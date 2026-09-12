Về Báo Hà Tĩnh

Athletic Club 1-1 Elche: Hai đội chia điểm

Văn Thể12/09/2026 18:49

Athletic Club đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào cuộc tiếp đón Elche, đối thủ đang xếp áp chót với phong độ nghèo nàn sau chuỗi trận vừa qua.

Athletic Club1 - 1ElcheKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Athletic Club tiếp đón Elche.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Athletic Club 54% - 46% Elche, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 66% - 34% Elche, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 37'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 61% - 39% Elche, dứt điểm 10 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 61% - 39% Elche, dứt điểm 13 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 50'BÀN THẮNG! Elche (0-1)

    Phút 50': Facundo Buonanotte (Elche) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

  • 56'Thẻ vàng

    Phút 56': Federico Redondo Solari (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 62% - 38% Elche, dứt điểm 13 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Athletic Club): Johaneko Louis-Jean vào sân thay Jesus Areso.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Athletic Club): Mikel Jauregizar vào sân thay Iñigo Ruiz De Galarreta.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Elche): Abiel Alessio Osorio vào sân thay Fernando Niño Rodríguez.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Elche): Thomas Lemar vào sân thay Facundo Buonanotte.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Athletic Club): Alex Berenguer vào sân thay Robert Navarro Muñoz.

  • 73'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 63% - 37% Elche, dứt điểm 13 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 75'Thẻ vàng

    Phút 75': Abiel Alessio Osorio (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Elche): Ruben Sanchez Saez vào sân thay Tete Morente.

  • 79'BÀN THẮNG! Athletic Club (1-1)

    Phút 79': Iñaki Williams (Athletic Club) lập công (kiến tạo: Alex Berenguer). Tỷ số: 1 - 1.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Alex Berenguer (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Beñat Gerenabarrena (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Athletic Club): Maroan Sannadi vào sân thay Iñaki Williams.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Elche): Lucas Cepeda vào sân thay Germán Valera.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Elche): Martim Neto vào sân thay Gonzalo Villar.

  • 85'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 65% - 35% Elche, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 0 - 1.

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': Ruben Sanchez Saez (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+7'Thẻ vàng

    Phút 90+7': Yuri Berchiche (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • KTKết thúc: Athletic Club 1-1 Elche

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:26 13/09/2026

Đội hình chính thức
Athletic Club
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Terzić
Elche
Sơ đồ 3-4-3 · HLV M. Anselmi
1
Unai Simón
12
Jesús Areso
5
Yeray
14
Aymeric Laporte
17
Yuri
16
Ruíz de Galarreta
24
Beñat Gerenabarrena
23
Robert Navarro
8
Oihan Sancet
10
Nico Williams
9
I. Williams
1
M. Dituro
2
Buba Sangaré
5
F. Redondo
23
Víctor Chust
20
Tete Morente
47
J. Morcillo
12
Gonzalo Villar
3
R. Revivo
10
F. Buonanotte
14
Fer Niño
11
Germán Valera
Dự bị
Athletic Club
25 Álvaro Djaló7 Álex Berenguer18 Mikel Jauregizar31 J. Louis-Jean30 Iker Monreal13 Álex Padilla4 Aitor Paredes6 Beñat Prados20 Alejandro Rego
Elche
8 Marc Aguado22 Rubén Sánchez9 E. Ponce21 L. Cepeda24 A. Osorio19 G. Diangana6 Bigas13 Alejandro Iturbe16 Martim Neto
Cập nhật đội hình lúc 23:05 12/09/2026
Athletic ClubThống kêElche
66%
Kiểm soát bóng
34%
19
Dứt điểm
3
3
Trúng đích
1
7
Phạt góc
1
11
Phạm lỗi
12
4
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
I. Williams
I. Williams
Athletic Club
1 bàn
F. Buonanotte
F. Buonanotte
Elche
1 bàn
Álex Berenguer
Álex Berenguer
Athletic Club
1 kiến tạo · điểm 6.81
Yuri
Yuri
Athletic Club
Điểm 7.21
Oihan Sancet
Oihan Sancet
Athletic Club
Điểm 7.2

Athletic Club đang hướng tầm mắt tới việc bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài cùng Elche diễn ra vào lúc 23h30 ngày 12/09/2026. Đây là cơ hội quan trọng để đội chủ nhà củng cố vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời gia tăng sức ép đáng kể lên các đội bóng xếp trên.

