Atalanta 3-1 Venezia: Atalanta giành chiến thắng Venezia phải chặn đà sa sút sau 5 trận thua liên tiếp khi làm khách của Atalanta tại New Balance Arena lúc 23h30 ngày 12/10/2026, trong thế đối đầu nghiêng về chủ nhà.

Atalanta 3 - 1 Venezia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Atalanta tiếp đón Venezia.

4' BÀN THẮNG! Atalanta (1-0) Phút 4': Franck Kessié (Atalanta) lập công (kiến tạo: Nikola Krstović). Tỷ số: 1 - 0.

6' BÀN THẮNG! Atalanta (2-0) Phút 6': Nikola Krstović (Atalanta) lập công (kiến tạo: Elif Elmas). Tỷ số: 2 - 0.

8' Thay người Phút 8' (Venezia): Richie Sagrado vào sân thay Thierry Correia.

12' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 58% - 42% Venezia, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 1.

18' Thẻ vàng Phút 18': Matias Moreno (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 46% - 54% Venezia, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

30' BÀN THẮNG! Atalanta (3-0) Phút 30': Nikola Krstović (Atalanta) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

37' BÀN THẮNG! Venezia (3-1) Phút 37': Antoine Hainaut (Venezia) lập công (kiến tạo: Richie Sagrado). Tỷ số: 3 - 1.

38' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 46% - 54% Venezia, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 2.

42' Thẻ vàng Phút 42': Juan Jesus (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Venezia ép sân Cầm bóng: Atalanta 40% - 60% Venezia, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 5 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 1 - 2.

60' Thay người Phút 60' (Atalanta): Lazar Samardzic vào sân thay Charles De Ketelaere.

63' Venezia ép sân Cầm bóng: Atalanta 40% - 60% Venezia, dứt điểm 17 - 11 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 6 - 5; việt vị 0 - 5, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 2 - 5.

67' Thay người Phút 67' (Atalanta): Sead Kolašinac vào sân thay Giorgio Scalvini.

67' Thay người Phút 67' (Atalanta): Lorenzo Bernasconi vào sân thay Raoul Bellanova.

75' Venezia ép sân Cầm bóng: Atalanta 38% - 62% Venezia, dứt điểm 20 - 15 (trúng đích 10 - 4), phạt góc 8 - 5; việt vị 0 - 5, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 3 - 6.

76' Thay người Phút 76' (Atalanta): Nicola Zalewski vào sân thay Jonathan Rowe.

76' Thay người Phút 76' (Atalanta): Gianluca Gaetano vào sân thay Franck Kessié.

83' Thay người Phút 83' (Venezia): Thorir Johann Helgason vào sân thay Toma Bašić.

83' Thay người Phút 83' (Venezia): Joël Schingtienne vào sân thay Matias Moreno.

83' Thay người Phút 83' (Venezia): Lion Lauberbach vào sân thay Akor Adams.

87' Thay người Phút 87' (Venezia): Albion Rrahmani vào sân thay Simon Sohm.

87' Venezia ép sân Cầm bóng: Atalanta 38% - 62% Venezia, dứt điểm 22 - 16 (trúng đích 11 - 4), phạt góc 8 - 6; việt vị 0 - 5, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 3 - 7.

88' VAR Phút 88': Card upgrade confirmed — Elif Elmas (Atalanta).

89' Thẻ đỏ Phút 89': Elif Elmas (Atalanta) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

KT Kết thúc: Atalanta 3-1 Venezia Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 01:23 13/10/2026

Đội hình chính thức Atalanta Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Sarri Venezia Sơ đồ 3-5-2 · HLV G. Stroppa 29 Carnesecchi 16 R. Bellanova 31 T. Kristensen 42 G. Scalvini 77 D. Zappacosta 19 F. Kessié 13 Éderson 17 De Ketelaere 99 E. Elmas 11 J. Rowe 90 N. Krstović 1 F. Stanković 25 R. Halhal 15 Juan Jesus 2 M. Moreno 18 A. Hainaut 71 Kike Pérez 19 S. Sohm 26 T. Bašić 14 Thierry Correia 10 J. Yeboah 45 A. Adams Dự bị Atalanta 59 N. Zalewski 57 M. Sportiello 51 M. Sonzogni 9 G. Scamacca 10 L. Samardžić 18 G. Raspadori 8 Mario Pasalic 40 R. ObriÄ 23 S. Kolašinac Venezia 77 Toni Fernández 3 Schingtienne 95 A. Gomes 5 R. Haps 21 Þ. Helgason 29 L. Lauberbach 56 K. Lisman 16 R. Mohammed 96 L. Montipò Cập nhật đội hình lúc 23:02 12/10/2026

Atalanta Thống kê Venezia 36% Kiểm soát bóng 64% 22 Dứt điểm 19 11 Trúng đích 4 8 Phạt góc 7 14 Phạm lỗi 6 0 Việt vị 5 3 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật N. Krstović Atalanta 2 bàn · 1 kiến tạo A. Hainaut Venezia 1 bàn F. Kessié Atalanta 1 bàn E. Elmas Atalanta 1 kiến tạo · điểm 7.18 R. Sagrado Venezia 1 kiến tạo · điểm 6.97

Venezia đang ở vào thế phải chặn đà sa sút. Đội bóng này thua cả 5 trận gần nhất, đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng và chưa có điểm nào. Họ sẽ làm khách của Atalanta tại New Balance Arena lúc 23h30 ngày 12/10/2026.

Venezia mang theo chuỗi kết quả nặng nề

Phong độ là vấn đề lớn nhất của đội khách. Venezia chưa biết đến cảm giác thắng hay hòa trong 5 trận gần nhất, và con số 0 điểm trên bảng xếp hạng phản ánh đúng chuỗi ngày khó khăn ấy.

Một đội bóng liên tục thua thường mất dần sự tự tin, từ khâu triển khai bóng đến cách xử lý các tình huống bóng chết. Vì vậy, điều Venezia cần nhất lúc này là một kết quả để cắt chuỗi thua, dù đó chỉ là một điểm trên sân khách.

Atalanta có lợi thế nhưng không hoàn toàn ổn định

Atalanta hiện đứng thứ 11 với 6 điểm, cao hơn Venezia 9 bậc trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, phong độ gần đây của chủ nhà không thực sự suôn sẻ: họ thua 3 trận gần nhất, sau khi thắng 2 trận trước đó.

Chuỗi thua này khiến Atalanta có động lực lấy lại nhịp thắng trên sân nhà. Trước một đối thủ đang ở đáy bảng xếp hạng, đây là cơ hội phù hợp để họ chấm dứt mạch kết quả tiêu cực.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Atalanta thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa để Venezia thắng lần nào. Đây là thế trội rõ rệt, và nó càng củng cố vị thế của đội bóng chủ nhà trước trận đấu này.

Với Venezia, lịch sử đối đầu là một thử thách tâm lý thêm vào chuỗi thua hiện tại. Muốn làm nên chuyện, họ cần bắt đầu trận đấu thật chắc chắn và hạn chế sai sót ngay từ những phút đầu.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở hai trạng thái khác nhau. Atalanta cần phản ứng sau chuỗi 3 trận thua và có lợi thế sân nhà. Venezia chịu áp lực lớn hơn vì chưa ghi được điểm nào.

Nếu đội khách giữ được sự kỷ luật và sớm lấy lại niềm tin, trận đấu có thể diễn ra giằng co hơn dự kiến. Ngược lại, nếu Atalanta sớm kiểm soát thế trận, chuỗi thua của Venezia có nguy cơ kéo dài.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Atalanta là bên được đánh giá cao hơn. Tuy vậy, chủ nhà vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp nên không thể chủ quan. Venezia có động lực rất rõ ràng là chặn đà sa sút, và đó có thể là yếu tố khiến cuộc đối đầu này khó đoán hơn con số trên giấy.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atalanta · 4 thắng 1 hòa Venezia · 0 thắng Atalanta 0 - 0 Venezia Hòa Venezia 0 - 2 Atalanta ATA Venezia 1 - 3 Atalanta ATA Atalanta 2 - 0 Venezia ATA Atalanta 4 - 0 Venezia ATA

Atalanta 5 trận gần nhất B B B T T 5 Trận 2-0-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới Venezia 5 trận gần nhất B B B B B 5 Trận 0-0-5 T-H-B 4 Ghi (TB 0.8) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 6 5 1 0 +10 16 T H T T T 2 Lazio 6 5 1 0 +7 16 T T H T T 3 AS Roma 6 4 2 0 +11 14 H H T T T … 10 Sassuolo 6 2 2 2 0 8 H B T H T 11 Atalanta 5 2 0 3 -2 6 B B B T T 12 Lecce 6 2 0 4 -6 6 B B T B B … 19 Fiorentina 6 1 1 4 -7 4 B H T B B 20 Venezia 5 0 0 5 -9 0 B B B B B

Tình hình lực lượng Atalanta ✚ I. Hien (Muscle Injury) ✚ O. Kossounou (Thigh Injury) ✚ K. Sulemana (Knee Injury) ✚ G. Raspadori (Thigh Injury) ✚ I. Hien (Muscle Injury) ✚ O. Kossounou (Thigh Injury) ✚ K. Sulemana (Knee Injury) ✚ G. Raspadori (Thigh Injury) Venezia ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ A. Bella-Kotchap (Thigh Injury) ✚ G. Busio (Thigh Injury) ✚ B. Franjic (Shoulder Injury) ✚ P. Mazzocchi (Injury) ✚ M. Sverko (Hip Injury) ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ A. Bella-Kotchap (Thigh Injury)