Atert Bissen 2-6 Gyori ETO FC: Gyori ETO FC giành chiến thắng
Atert Bissen chạm trán Gyori ETO FC tại UEFA Europa Conference League lúc 01h15 ngày 22/07/2026, nhưng chưa có dữ liệu về phong độ và đội hình
- 0'Trận đấu bắt đầu
Atert Bissen tiếp đón Gyori ETO FC.
- 12'BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (0-1)
Phút 12': C. Bumba (Gyori ETO FC) lập công (kiến tạo: S. Vladoiu). Tỷ số: 0 - 1.
- 14'Gyori ETO FC ép sân
Cầm bóng: Atert Bissen 42% - 58% Gyori ETO FC, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 0 - 2.
- 20'BÀN THẮNG! Atert Bissen (1-1)
Phút 20': R. Ferber (Atert Bissen) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 24'BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (1-2)
Phút 24': M. Vitalis (Gyori ETO FC) lập công. Tỷ số: 1 - 2.
- 26'Gyori ETO FC ép sân
Cầm bóng: Atert Bissen 35% - 65% Gyori ETO FC, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 3.
- 38'Gyori ETO FC ép sân
Cầm bóng: Atert Bissen 39% - 61% Gyori ETO FC, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 3.
- 39'Thẻ vàng
Phút 39': R. Toth (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng.
- 40'Thẻ vàng
Phút 40': K. Abi (Atert Bissen) nhận thẻ vàng.
- 40'Thẻ vàng
Phút 40': S. Vladoiu (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng.
- 44'BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (1-3)
Phút 44': N. Njie (Gyori ETO FC) lập công (kiến tạo: S. Vladoiu). Tỷ số: 1 - 3.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 47'BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (1-4)
Phút 47': N. Njie (Gyori ETO FC) lập công. Tỷ số: 1 - 4.
- 51'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Atert Bissen 46% - 54% Gyori ETO FC, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 4.
- 56'Thay người
Phút 56' (Gyori ETO FC): K. Banati vào sân thay C. Bumba.
- 56'Thay người
Phút 56' (Gyori ETO FC): B. Biro vào sân thay S. Vladoiu.
- 56'Thay người
Phút 56' (Gyori ETO FC): V. Djukanovic vào sân thay N. Njie.
- 63'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Atert Bissen 50% - 50% Gyori ETO FC, dứt điểm 16 - 11 (trúng đích 8 - 6), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 7.
- 66'Thay người
Phút 66' (Gyori ETO FC): M. Szep vào sân thay Z. Gavric.
- 70'Thay người
Phút 70' (Atert Bissen): L. Correia vào sân thay T. Crame.
- 75'BÀN THẮNG! Atert Bissen (2-4)
Phút 75': K. Abi (Atert Bissen) lập công (kiến tạo: L. Correia). Tỷ số: 2 - 4.
- 75'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Atert Bissen 51% - 49% Gyori ETO FC, dứt điểm 17 - 11 (trúng đích 8 - 6), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 7.
- 77'Thay người
Phút 77' (Gyori ETO FC): M. Lamin Mass vào sân thay R. Toth.
- 80'Thay người
Phút 80' (Atert Bissen): J. Rodrigues da Cruz vào sân thay L. Correia.
- 80'Thay người
Phút 80' (Atert Bissen): R. Fernandes vào sân thay K. Abi.
- 83'BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (2-5)
Phút 83': V. Djukanovic (Gyori ETO FC) lập công. Tỷ số: 2 - 5.
- 87'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Atert Bissen 50% - 50% Gyori ETO FC, dứt điểm 20 - 13 (trúng đích 10 - 8), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 3 - 8.
- 90'Thay người
Phút 90' (Atert Bissen): K. Cabral vào sân thay R. Eddarraj.
- 90+1'BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (2-6)
Phút 90+1': K. Banati (Gyori ETO FC) lập công (kiến tạo: D. Stefulj). Tỷ số: 2 - 6.
- KTKết thúc: Atert Bissen 2-6 Gyori ETO FC
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 6.
Cập nhật lúc 03:09 22/07/2026
Thông tin trận đấu
Atert Bissen sẽ đối đầu Gyori ETO FC tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 22/07/2026.
Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội được xác định trong lịch thi đấu của giải. Tuy nhiên, các thông tin hiện có chưa bao gồm vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của Atert Bissen và Gyori ETO FC.
Chưa đủ dữ liệu để đánh giá tương quan
Việc nhận định chính xác trước trận cần dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có màn trình diễn gần nhất, hiệu quả tấn công, khả năng phòng ngự và tình hình lực lượng. Những dữ liệu này chưa được cung cấp, vì vậy chưa thể xác định đội nào đang có lợi thế rõ ràng hơn.
Bên cạnh đó, cũng chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật, cách tiếp cận trận đấu hoặc những cầu thủ có khả năng tạo ảnh hưởng lớn. Do đó, mọi đánh giá cụ thể về thế trận, điểm nóng chiến thuật hay khả năng kiểm soát bóng đều chưa đủ cơ sở.
Nhận định trước giờ bóng lăn
Atert Bissen và Gyori ETO FC sẽ cần thể hiện sự chủ động ngay từ đầu để tạo nền tảng cho trận đấu. Trong bối cảnh thiếu dữ liệu về phong độ và lực lượng, kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào cách hai đội tổ chức lối chơi và tận dụng những thời điểm quan trọng trên sân.
Nhìn chung, đây là trận đấu chưa thể đưa ra kết luận nghiêng về một bên chỉ từ những thông tin hiện có. Người hâm mộ có thể chờ thêm các cập nhật chính thức về đội hình và lực lượng trước khi đánh giá đầy đủ hơn về cuộc đối đầu giữa Atert Bissen và Gyori ETO FC.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)