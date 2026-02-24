Atalanta đối đầu Dortmund: Cạm bẫy tại Bergamo và thử thách cho hàng công La Dea Sở hữu lợi thế 2 bàn từ lượt đi, Dortmund hành quân đến Ý với tâm thế thận trọng. Trong khi đó, Atalanta phải đối mặt bài toán nan giải khi thiếu vắng trụ cột De Ketelaere.

Borussia Dortmund đang nắm giữ lợi thế cực lớn với chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, buộc Atalanta phải dồn toàn lực tấn công trong trận tái đấu tại vòng play-off Champions League diễn ra trên sân vận động Gewiss. Tuy nhiên, sự thiếu vắng chân sút chủ lực Charles De Ketelaere đang đặt ra một bài toán hóc búa cho HLV Raffaele Palladino trước một đối thủ đang có phong độ cực kỳ ổn định và lối chơi thực dụng dưới thời Niko Kovac.

Dortmund nắm lợi thế dẫn 2 bàn sau trận lượt đi.

Bản lĩnh Die Borussen và cái dớp trên đất Ý

Borussia Dortmund bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ. Đội bóng vùng Ruhr không chỉ sở hữu cách biệt an toàn mà còn đang thể hiện sức mạnh đáng nể tại giải quốc nội khi chỉ để thua duy nhất 1 trong 30 trận gần nhất. Đáng chú ý, lịch sử đang đứng về phía đại diện nước Đức: họ đã toàn thắng trong cả 10 lần gần nhất tại đấu trường châu Âu khi nắm giữ lợi thế dẫn trước 2 bàn sau trận lượt đi.

Tuy nhiên, sân vận động Gewiss không phải là nơi dễ đi dễ về. Dortmund đang phải đối mặt với một "cái dớp" đáng ngại khi làm khách tại Ý, nơi họ đã để thua 5 trong 8 lần hành quân gần nhất. Thêm vào đó, Atalanta đang có phong độ sân nhà cực kỳ ấn tượng trong năm 2026 với chuỗi 10 trận bất bại tại các giải đấu quốc nội. Cuối tuần qua, thầy trò HLV Palladino đã có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Napoli, tạo nên cú hích tinh thần không nhỏ trước trận đánh lớn.

Atalanta có cú hích tinh thần từ trận thắng Napoli.

Lỗ hổng nhân sự và toan tính chiến thuật

Khó khăn lớn nhất của Atalanta lúc này chính là lực lượng. Việc thiếu vắng cả Giacomo Raspadori và đặc biệt là Charles De Ketelaere – người đã in dấu giày vào 6 bàn thắng tại Champions League mùa này – khiến hỏa lực của đội bóng Serie A suy giảm đáng kể. Mọi hy vọng giờ đây đổ dồn vào sự sáng tạo của Pasalic và khả năng bùng nổ của Scamacca ở phía trên.

Về phía Dortmund, HLV Niko Kovac đón nhận tin vui khi trung vệ Nico Schlotterbeck đã trở lại tập luyện. Sự hiện diện của cầu thủ này sẽ giúp củng cố hàng thủ vốn đã rất chắc chắn của đội khách, nhất là khi họ dự kiến sẽ triển khai khối phòng ngự tầm trung để bảo toàn lợi thế.

Schlotterbeck có thể tái xuất.

Điểm nóng Serhou Guirassy

Trong bối cảnh Atalanta buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng sớm, khoảng trống nơi hàng phòng ngự của họ sẽ là cơ hội để Serhou Guirassy khai thác. Tiền đạo sinh năm 1996 đang có hiệu suất đáng kinh ngạc tại Champions League với 24 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng chỉ sau 23 trận. Khả năng làm tường và dứt điểm sắc bén của Guirassy chính là vũ khí nguy hiểm nhất trong sơ đồ phản công của Dortmund.

Bên cạnh đó, cuộc chiến ở khu vực trung tuyến giữa Ederson – De Roon phía Atalanta và Jobe Bellingham phía Dortmund sẽ quyết định thành bại của trận đấu. Nếu Atalanta không thể phong tỏa được các hướng thoát pressing của đội khách, họ rất dễ rơi vào bẫy phản công mà Niko Kovac đã giăng sẵn tại Bergamo.

Đội hình dự kiến

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Scamacca.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy.

Nhìn chung, dù Atalanta có lợi thế sân nhà và tinh thần rực lửa, nhưng với khoảng cách 2 bàn và bản lĩnh của một đội bóng già dơ như Dortmund, hành trình lội ngược dòng của đại diện nước Ý sẽ cực kỳ gian nan. Một kết quả hòa có bàn thắng sẽ là kịch bản hợp lý, giúp Dortmund ghi tên mình vào vòng tiếp theo.