Atalanta 1-1 Kairat Almaty: Hai đội chia điểm Atalanta đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục từ vị trí thứ 15 với 3 điểm. Trận gặp Kairat Almaty diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại New Balance Arena.

Atalanta 1 - 1 Kairat Almaty Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Atalanta tiếp đón Kairat Almaty.

17' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 59% - 41% Kairat Almaty, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

20' Thẻ vàng Phút 20': G. Mendonsa (Kairat Almaty) nhận thẻ vàng (Holding).

27' Thẻ vàng Phút 27': K. Sulemana (Atalanta) nhận thẻ vàng (Tripping).

29' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 58% - 42% Kairat Almaty, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 1.

39' Thẻ vàng Phút 39': R. Obric (Atalanta) nhận thẻ vàng (Holding).

43' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 61% - 39% Kairat Almaty, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 2 - 3.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Atalanta): Ederson vào sân thay K. Sulemana.

53' BÀN THẮNG! Kairat Almaty (0-1) Phút 53': M. Gual (Kairat Almaty) lập công (kiến tạo: Edmilson). Tỷ số: 0 - 1.

56' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 64% - 36% Kairat Almaty, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 4.

57' Thẻ vàng Phút 57': G. Scamacca (Atalanta) nhận thẻ vàng (Foul).

58' Thay người Phút 58' (Atalanta): C. De Ketelaere vào sân thay L. Samardzic.

58' Thay người Phút 58' (Atalanta): N. Zalewski vào sân thay J. Rowe.

63' Thay người Phút 63' (Kairat Almaty): O. Jukkola vào sân thay A. Tuyakbaev.

63' Thay người Phút 63' (Kairat Almaty): I. Bekbolat vào sân thay Edmilson.

67' Thay người Phút 67' (Atalanta): N. Krstovic vào sân thay G. Scamacca.

68' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 65% - 35% Kairat Almaty, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 2 - 4.

74' Thay người Phút 74' (Kairat Almaty): E. Tapalov vào sân thay M. Gual.

74' Thay người Phút 74' (Atalanta): D. Zappacosta vào sân thay L. Bernasconi.

80' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 69% - 31% Kairat Almaty, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 2 - 4.

82' BÀN THẮNG! Atalanta (1-1) Phút 82': N. Krstovic (Atalanta) lập công (kiến tạo: R. Obric). Tỷ số: 1 - 1.

86' Thẻ vàng Phút 86': A. Mrynskiy (Kairat Almaty) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Thẻ vàng Phút 88': O. Jukkola (Kairat Almaty) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

88' Thẻ vàng Phút 88': I. Bekbolat (Kairat Almaty) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Atalanta 1-1 Kairat Almaty Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 02:41 06/11/2026

Đội hình chính thức Atalanta Sơ đồ 4-2-3-1 Kairat Almaty Sơ đồ 5-3-2 29 Marco Carnesecchi 41 Javison Idele 42 Giorgio Scalvini 40 Relja Obrić 47 Lorenzo Bernasconi 99 Eljif Elmas 8 Mario Pašalić 7 Kamaldeen Sulemana 10 Lazar Samardžić 11 Jonathan Rowe 9 Gianluca Scamacca 1 Temirlan Anarbekov 24 Aleksandr Mrynskiy 25 Aleksandr Shirobokov 14 Aleksandr Martynovich 4 Damir Kasabulat 3 Luís Mata 17 Azamat Tuyakbayev 22 Gustavo Mendonca 13 Jaakko Oksanen 28 Marc Gual 9 Edmilson Dự bị Atalanta 57 Marco Sportiello 51 Mattia Sonzogni 56 Albert Navarro 55 Isaac Isoa 59 Nicola Zalewski 13 Éderson 46 Sergej Levak 44 Federico Steffanoni 77 Davide Zappacosta Kairat Almaty 82 Sherkhan Kalmurza 20 Erkin Tapalov 5 Lev Kurgin 19 Oiva Jukkola 6 Adilet Sadybekov 8 Olzhas Baibek 15 Mansur Birkurmanov 81 Ismail Bekbolat Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026

