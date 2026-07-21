Về Báo Hà Tĩnh

Atert Bissen 2-6 Gyori ETO FC: Gyori ETO FC giành chiến thắng

Văn Thể21/07/2026 20:40

Atert Bissen chạm trán Gyori ETO FC tại UEFA Europa Conference League lúc 01h15 ngày 22/07/2026, nhưng chưa có dữ liệu về phong độ và đội hình

Atert Bissen2 - 6Gyori ETO FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Atert Bissen tiếp đón Gyori ETO FC.

  • 12'BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (0-1)

    Phút 12': C. Bumba (Gyori ETO FC) lập công (kiến tạo: S. Vladoiu). Tỷ số: 0 - 1.

  • 14'Gyori ETO FC ép sân

    Cầm bóng: Atert Bissen 42% - 58% Gyori ETO FC, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 0 - 2.

  • 20'BÀN THẮNG! Atert Bissen (1-1)

    Phút 20': R. Ferber (Atert Bissen) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 24'BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (1-2)

    Phút 24': M. Vitalis (Gyori ETO FC) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

  • 26'Gyori ETO FC ép sân

    Cầm bóng: Atert Bissen 35% - 65% Gyori ETO FC, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 3.

  • 38'Gyori ETO FC ép sân

    Cầm bóng: Atert Bissen 39% - 61% Gyori ETO FC, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 3.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': R. Toth (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': K. Abi (Atert Bissen) nhận thẻ vàng.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': S. Vladoiu (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng.

  • 44'BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (1-3)

    Phút 44': N. Njie (Gyori ETO FC) lập công (kiến tạo: S. Vladoiu). Tỷ số: 1 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (1-4)

    Phút 47': N. Njie (Gyori ETO FC) lập công. Tỷ số: 1 - 4.

  • 51'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Atert Bissen 46% - 54% Gyori ETO FC, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 4.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Gyori ETO FC): K. Banati vào sân thay C. Bumba.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Gyori ETO FC): B. Biro vào sân thay S. Vladoiu.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Gyori ETO FC): V. Djukanovic vào sân thay N. Njie.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Atert Bissen 50% - 50% Gyori ETO FC, dứt điểm 16 - 11 (trúng đích 8 - 6), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 7.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Gyori ETO FC): M. Szep vào sân thay Z. Gavric.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Atert Bissen): L. Correia vào sân thay T. Crame.

  • 75'BÀN THẮNG! Atert Bissen (2-4)

    Phút 75': K. Abi (Atert Bissen) lập công (kiến tạo: L. Correia). Tỷ số: 2 - 4.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Atert Bissen 51% - 49% Gyori ETO FC, dứt điểm 17 - 11 (trúng đích 8 - 6), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 7.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Gyori ETO FC): M. Lamin Mass vào sân thay R. Toth.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Atert Bissen): J. Rodrigues da Cruz vào sân thay L. Correia.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Atert Bissen): R. Fernandes vào sân thay K. Abi.

  • 83'BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (2-5)

    Phút 83': V. Djukanovic (Gyori ETO FC) lập công. Tỷ số: 2 - 5.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Atert Bissen 50% - 50% Gyori ETO FC, dứt điểm 20 - 13 (trúng đích 10 - 8), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 3 - 8.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Atert Bissen): K. Cabral vào sân thay R. Eddarraj.

  • 90+1'BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (2-6)

    Phút 90+1': K. Banati (Gyori ETO FC) lập công (kiến tạo: D. Stefulj). Tỷ số: 2 - 6.

  • KTKết thúc: Atert Bissen 2-6 Gyori ETO FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 6.

Cập nhật lúc 03:09 22/07/2026

Đội hình chính thức
Atert Bissen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Fernandez
Gyori ETO FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Efrain Juarez
40
Geordan Dupire
41
Lenny Almada Correia
5
Zakaría Louriz
4
Yohan Mannone
18
Eric Veiga
8
Reda Eddarraj
39
Toufik Zeghdane
71
Tyron Crame
31
Diogo Pimentel
21
Khalid Abi
30
Roman Ferber
99
Samuel Petráš
2
Ștefan Vlădoiu
26
Ádám Umathum
24
Miljan Krpić
23
Daniel Štefulj
27
Milán Vitális
6
Rajmund Tóth
17
Szabolcs Schön
80
Željko Gavrić
10
Claudiu Bumba
11
Nfansu Njie
Dự bị
Atert Bissen
78 Yassine Gourari Tebaa88 Helio Lopes3 Louis Marasi14 Duarte Maneta24 Brian Silva27 Kenio Cabral6 Mehdi Terki7 Rafael Fernandes11 Joel Rodrigues da Cruz
Gyori ETO FC
16 Balázs Megyeri53 Bálint Selyem18 Modou Lamin Mass20 Barnabás Bíró37 Norbert Urblík75 Noel Csorba47 Ádám Décsy90 Kevin Bánáti14 Márton Szép
Cập nhật đội hình lúc 00:53 22/07/2026
Atert BissenThống kêGyori ETO FC
50%
Kiểm soát bóng
50%
20
Dứt điểm
14
10
Trúng đích
9
5
Phạt góc
4
10
Phạm lỗi
12
2
Việt vị
5
3
Thủ môn cứu thua
8
Cầu thủ nổi bật
Nfansu Njie
Nfansu Njie
Gyori ETO FC
2 bàn
Roman Ferber
Roman Ferber
Atert Bissen
1 bàn
Claudiu Bumba
Claudiu Bumba
Gyori ETO FC
1 bàn
Milán Vitális
Milán Vitális
Gyori ETO FC
1 bàn
Khalid Abi
Khalid Abi
Atert Bissen
1 bàn
Viktor Đukanović
Viktor Đukanović
Gyori ETO FC
1 bàn

Thông tin trận đấu

Atert Bissen sẽ đối đầu Gyori ETO FC tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 22/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội được xác định trong lịch thi đấu của giải. Tuy nhiên, các thông tin hiện có chưa bao gồm vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của Atert Bissen và Gyori ETO FC.

Chưa đủ dữ liệu để đánh giá tương quan

Việc nhận định chính xác trước trận cần dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có màn trình diễn gần nhất, hiệu quả tấn công, khả năng phòng ngự và tình hình lực lượng. Những dữ liệu này chưa được cung cấp, vì vậy chưa thể xác định đội nào đang có lợi thế rõ ràng hơn.

Bên cạnh đó, cũng chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật, cách tiếp cận trận đấu hoặc những cầu thủ có khả năng tạo ảnh hưởng lớn. Do đó, mọi đánh giá cụ thể về thế trận, điểm nóng chiến thuật hay khả năng kiểm soát bóng đều chưa đủ cơ sở.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Atert Bissen và Gyori ETO FC sẽ cần thể hiện sự chủ động ngay từ đầu để tạo nền tảng cho trận đấu. Trong bối cảnh thiếu dữ liệu về phong độ và lực lượng, kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào cách hai đội tổ chức lối chơi và tận dụng những thời điểm quan trọng trên sân.

Nhìn chung, đây là trận đấu chưa thể đưa ra kết luận nghiêng về một bên chỉ từ những thông tin hiện có. Người hâm mộ có thể chờ thêm các cập nhật chính thức về đội hình và lực lượng trước khi đánh giá đầy đủ hơn về cuộc đối đầu giữa Atert Bissen và Gyori ETO FC.

Atert Bissen
5 trận gần nhất
BBTBT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Gyori ETO FC
5 trận gần nhất
HBTH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Atert Bissen 2-6 Gyori ETO FC: Gyori ETO FC giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO