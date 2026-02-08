Athletic Bilbao hét giá 80 triệu euro, thách thức tham vọng mua Laporte của Barca Athletic Bilbao kiên quyết từ chối đàm phán và yêu cầu Barcelona trả đủ 80 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng nếu muốn sở hữu trung vệ Aymeric Laporte.

Barcelona vừa nhận được thông điệp đanh thép từ Athletic Bilbao trong nỗ lực tăng cường hàng phòng ngự. Đội bóng xứ Basque khẳng định gã khổng lồ xứ Catalan chỉ có thể sở hữu trung vệ Aymeric Laporte nếu chấp nhận kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá lên tới 80 triệu euro.

Mục tiêu hàng đầu của Giám đốc thể thao Deco

Theo nguồn tin từ nhật báo AS, Barcelona đã đưa Aymeric Laporte vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu nhằm gia cố hệ thống phòng ngự. Màn trình diễn xuất sắc của trung vệ này tại World Cup 2026 đã thuyết phục hoàn toàn bộ phận tuyển trạch của đội chủ sân Camp Nou.

Đáng chú ý, Giám đốc thể thao Deco được cho là đã trực tiếp theo dõi sát sao từng bước di chuyển và phong độ của tuyển thủ Tây Ban Nha trong suốt giải đấu. Những đánh giá chuyên môn cao từ Deco là cơ sở để Barcelona xúc tiến thương vụ này.

Athletic Bilbao đòi 80 triệu euro cho Aymeric Laporte. Ảnh: Getty Images

Bức tường cứng rắn từ đội bóng xứ Basque

Tuy nhiên, kế hoạch của Barcelona ngay lập tức vấp phải phản ứng quyết liệt từ Athletic Bilbao. Đội bóng xứ Basque hoàn toàn không có ý định ngồi vào bàn đàm phán để thương lượng về một mức phí chuyển nhượng thấp hơn. Thông điệp đưa ra rất rõ ràng: Laporte không phải cầu thủ để bán, trừ khi điều khoản 80 triệu euro được giải phóng.

Kể từ khi chính thức trở lại khoác áo Athletic Bilbao vào năm 2025 sau thời gian thi đấu cho Al Nassr, Laporte nhanh chóng tái khẳng định giá trị bản thân. Anh duy trì cam kết gắn bó lâu dài và trở thành điểm tựa không thể thay thế ở hàng thủ của CLB lẫn đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Quyết tâm giữ chân trụ cột của Athletic Bilbao đẩy Barcelona vào thế khó. Trong bối cảnh bài toán tài chính vẫn là thách thức lớn, việc phải chi trọn 80 triệu euro có thể sẽ khiến đội bóng xứ Catalan phải tính toán lại phương án chuyển nhượng này.