Athletic Club 1-1 Elche: Hai đội chia điểm
Athletic Club đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào cuộc tiếp đón Elche, đối thủ đang xếp áp chót với phong độ nghèo nàn sau chuỗi trận vừa qua.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Athletic Club tiếp đón Elche.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Athletic Club 54% - 46% Elche, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 25'Athletic Club ép sân
Cầm bóng: Athletic Club 66% - 34% Elche, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.
- 37'Athletic Club ép sân
Cầm bóng: Athletic Club 61% - 39% Elche, dứt điểm 10 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Athletic Club ép sân
Cầm bóng: Athletic Club 61% - 39% Elche, dứt điểm 13 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 50'BÀN THẮNG! Elche (0-1)
Phút 50': Facundo Buonanotte (Elche) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.
- 56'Thẻ vàng
Phút 56': Federico Redondo Solari (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).
- 61'Athletic Club ép sân
Cầm bóng: Athletic Club 62% - 38% Elche, dứt điểm 13 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 1.
- 65'Thay người
Phút 65' (Athletic Club): Johaneko Louis-Jean vào sân thay Jesus Areso.
- 65'Thay người
Phút 65' (Athletic Club): Mikel Jauregizar vào sân thay Iñigo Ruiz De Galarreta.
- 69'Thay người
Phút 69' (Elche): Abiel Alessio Osorio vào sân thay Fernando Niño Rodríguez.
- 69'Thay người
Phút 69' (Elche): Thomas Lemar vào sân thay Facundo Buonanotte.
- 72'Thay người
Phút 72' (Athletic Club): Alex Berenguer vào sân thay Robert Navarro Muñoz.
- 73'Athletic Club ép sân
Cầm bóng: Athletic Club 63% - 37% Elche, dứt điểm 13 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 1.
- 75'Thẻ vàng
Phút 75': Abiel Alessio Osorio (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).
- 76'Thay người
Phút 76' (Elche): Ruben Sanchez Saez vào sân thay Tete Morente.
- 79'BÀN THẮNG! Athletic Club (1-1)
Phút 79': Iñaki Williams (Athletic Club) lập công (kiến tạo: Alex Berenguer). Tỷ số: 1 - 1.
- 81'Thẻ vàng
Phút 81': Alex Berenguer (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Foul).
- 81'Thẻ vàng
Phút 81': Beñat Gerenabarrena (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Foul).
- 81'Thay người
Phút 81' (Athletic Club): Maroan Sannadi vào sân thay Iñaki Williams.
- 82'Thay người
Phút 82' (Elche): Lucas Cepeda vào sân thay Germán Valera.
- 83'Thay người
Phút 83' (Elche): Martim Neto vào sân thay Gonzalo Villar.
- 85'Athletic Club ép sân
Cầm bóng: Athletic Club 65% - 35% Elche, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 0 - 1.
- 90+6'Thẻ vàng
Phút 90+6': Ruben Sanchez Saez (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+7'Thẻ vàng
Phút 90+7': Yuri Berchiche (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Dissent).
- KTKết thúc: Athletic Club 1-1 Elche
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 01:26 13/09/2026
Athletic Club đang hướng tầm mắt tới việc bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài cùng Elche diễn ra vào lúc 23h30 ngày 12/09/2026. Đây là cơ hội quan trọng để đội chủ nhà củng cố vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời gia tăng sức ép đáng kể lên các đội bóng xếp trên.
Vị thế hiện tại và phong độ đôi bên
Trên bảng xếp hạng, Athletic Club hiện đứng ở vị trí thứ 10 với 6 điểm tích lũy được. Dù có những màn trình diễn tích cực trước đó, sự ổn định vẫn là bài toán mà họ cần tìm lời giải. Cụ thể, sau khi giành được 2 chiến thắng liên tiếp, đội bóng này lại để thua 2 trận gần nhất. Trận đấu tới sẽ là dịp quan trọng để Athletic Club xốc lại tinh thần và tiếp tục bám đuổi mục tiêu nhóm trên.
Ở chiều ngược lại, Elche đang trải qua giai đoạn vô cùng nan giải khi đứng ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 1 điểm. Phong độ của đội khách ở những lần ra sân vừa qua rất đáng báo động, khi họ phải nhận 3 trận thua liên tiếp trước khi có được 1 trận hòa ở lần xuất quân gần nhất. Sự sa sút này khiến Elche chìm sâu ở nhóm cuối bảng và đối diện với nhiều sức ép.
Thành tích đối đầu nghiêng về Athletic Club
Lịch sử chạm trán thời gian qua ghi nhận ưu thế rõ rệt dành cho Athletic Club. Xét trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Athletic Club chiếm thế áp đảo khi giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Elche giành chiến thắng 1 lần. Sự vượt trội này mang lại điểm tựa tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ chủ nhà trước giờ bóng lăn.
Ngược lại, Elche cần phải nỗ lực rất lớn nếu muốn tạo nên bất ngờ trước một đối thủ từng nhiều lần khiến họ ôm hận. Sự chênh lệch về điểm số lẫn thứ hạng phản ánh chân thực bức tranh trái ngược giữa hai câu lạc bộ ở thời điểm hiện tại.
Cục diện và nhận định trận đấu
Với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục, Athletic Club hiểu rằng họ không được phép đánh rơi điểm số trước đối thủ đang vật lộn ở đáy bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa vị trí thứ 10 và thứ 19 là minh chứng rõ ràng cho cách biệt về màn trình diễn của hai đội.
Dù cả hai câu lạc bộ đều khát khao điểm số để phục vụ mục tiêu riêng, Athletic Club vẫn nắm giữ nhiều cơ sở thuận lợi nhờ ưu thế đối đầu và vị thế vượt trội. Nếu duy trì đúng phong độ và chấm dứt chuỗi trận chững lại vừa qua, Athletic Club hoàn toàn đủ khả năng hướng tới một kết quả có lợi.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)