhập liệu chuyên nghiệp. Dưới đây là bảng giá chính thức tại thị trường Việt Nam từ ngày 26/05/2026: