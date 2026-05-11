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Atalanta 1-1 Kairat Almaty: Hai đội chia điểm

Văn Thể05/11/2026 19:48

Atalanta đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục từ vị trí thứ 15 với 3 điểm. Trận gặp Kairat Almaty diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại New Balance Arena.

Atalanta1 - 1Kairat AlmatyKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Atalanta tiếp đón Kairat Almaty.

  • 17'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 59% - 41% Kairat Almaty, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': G. Mendonsa (Kairat Almaty) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': K. Sulemana (Atalanta) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 29'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 58% - 42% Kairat Almaty, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': R. Obric (Atalanta) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 43'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 61% - 39% Kairat Almaty, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 2 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Atalanta): Ederson vào sân thay K. Sulemana.

  • 53'BÀN THẮNG! Kairat Almaty (0-1)

    Phút 53': M. Gual (Kairat Almaty) lập công (kiến tạo: Edmilson). Tỷ số: 0 - 1.

  • 56'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 64% - 36% Kairat Almaty, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 4.

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': G. Scamacca (Atalanta) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Atalanta): C. De Ketelaere vào sân thay L. Samardzic.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Atalanta): N. Zalewski vào sân thay J. Rowe.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Kairat Almaty): O. Jukkola vào sân thay A. Tuyakbaev.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Kairat Almaty): I. Bekbolat vào sân thay Edmilson.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Atalanta): N. Krstovic vào sân thay G. Scamacca.

  • 68'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 65% - 35% Kairat Almaty, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 2 - 4.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Kairat Almaty): E. Tapalov vào sân thay M. Gual.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Atalanta): D. Zappacosta vào sân thay L. Bernasconi.

  • 80'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 69% - 31% Kairat Almaty, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 2 - 4.

  • 82'BÀN THẮNG! Atalanta (1-1)

    Phút 82': N. Krstovic (Atalanta) lập công (kiến tạo: R. Obric). Tỷ số: 1 - 1.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': A. Mrynskiy (Kairat Almaty) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': O. Jukkola (Kairat Almaty) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': I. Bekbolat (Kairat Almaty) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Atalanta 1-1 Kairat Almaty

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 02:41 06/11/2026

Đội hình chính thức
Atalanta
Sơ đồ 4-2-3-1
Kairat Almaty
Sơ đồ 5-3-2
29
Marco Carnesecchi
41
Javison Idele
42
Giorgio Scalvini
40
Relja Obrić
47
Lorenzo Bernasconi
99
Eljif Elmas
8
Mario Pašalić
7
Kamaldeen Sulemana
10
Lazar Samardžić
11
Jonathan Rowe
9
Gianluca Scamacca
1
Temirlan Anarbekov
24
Aleksandr Mrynskiy
25
Aleksandr Shirobokov
14
Aleksandr Martynovich
4
Damir Kasabulat
3
Luís Mata
17
Azamat Tuyakbayev
22
Gustavo Mendonca
13
Jaakko Oksanen
28
Marc Gual
9
Edmilson
Dự bị
Atalanta
57 Marco Sportiello51 Mattia Sonzogni56 Albert Navarro55 Isaac Isoa59 Nicola Zalewski13 Éderson46 Sergej Levak44 Federico Steffanoni77 Davide Zappacosta
Kairat Almaty
82 Sherkhan Kalmurza20 Erkin Tapalov5 Lev Kurgin19 Oiva Jukkola6 Adilet Sadybekov8 Olzhas Baibek15 Mansur Birkurmanov81 Ismail Bekbolat
Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026
AtalantaThống kêKairat Almaty
70%
Kiểm soát bóng
30%
15
Dứt điểm
8
7
Trúng đích
4
9
Phạt góc
2
15
Phạm lỗi
10
4
Việt vị
0
3
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
Marc Gual
Marc Gual
Kairat Almaty
1 bàn
Nikola Krstović
Nikola Krstović
Atalanta
1 bàn
Relja Obrić
Relja Obrić
Atalanta
1 kiến tạo · điểm 8.7
Edmilson
Edmilson
Kairat Almaty
1 kiến tạo · điểm 7
Temirlan Anarbekov
Temirlan Anarbekov
Kairat Almaty
Điểm 8.3
Mario Pašalić
Mario Pašalić
Atalanta
Điểm 7.7

Atalanta đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng vị trí hiện tại cho thấy đội còn phải nỗ lực nhiều. Đội bóng này đứng hạng 15 với 3 điểm, và cuộc tiếp đón Kairat Almaty là cơ hội để cải thiện bức tranh đó. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại New Balance Arena.

Atalanta cần tìm lại mạch kết quả tích cực

Phong độ gần đây là điểm khiến Atalanta chưa thể yên tâm. Trong 5 trận gần nhất, đội chưa có chiến thắng nào, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Trận mới nhất của họ cũng kết thúc bằng thất bại.

Chuỗi kết quả này phản ánh vì sao Atalanta mới có 3 điểm và đang ở nửa dưới bảng xếp hạng. Mỗi điểm số lúc này đều có giá trị lớn nếu đội muốn rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên.

Kairat Almaty ở vị thế khó khăn hơn

Kairat Almaty bước vào trận đấu ở vị trí thứ 31 với 1 điểm. Đây là khoảng cách đáng kể so với Atalanta trên bảng xếp hạng, dù hai đội đều chưa có phong độ thật sự ổn định.

Trong 5 trận gần nhất, Kairat Almaty thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Chuỗi 2 trận hòa gần đây nhất cho thấy đội khách biết cách giữ điểm, dù chưa tạo được bước ngoặt về thứ hạng.

So sánh phong độ và thứ hạng

Nhìn vào phong độ, Kairat Almaty có phần nhỉnh hơn về mạch kết quả khi chưa thua nhiều như Atalanta. Ngược lại, Atalanta vượt trội về thứ hạng, hơn 16 bậc và hơn 2 điểm.

Chính sự đối lập này tạo nên điểm nhấn của cuộc gặp. Một bên cần chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận không thắng, bên còn lại muốn tận dụng sức bền trong việc giữ điểm để cải thiện vị trí.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với việc thua 3 trong 5 trận gần nhất, Atalanta nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn ở khâu phòng ngự trước, rồi mới tìm cách kiểm soát nhịp độ. Đội cần một khởi đầu tập trung để tránh rơi vào thế phải đuổi bắt.

Kairat Almaty có thể kiên nhẫn chờ cơ hội, bám theo xu hướng hòa nhiều trận gần đây. Nếu giữ được sự chắc chắn trong những phút đầu, đội khách sẽ khiến trận đấu trở nên khó chịu với chủ nhà.

Nhận định

Atalanta có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng và áp lực phải thắng để tạo đà. Tuy nhiên, chuỗi kết quả chưa có chiến thắng khiến lợi thế này chưa thật sự vững chắc.

Kairat Almaty đứng thấp hơn nhưng không thiếu khả năng cầm hòa đối thủ. Một kết quả sít sao hoàn toàn có thể xảy ra, và bên nào sớm lấy lại sự tự tin sẽ nắm quyền chủ động trong cuộc đua điểm số.

Atalanta
5 trận gần nhất
BHHBB
4
Trận
2-1-1
T-H-B
4
Ghi (TB 1.0)
3
Thủng lưới
Kairat Almaty
5 trận gần nhất
HHBTH
2
Trận
0-1-1
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Panathinaikos2200+56TT
2FC Lugano2200+46TT
3Brann2200+46TT
8HNK Hajduk Split2200+26TT
9Brighton2110+44HT
14Borac Banja Luka2101+13TB
15Atalanta210103BT
16SC Braga2101-13TB
24FK Jablonec2011-11HB
25FC Midtjylland2011-11BH
30Getafe2011-31BH
31Kairat Almaty2011-41BH
32FC Thun2002-20BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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