Atalanta Thống kê Kairat Almaty 70% Kiểm soát bóng 30% 15 Dứt điểm 8 7 Trúng đích 4 9 Phạt góc 2 15 Phạm lỗi 10 4 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Marc Gual Kairat Almaty 1 bàn Nikola Krstović Atalanta 1 bàn Relja Obrić Atalanta 1 kiến tạo · điểm 8.7 Edmilson Kairat Almaty 1 kiến tạo · điểm 7 Temirlan Anarbekov Kairat Almaty Điểm 8.3 Mario Pašalić Atalanta Điểm 7.7

Atalanta đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng vị trí hiện tại cho thấy đội còn phải nỗ lực nhiều. Đội bóng này đứng hạng 15 với 3 điểm, và cuộc tiếp đón Kairat Almaty là cơ hội để cải thiện bức tranh đó. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại New Balance Arena.

Atalanta cần tìm lại mạch kết quả tích cực

Phong độ gần đây là điểm khiến Atalanta chưa thể yên tâm. Trong 5 trận gần nhất, đội chưa có chiến thắng nào, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Trận mới nhất của họ cũng kết thúc bằng thất bại.

Chuỗi kết quả này phản ánh vì sao Atalanta mới có 3 điểm và đang ở nửa dưới bảng xếp hạng. Mỗi điểm số lúc này đều có giá trị lớn nếu đội muốn rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên.

Kairat Almaty ở vị thế khó khăn hơn

Kairat Almaty bước vào trận đấu ở vị trí thứ 31 với 1 điểm. Đây là khoảng cách đáng kể so với Atalanta trên bảng xếp hạng, dù hai đội đều chưa có phong độ thật sự ổn định.

Trong 5 trận gần nhất, Kairat Almaty thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Chuỗi 2 trận hòa gần đây nhất cho thấy đội khách biết cách giữ điểm, dù chưa tạo được bước ngoặt về thứ hạng.

So sánh phong độ và thứ hạng

Nhìn vào phong độ, Kairat Almaty có phần nhỉnh hơn về mạch kết quả khi chưa thua nhiều như Atalanta. Ngược lại, Atalanta vượt trội về thứ hạng, hơn 16 bậc và hơn 2 điểm.

Chính sự đối lập này tạo nên điểm nhấn của cuộc gặp. Một bên cần chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận không thắng, bên còn lại muốn tận dụng sức bền trong việc giữ điểm để cải thiện vị trí.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với việc thua 3 trong 5 trận gần nhất, Atalanta nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn ở khâu phòng ngự trước, rồi mới tìm cách kiểm soát nhịp độ. Đội cần một khởi đầu tập trung để tránh rơi vào thế phải đuổi bắt.

Kairat Almaty có thể kiên nhẫn chờ cơ hội, bám theo xu hướng hòa nhiều trận gần đây. Nếu giữ được sự chắc chắn trong những phút đầu, đội khách sẽ khiến trận đấu trở nên khó chịu với chủ nhà.

Nhận định

Atalanta có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng và áp lực phải thắng để tạo đà. Tuy nhiên, chuỗi kết quả chưa có chiến thắng khiến lợi thế này chưa thật sự vững chắc.

Kairat Almaty đứng thấp hơn nhưng không thiếu khả năng cầm hòa đối thủ. Một kết quả sít sao hoàn toàn có thể xảy ra, và bên nào sớm lấy lại sự tự tin sẽ nắm quyền chủ động trong cuộc đua điểm số.

Atalanta 5 trận gần nhất B H H B B 4 Trận 2-1-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Kairat Almaty 5 trận gần nhất H H B T H 2 Trận 0-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T … 14 Borac Banja Luka 2 1 0 1 +1 3 T B 15 Atalanta 2 1 0 1 0 3 B T 16 SC Braga 2 1 0 1 -1 3 T B … 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H … 30 Getafe 2 0 1 1 -3 1 B H 31 Kairat Almaty 2 0 1 1 -4 1 B H 32 FC Thun 2 0 0 2 -2 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại