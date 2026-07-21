Atert Bissen 2-6 Gyori ETO FC: Gyori ETO FC giành chiến thắng Atert Bissen chạm trán Gyori ETO FC tại UEFA Europa Conference League lúc 01h15 ngày 22/07/2026, nhưng chưa có dữ liệu về phong độ và đội hình

Atert Bissen 2 - 6 Gyori ETO FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Atert Bissen tiếp đón Gyori ETO FC.

12' BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (0-1) Phút 12': C. Bumba (Gyori ETO FC) lập công (kiến tạo: S. Vladoiu). Tỷ số: 0 - 1.

14' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Atert Bissen 42% - 58% Gyori ETO FC, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 0 - 2.

20' BÀN THẮNG! Atert Bissen (1-1) Phút 20': R. Ferber (Atert Bissen) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

24' BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (1-2) Phút 24': M. Vitalis (Gyori ETO FC) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

26' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Atert Bissen 35% - 65% Gyori ETO FC, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 3.

38' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Atert Bissen 39% - 61% Gyori ETO FC, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 3.

39' Thẻ vàng Phút 39': R. Toth (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng.

40' Thẻ vàng Phút 40': K. Abi (Atert Bissen) nhận thẻ vàng.

40' Thẻ vàng Phút 40': S. Vladoiu (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng.

44' BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (1-3) Phút 44': N. Njie (Gyori ETO FC) lập công (kiến tạo: S. Vladoiu). Tỷ số: 1 - 3.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (1-4) Phút 47': N. Njie (Gyori ETO FC) lập công. Tỷ số: 1 - 4.

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Atert Bissen 46% - 54% Gyori ETO FC, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 4.

56' Thay người Phút 56' (Gyori ETO FC): K. Banati vào sân thay C. Bumba.

56' Thay người Phút 56' (Gyori ETO FC): B. Biro vào sân thay S. Vladoiu.

56' Thay người Phút 56' (Gyori ETO FC): V. Djukanovic vào sân thay N. Njie.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Atert Bissen 50% - 50% Gyori ETO FC, dứt điểm 16 - 11 (trúng đích 8 - 6), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 7.

66' Thay người Phút 66' (Gyori ETO FC): M. Szep vào sân thay Z. Gavric.

70' Thay người Phút 70' (Atert Bissen): L. Correia vào sân thay T. Crame.

75' BÀN THẮNG! Atert Bissen (2-4) Phút 75': K. Abi (Atert Bissen) lập công (kiến tạo: L. Correia). Tỷ số: 2 - 4.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Atert Bissen 51% - 49% Gyori ETO FC, dứt điểm 17 - 11 (trúng đích 8 - 6), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 7.

77' Thay người Phút 77' (Gyori ETO FC): M. Lamin Mass vào sân thay R. Toth.

80' Thay người Phút 80' (Atert Bissen): J. Rodrigues da Cruz vào sân thay L. Correia.

80' Thay người Phút 80' (Atert Bissen): R. Fernandes vào sân thay K. Abi.

83' BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (2-5) Phút 83': V. Djukanovic (Gyori ETO FC) lập công. Tỷ số: 2 - 5.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Atert Bissen 50% - 50% Gyori ETO FC, dứt điểm 20 - 13 (trúng đích 10 - 8), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 3 - 8.

90' Thay người Phút 90' (Atert Bissen): K. Cabral vào sân thay R. Eddarraj.

90+1' BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (2-6) Phút 90+1': K. Banati (Gyori ETO FC) lập công (kiến tạo: D. Stefulj). Tỷ số: 2 - 6.

KT Kết thúc: Atert Bissen 2-6 Gyori ETO FC Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 6.

Cập nhật lúc 03:09 22/07/2026

Đội hình chính thức Atert Bissen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Fernandez Gyori ETO FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Efrain Juarez 40 Geordan Dupire 41 Lenny Almada Correia 5 Zakaría Louriz 4 Yohan Mannone 18 Eric Veiga 8 Reda Eddarraj 39 Toufik Zeghdane 71 Tyron Crame 31 Diogo Pimentel 21 Khalid Abi 30 Roman Ferber 99 Samuel Petráš 2 Ștefan Vlădoiu 26 Ádám Umathum 24 Miljan Krpić 23 Daniel Štefulj 27 Milán Vitális 6 Rajmund Tóth 17 Szabolcs Schön 80 Željko Gavrić 10 Claudiu Bumba 11 Nfansu Njie Dự bị Atert Bissen 78 Yassine Gourari Tebaa 88 Helio Lopes 3 Louis Marasi 14 Duarte Maneta 24 Brian Silva 27 Kenio Cabral 6 Mehdi Terki 7 Rafael Fernandes 11 Joel Rodrigues da Cruz Gyori ETO FC 16 Balázs Megyeri 53 Bálint Selyem 18 Modou Lamin Mass 20 Barnabás Bíró 37 Norbert Urblík 75 Noel Csorba 47 Ádám Décsy 90 Kevin Bánáti 14 Márton Szép Cập nhật đội hình lúc 00:53 22/07/2026

Atert Bissen Thống kê Gyori ETO FC 50% Kiểm soát bóng 50% 20 Dứt điểm 14 10 Trúng đích 9 5 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 5 3 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật Nfansu Njie Gyori ETO FC 2 bàn Roman Ferber Atert Bissen 1 bàn Claudiu Bumba Gyori ETO FC 1 bàn Milán Vitális Gyori ETO FC 1 bàn Khalid Abi Atert Bissen 1 bàn Viktor Đukanović Gyori ETO FC 1 bàn

Thông tin trận đấu

Atert Bissen sẽ đối đầu Gyori ETO FC tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 22/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội được xác định trong lịch thi đấu của giải. Tuy nhiên, các thông tin hiện có chưa bao gồm vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của Atert Bissen và Gyori ETO FC.

Chưa đủ dữ liệu để đánh giá tương quan

Việc nhận định chính xác trước trận cần dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có màn trình diễn gần nhất, hiệu quả tấn công, khả năng phòng ngự và tình hình lực lượng. Những dữ liệu này chưa được cung cấp, vì vậy chưa thể xác định đội nào đang có lợi thế rõ ràng hơn.

Bên cạnh đó, cũng chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật, cách tiếp cận trận đấu hoặc những cầu thủ có khả năng tạo ảnh hưởng lớn. Do đó, mọi đánh giá cụ thể về thế trận, điểm nóng chiến thuật hay khả năng kiểm soát bóng đều chưa đủ cơ sở.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Atert Bissen và Gyori ETO FC sẽ cần thể hiện sự chủ động ngay từ đầu để tạo nền tảng cho trận đấu. Trong bối cảnh thiếu dữ liệu về phong độ và lực lượng, kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào cách hai đội tổ chức lối chơi và tận dụng những thời điểm quan trọng trên sân.

Nhìn chung, đây là trận đấu chưa thể đưa ra kết luận nghiêng về một bên chỉ từ những thông tin hiện có. Người hâm mộ có thể chờ thêm các cập nhật chính thức về đội hình và lực lượng trước khi đánh giá đầy đủ hơn về cuộc đối đầu giữa Atert Bissen và Gyori ETO FC.

Atert Bissen 5 trận gần nhất B B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Gyori ETO FC 5 trận gần nhất H B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới