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Atalanta 1-2 Cagliari: Cagliari giành chiến thắng

Văn Thể12/09/2026 20:49

Atalanta đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Cagliari, trong bối cảnh cả hai đội cùng có 6 điểm và so kè quyết liệt tại khu vực giữa bảng.

Atalanta1 - 2CagliariKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Atalanta tiếp đón Cagliari.

  • 13'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 70% - 30% Cagliari, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 19'BÀN THẮNG! Cagliari (0-1)

    Phút 19': P. Mendy (Cagliari) lập công (kiến tạo: M. Adopo). Tỷ số: 0 - 1.

  • 25'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 63% - 37% Cagliari, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 39'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 58% - 42% Cagliari, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 2 - 1.

  • 41'BÀN THẮNG! Atalanta (1-1)

    Phút 41': G. Scamacca (Atalanta) lập công (kiến tạo: C. De Ketelaere). Tỷ số: 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 58% - 42% Cagliari, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 1.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Cagliari): A. Fadera vào sân thay J. Fazzini.

  • 61'BÀN THẮNG! Cagliari (1-2)

    Phút 61': D. Maldini (Cagliari) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

  • 63'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 57% - 43% Cagliari, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 1.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Atalanta): L. Bernasconi vào sân thay S. Kolasinac.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Atalanta): N. Krstovic vào sân thay G. Scamacca.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Cagliari): Y. Sugawara vào sân thay J. Pedro.

  • 75'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 57% - 43% Cagliari, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 3 - 1.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Atalanta): G. Raspadori vào sân thay L. Samardzic.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Cagliari): Kevin vào sân thay P. Mendy.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Cagliari): R. Kofler vào sân thay D. Maldini.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Atalanta): M. Pasalic vào sân thay F. Kessie.

  • 87'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 59% - 41% Cagliari, dứt điểm 18 - 5 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 3 - 3.

  • KTKết thúc: Atalanta 1-2 Cagliari

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:40 13/09/2026

Đội hình chính thức
Atalanta
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Maurizio Sarri
Cagliari
Sơ đồ 4-3-2-1 · HLV Fabio Pisacane
29
Marco Carnesecchi
16
Raoul Bellanova
3
Odilon Kossounou
42
Giorgio Scalvini
23
Sead Kolašinac
10
Lazar Samardžić
19
Franck Kessié
13
Éderson
17
Charles De Ketelaere
9
Gianluca Scamacca
11
Jonathan Rowe
1
Elia Caprile
2
Zé Pedro
14
Alessandro Deiola
15
Juan Rodríguez
33
Adam Obert
4
Alessandro Romano
6
Harry Winks
10
Jacopo Fazzini
8
Michel Adopo
70
Daniel Maldini
31
Paul Mendy
Dự bị
Atalanta
22 Thomas Pompei57 Marco Sportiello40 Relja Obrić31 Thomas Kristensen47 Lorenzo Bernasconi59 Nicola Zalewski99 Eljif Elmas8 Mario Pašalić77 Davide Zappacosta
Cagliari
23 Boris Radunović12 Alen Sherri26 Yerry Mina28 Yukinari Sugawara22 Raphael Kofler24 Giuseppe Aurelio20 Riccardo Ciervo32 Ivan Sulev79 Yanis Massolin
Cập nhật đội hình lúc 01:25 13/09/2026
AtalantaThống kêCagliari
61%
Kiểm soát bóng
39%
22
Dứt điểm
5
4
Trúng đích
5
3
Phạt góc
2
9
Phạm lỗi
8
1
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Atalanta
1 bàn
Paul Mendy
Paul Mendy
Cagliari
1 bàn
Daniel Maldini
Daniel Maldini
Cagliari
1 bàn
Michel Adopo
Michel Adopo
Cagliari
1 kiến tạo · điểm 6.9
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Atalanta
1 kiến tạo · điểm 6.5
Elia Caprile
Elia Caprile
Cagliari
Điểm 8.2

Atalanta đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào trận so tài với Cagliari tại vòng đấu này cùng quyết tâm tích lũy trọn vẹn điểm số. Cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 01:45 ngày 13/09/2026 trên sân vận động New Balance Arena hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài căng thẳng, nơi từng chi tiết chiến thuật nhỏ nhất đều có thể định đoạt cục diện.

Khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

Vị thế của hai đội lúc này đang tạo nên một trong những cặp đấu khó lường nhất vòng đấu. Atalanta hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 6 điểm, trong khi Cagliari bám đuổi sát nút ngay phía sau ở vị trí thứ 9 với cùng 6 điểm. Sự tương đồng về điểm số biến màn đụng độ trực tiếp này thành ngã rẽ quan trọng cho tham vọng của cả hai câu lạc bộ.

Khoảng cách giữa hai bên chỉ đang được phân định bằng các chỉ số phụ. Đối với Atalanta, mục tiêu giữ vững vị trí để áp sát nhóm trên đòi hỏi họ phải duy trì được sự tập trung cao độ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến trật tự thứ hạng giữa hai đội bị đảo lộn.

Sự tương đồng về phong độ và lịch sử đối đầu

Nhìn vào hành trình thi đấu thời gian qua, cả Atalanta và Cagliari đều thể hiện sự cân bằng đáng kinh ngạc. Trong 3 trận ra quân gần nhất, Atalanta giành 2 chiến thắng và nhận 1 thất bại, trong đó họ đã toàn thắng ở 2 trận gần nhất để tìm lại cảm giác hưng phấn.

Ở bên kia chiến tuyến, Cagliari cũng sở hữu thành tích tương tự với 2 chiến thắng xen kẽ 1 trận thua trong 3 trận đấu vừa qua. Sự ổn định này giúp đội bóng tự tin triển khai thế trận phòng ngự phản công sở trường, sẵn sàng gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương ở những thời điểm chuyển trạng thái.

Cán cân lịch sử giữa hai câu lạc bộ cũng phản ánh rõ nét tính chất giằng co. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Atalanta giành 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 1 trận và Cagliari cũng có được 2 lần ca khúc khải hoàn. Thống kê cân bằng tuyệt đối này cho thấy không bên nào thực sự nắm giữ ưu thế áp đảo hoàn toàn khi bước vào cuộc tái đấu.

Điểm tựa sân bãi và toan tính chiến thuật

Được thi đấu trên sân nhà New Balance Arena là lợi thế đáng kể dành cho Atalanta. Lối chơi chủ động kiểm soát bóng và đẩy cao khối đội hình nhiều khả năng sẽ được đội chủ nhà lựa chọn nhằm dồn ép Cagliari về phần sân nhà.

Tuy nhiên, Cagliari luôn là tập thể thi đấu kiên cường và biết cách chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất. Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra với nhịp độ chặt chẽ ngay từ những phút đầu, khi cả hai huấn luyện viên đều ưu tiên sự an toàn nơi tuyến dưới trước khi tìm kiếm sơ hở để tung ra đòn quyết định.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Atalanta · 2 thắng1 hòaCagliari · 2 thắng
27/04/2026
Cagliari
3 - 2
Atalanta
CAG
14/12/2025
Atalanta
2 - 1
Cagliari
ATA
15/02/2025
Atalanta
0 - 0
Cagliari
Hòa
14/12/2024
Cagliari
0 - 1
Atalanta
ATA
07/04/2024
Cagliari
2 - 1
Atalanta
CAG
Atalanta
5 trận gần nhất
BTTTH
3
Trận
2-0-1
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
3
Thủng lưới
Cagliari
5 trận gần nhất
TBBTT
3
Trận
2-0-1
T-H-B
2
Ghi (TB 0.7)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma3300+99TTT
2Inter3300+59TTT
3Lazio3300+39TTT
7Frosinone3201+36TTB
8Atalanta3201+16BTT
9Cagliari3201+16TBT
10Sassuolo311104HTB
Tình hình lực lượng
Atalanta
G. Gaetano (Red Card)
I. Hien (Muscle Injury)
K. Sulemana (Knee Injury)
G. Gaetano (Red Card)
I. Hien (Muscle Injury)
K. Sulemana (Knee Injury)
Cagliari
M. Felici (Knee Injury)
R. Idrissi (Knee Injury)
M. Nzola (Lacking Match Fitness)
Y. Trepy (Injury)
M. Felici (Knee Injury)
R. Idrissi (Knee Injury)
M. Nzola (Lacking Match Fitness)
Y. Trepy (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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