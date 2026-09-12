Atalanta 1-2 Cagliari: Cagliari giành chiến thắng Atalanta đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Cagliari, trong bối cảnh cả hai đội cùng có 6 điểm và so kè quyết liệt tại khu vực giữa bảng.

Atalanta 1 - 2 Cagliari Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Atalanta tiếp đón Cagliari.

13' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 70% - 30% Cagliari, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

19' BÀN THẮNG! Cagliari (0-1) Phút 19': P. Mendy (Cagliari) lập công (kiến tạo: M. Adopo). Tỷ số: 0 - 1.

25' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 63% - 37% Cagliari, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 1.

39' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 58% - 42% Cagliari, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 2 - 1.

41' BÀN THẮNG! Atalanta (1-1) Phút 41': G. Scamacca (Atalanta) lập công (kiến tạo: C. De Ketelaere). Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 58% - 42% Cagliari, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 1.

57' Thay người Phút 57' (Cagliari): A. Fadera vào sân thay J. Fazzini.

61' BÀN THẮNG! Cagliari (1-2) Phút 61': D. Maldini (Cagliari) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

63' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 57% - 43% Cagliari, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 1.

68' Thay người Phút 68' (Atalanta): L. Bernasconi vào sân thay S. Kolasinac.

68' Thay người Phút 68' (Atalanta): N. Krstovic vào sân thay G. Scamacca.

68' Thay người Phút 68' (Cagliari): Y. Sugawara vào sân thay J. Pedro.

75' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 57% - 43% Cagliari, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 3 - 1.

77' Thay người Phút 77' (Atalanta): G. Raspadori vào sân thay L. Samardzic.

79' Thay người Phút 79' (Cagliari): Kevin vào sân thay P. Mendy.

79' Thay người Phút 79' (Cagliari): R. Kofler vào sân thay D. Maldini.

86' Thay người Phút 86' (Atalanta): M. Pasalic vào sân thay F. Kessie.

87' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 59% - 41% Cagliari, dứt điểm 18 - 5 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 3 - 3.

KT Kết thúc: Atalanta 1-2 Cagliari Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:40 13/09/2026

Đội hình chính thức Atalanta Sơ đồ 4-3-3 · HLV Maurizio Sarri Cagliari Sơ đồ 4-3-2-1 · HLV Fabio Pisacane 29 Marco Carnesecchi 16 Raoul Bellanova 3 Odilon Kossounou 42 Giorgio Scalvini 23 Sead Kolašinac 10 Lazar Samardžić 19 Franck Kessié 13 Éderson 17 Charles De Ketelaere 9 Gianluca Scamacca 11 Jonathan Rowe 1 Elia Caprile 2 Zé Pedro 14 Alessandro Deiola 15 Juan Rodríguez 33 Adam Obert 4 Alessandro Romano 6 Harry Winks 10 Jacopo Fazzini 8 Michel Adopo 70 Daniel Maldini 31 Paul Mendy Dự bị Atalanta 22 Thomas Pompei 57 Marco Sportiello 40 Relja Obrić 31 Thomas Kristensen 47 Lorenzo Bernasconi 59 Nicola Zalewski 99 Eljif Elmas 8 Mario Pašalić 77 Davide Zappacosta Cagliari 23 Boris Radunović 12 Alen Sherri 26 Yerry Mina 28 Yukinari Sugawara 22 Raphael Kofler 24 Giuseppe Aurelio 20 Riccardo Ciervo 32 Ivan Sulev 79 Yanis Massolin Cập nhật đội hình lúc 01:25 13/09/2026

Atalanta Thống kê Cagliari 61% Kiểm soát bóng 39% 22 Dứt điểm 5 4 Trúng đích 5 3 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Gianluca Scamacca Atalanta 1 bàn Paul Mendy Cagliari 1 bàn Daniel Maldini Cagliari 1 bàn Michel Adopo Cagliari 1 kiến tạo · điểm 6.9 Charles De Ketelaere Atalanta 1 kiến tạo · điểm 6.5 Elia Caprile Cagliari Điểm 8.2

Atalanta đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào trận so tài với Cagliari tại vòng đấu này cùng quyết tâm tích lũy trọn vẹn điểm số. Cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 01:45 ngày 13/09/2026 trên sân vận động New Balance Arena hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài căng thẳng, nơi từng chi tiết chiến thuật nhỏ nhất đều có thể định đoạt cục diện.

Khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

Vị thế của hai đội lúc này đang tạo nên một trong những cặp đấu khó lường nhất vòng đấu. Atalanta hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 6 điểm, trong khi Cagliari bám đuổi sát nút ngay phía sau ở vị trí thứ 9 với cùng 6 điểm. Sự tương đồng về điểm số biến màn đụng độ trực tiếp này thành ngã rẽ quan trọng cho tham vọng của cả hai câu lạc bộ.

Khoảng cách giữa hai bên chỉ đang được phân định bằng các chỉ số phụ. Đối với Atalanta, mục tiêu giữ vững vị trí để áp sát nhóm trên đòi hỏi họ phải duy trì được sự tập trung cao độ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến trật tự thứ hạng giữa hai đội bị đảo lộn.

Sự tương đồng về phong độ và lịch sử đối đầu

Nhìn vào hành trình thi đấu thời gian qua, cả Atalanta và Cagliari đều thể hiện sự cân bằng đáng kinh ngạc. Trong 3 trận ra quân gần nhất, Atalanta giành 2 chiến thắng và nhận 1 thất bại, trong đó họ đã toàn thắng ở 2 trận gần nhất để tìm lại cảm giác hưng phấn.

Ở bên kia chiến tuyến, Cagliari cũng sở hữu thành tích tương tự với 2 chiến thắng xen kẽ 1 trận thua trong 3 trận đấu vừa qua. Sự ổn định này giúp đội bóng tự tin triển khai thế trận phòng ngự phản công sở trường, sẵn sàng gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương ở những thời điểm chuyển trạng thái.

Cán cân lịch sử giữa hai câu lạc bộ cũng phản ánh rõ nét tính chất giằng co. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Atalanta giành 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 1 trận và Cagliari cũng có được 2 lần ca khúc khải hoàn. Thống kê cân bằng tuyệt đối này cho thấy không bên nào thực sự nắm giữ ưu thế áp đảo hoàn toàn khi bước vào cuộc tái đấu.

Điểm tựa sân bãi và toan tính chiến thuật

Được thi đấu trên sân nhà New Balance Arena là lợi thế đáng kể dành cho Atalanta. Lối chơi chủ động kiểm soát bóng và đẩy cao khối đội hình nhiều khả năng sẽ được đội chủ nhà lựa chọn nhằm dồn ép Cagliari về phần sân nhà.

Tuy nhiên, Cagliari luôn là tập thể thi đấu kiên cường và biết cách chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất. Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra với nhịp độ chặt chẽ ngay từ những phút đầu, khi cả hai huấn luyện viên đều ưu tiên sự an toàn nơi tuyến dưới trước khi tìm kiếm sơ hở để tung ra đòn quyết định.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atalanta · 2 thắng 1 hòa Cagliari · 2 thắng Cagliari 3 - 2 Atalanta CAG Atalanta 2 - 1 Cagliari ATA Atalanta 0 - 0 Cagliari Hòa Cagliari 0 - 1 Atalanta ATA Cagliari 2 - 1 Atalanta CAG

Atalanta 5 trận gần nhất B T T T H 3 Trận 2-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 3 Thủng lưới Cagliari 5 trận gần nhất T B B T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AS Roma 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Inter 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 Lazio 3 3 0 0 +3 9 T T T … 7 Frosinone 3 2 0 1 +3 6 T T B 8 Atalanta 3 2 0 1 +1 6 B T T 9 Cagliari 3 2 0 1 +1 6 T B T 10 Sassuolo 3 1 1 1 0 4 H T B …

Tình hình lực lượng Atalanta ✚ G. Gaetano (Red Card) ✚ I. Hien (Muscle Injury) ✚ K. Sulemana (Knee Injury) ✚ G. Gaetano (Red Card) ✚ I. Hien (Muscle Injury) ✚ K. Sulemana (Knee Injury) Cagliari ✚ M. Felici (Knee Injury) ✚ R. Idrissi (Knee Injury) ✚ M. Nzola (Lacking Match Fitness) ✚ Y. Trepy (Injury) ✚ M. Felici (Knee Injury) ✚ R. Idrissi (Knee Injury) ✚ M. Nzola (Lacking Match Fitness) ✚ Y. Trepy (Injury)