Vị thế hiện tại và phong độ đôi bên

Trên bảng xếp hạng, Athletic Club hiện đứng ở vị trí thứ 10 với 6 điểm tích lũy được. Dù có những màn trình diễn tích cực trước đó, sự ổn định vẫn là bài toán mà họ cần tìm lời giải. Cụ thể, sau khi giành được 2 chiến thắng liên tiếp, đội bóng này lại để thua 2 trận gần nhất. Trận đấu tới sẽ là dịp quan trọng để Athletic Club xốc lại tinh thần và tiếp tục bám đuổi mục tiêu nhóm trên.

Ở chiều ngược lại, Elche đang trải qua giai đoạn vô cùng nan giải khi đứng ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 1 điểm. Phong độ của đội khách ở những lần ra sân vừa qua rất đáng báo động, khi họ phải nhận 3 trận thua liên tiếp trước khi có được 1 trận hòa ở lần xuất quân gần nhất. Sự sa sút này khiến Elche chìm sâu ở nhóm cuối bảng và đối diện với nhiều sức ép.

Thành tích đối đầu nghiêng về Athletic Club

Lịch sử chạm trán thời gian qua ghi nhận ưu thế rõ rệt dành cho Athletic Club. Xét trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Athletic Club chiếm thế áp đảo khi giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Elche giành chiến thắng 1 lần. Sự vượt trội này mang lại điểm tựa tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ chủ nhà trước giờ bóng lăn.

Ngược lại, Elche cần phải nỗ lực rất lớn nếu muốn tạo nên bất ngờ trước một đối thủ từng nhiều lần khiến họ ôm hận. Sự chênh lệch về điểm số lẫn thứ hạng phản ánh chân thực bức tranh trái ngược giữa hai câu lạc bộ ở thời điểm hiện tại.

Cục diện và nhận định trận đấu

Với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục, Athletic Club hiểu rằng họ không được phép đánh rơi điểm số trước đối thủ đang vật lộn ở đáy bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa vị trí thứ 10 và thứ 19 là minh chứng rõ ràng cho cách biệt về màn trình diễn của hai đội.

Dù cả hai câu lạc bộ đều khát khao điểm số để phục vụ mục tiêu riêng, Athletic Club vẫn nắm giữ nhiều cơ sở thuận lợi nhờ ưu thế đối đầu và vị thế vượt trội. Nếu duy trì đúng phong độ và chấm dứt chuỗi trận chững lại vừa qua, Athletic Club hoàn toàn đủ khả năng hướng tới một kết quả có lợi.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Athletic Club · 3 thắng1 hòaElche · 1 thắng
21/02/2026
Athletic Club
2 - 1
Elche
AC
19/10/2025
Elche
0 - 0
Athletic Club
Hòa
29/05/2023
Athletic Club
0 - 1
Elche
ELC
11/09/2022
Elche
1 - 4
Athletic Club
AC
03/04/2022
Athletic Club
2 - 1
Elche
AC
Athletic Club
5 trận gần nhất
TTBBB
4
Trận
2-0-2
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
5
Thủng lưới
Elche
5 trận gần nhất
BBBHH
4
Trận
0-1-3
T-H-B
5
Ghi (TB 1.3)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona4400+1512TTTT
2Alaves4310+710TTHT
3Sevilla5311+210THBTT
9Real Sociedad5212-27THTBB
10Athletic Club4202+16TTBB
11Levante412105HTHB
18Malaga4022-62HBHB
19Elche4013-71BBBH
20Valencia5014-91BBBBH
Tình hình lực lượng
Athletic Club
P. Canales (Muscle Injury)
U. Egiluz (Knee Injury)
G. Guruzeta (Hamstring Injury)
D. Vivian (Hamstring Injury)
P. Canales (Muscle Injury)
U. Egiluz (Knee Injury)
G. Guruzeta (Hamstring Injury)
D. Vivian (Hamstring Injury)
Elche
Y. Santiago (Knee Injury)
Y. Santiago (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Athletic Club 1-1 Elche: Hai đội chia điểm
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO