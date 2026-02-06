Atalanta đè bẹp Juventus 3-0 tại Coppa Italia: Sự nghiệt ngã của các con số Dù sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vượt trội, Juventus vẫn phải nhận thảm bại 0-3 trước một Atalanta quá sắc sảo và thực dụng tại Tứ kết Coppa Italia.

Trận Tứ kết Coppa Italia tại New Balance Arena đã khép lại với kịch bản không ai ngờ tới. Dù Juventus là đội tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn, nhưng Atalanta mới là những người ca khúc khải hoàn với chiến thắng cách biệt 3-0, chính thức tiễn đoàn quân của HLV Luciano Spalletti rời giải đấu.

Juventus gặp nhiều khó khăn trước đội chủ nhà.

VAR và bước ngoặt nghiệt ngã cho Juventus

Trận đấu khởi đầu với tốc độ chóng mặt đúng tính chất của một cuộc đối đầu sinh tử. Juventus nhập cuộc chủ động và liên tục dồn ép đối thủ. Chico Conceicao là hạt nhân trong các đợt lên bóng của đội khách, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ở rất gần bàn thắng ở phút 21 nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành Carnesecchi.

Trong khi Juventus đang hừng hực khí thế, một gáo nước lạnh đã dội xuống tại phút 27. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Bremer đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Gianluca Scamacca không mắc sai lầm nào để đánh lừa thủ môn Perin, mở tỷ số 1-0 cho Atalanta. Bàn thắng này hoàn toàn thay đổi cục diện, giúp đội chủ nhà rũ bỏ áp lực và kiểm soát trận đấu tốt hơn trong phần còn lại của hiệp một.

Sự vô duyên của các chân sút và đòn phản công kết liễu

Bước sang hiệp hai, Juventus dồn toàn lực lên tìm kiếm bàn gỡ. "Lão bà" áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và liên tục bắn phá khung thành đối phương. Tuy nhiên, sự vô duyên đến khó hiểu của Jonathan David và Weston McKennie đã khiến các cơ hội trôi qua đáng tiếc. Đáng kể nhất là pha bỏ lỡ ở phút 67, khi McKennie tung cú cứa lòng đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc khi trước mặt là khoảng trống mênh mông.

Atalanta xứng đáng với chiếc vé vào bán kết.

Quy luật nghiệt ngã của bóng đá một lần nữa linh ứng: tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Juventus đã phải trả giá. Phút 77, từ một pha phản công mẫu mực, Raoul Bellanova kiến tạo dọn cỗ để cầu thủ dự bị Kamaldeen Sulemana đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt. Bi kịch của đội khách khép lại ở phút 85 khi Mario Pasalic dứt điểm quyết đoán từ đường chuyền của Nikola Krstovic, ấn định thắng lợi 3-0.

Phân tích chuyên sâu: Khi xG phản bội Juventus

Số liệu thống kê sau trận cho thấy một thực tế kỳ lạ. Juventus sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.91, cao hơn hẳn con số 1.59 của Atalanta. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội lại là sự khác biệt lớn nhất. Atalanta đã thể hiện sự thực dụng đáng sợ khi chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng một cách triệt để.

Thông số Atalanta Juventus Tỷ số 3 0 Chỉ số xG 1.59 1.91 Cầu thủ ghi bàn Scamacca (27'), Sulemana (77'), Pasalic (85') -

Thất bại này không chỉ khiến Juventus vỡ mộng đoạt Coppa Italia mà còn chấm dứt chuỗi trận thăng hoa của thầy trò Spalletti (chỉ thua 2 trong 13 trận gần nhất). Đối với Atalanta, họ tiến vào Bán kết với sự tự tin cực lớn để chờ đợi đối thủ là đội thắng trong cặp đấu giữa Bologna và Lazio. Sức mạnh từ băng ghế dự bị với những cái tên như Sulemana và Pasalic chính là vũ khí lợi hại mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng.