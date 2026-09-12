Athletic Club 1-1 Elche: Hai đội chia điểm Athletic Club đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào cuộc tiếp đón Elche, đối thủ đang xếp áp chót với phong độ nghèo nàn sau chuỗi trận vừa qua.

Athletic Club 1 - 1 Elche Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Athletic Club tiếp đón Elche.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Athletic Club 54% - 46% Elche, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

25' Athletic Club ép sân Cầm bóng: Athletic Club 66% - 34% Elche, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

37' Athletic Club ép sân Cầm bóng: Athletic Club 61% - 39% Elche, dứt điểm 10 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Athletic Club ép sân Cầm bóng: Athletic Club 61% - 39% Elche, dứt điểm 13 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.

50' BÀN THẮNG! Elche (0-1) Phút 50': Facundo Buonanotte (Elche) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

56' Thẻ vàng Phút 56': Federico Redondo Solari (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Athletic Club ép sân Cầm bóng: Athletic Club 62% - 38% Elche, dứt điểm 13 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 1.

65' Thay người Phút 65' (Athletic Club): Johaneko Louis-Jean vào sân thay Jesus Areso.

65' Thay người Phút 65' (Athletic Club): Mikel Jauregizar vào sân thay Iñigo Ruiz De Galarreta.

69' Thay người Phút 69' (Elche): Abiel Alessio Osorio vào sân thay Fernando Niño Rodríguez.

69' Thay người Phút 69' (Elche): Thomas Lemar vào sân thay Facundo Buonanotte.

72' Thay người Phút 72' (Athletic Club): Alex Berenguer vào sân thay Robert Navarro Muñoz.

73' Athletic Club ép sân Cầm bóng: Athletic Club 63% - 37% Elche, dứt điểm 13 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 1.

75' Thẻ vàng Phút 75': Abiel Alessio Osorio (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Thay người Phút 76' (Elche): Ruben Sanchez Saez vào sân thay Tete Morente.

79' BÀN THẮNG! Athletic Club (1-1) Phút 79': Iñaki Williams (Athletic Club) lập công (kiến tạo: Alex Berenguer). Tỷ số: 1 - 1.

81' Thẻ vàng Phút 81': Alex Berenguer (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thẻ vàng Phút 81': Beñat Gerenabarrena (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thay người Phút 81' (Athletic Club): Maroan Sannadi vào sân thay Iñaki Williams.

82' Thay người Phút 82' (Elche): Lucas Cepeda vào sân thay Germán Valera.

83' Thay người Phút 83' (Elche): Martim Neto vào sân thay Gonzalo Villar.

85' Athletic Club ép sân Cầm bóng: Athletic Club 65% - 35% Elche, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 0 - 1.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Ruben Sanchez Saez (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

90+7' Thẻ vàng Phút 90+7': Yuri Berchiche (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Dissent).

KT Kết thúc: Athletic Club 1-1 Elche Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:26 13/09/2026

Đội hình chính thức Athletic Club Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Terzić Elche Sơ đồ 3-4-3 · HLV M. Anselmi 1 Unai Simón 12 Jesús Areso 5 Yeray 14 Aymeric Laporte 17 Yuri 16 Ruíz de Galarreta 24 Beñat Gerenabarrena 23 Robert Navarro 8 Oihan Sancet 10 Nico Williams 9 I. Williams 1 M. Dituro 2 Buba Sangaré 5 F. Redondo 23 Víctor Chust 20 Tete Morente 47 J. Morcillo 12 Gonzalo Villar 3 R. Revivo 10 F. Buonanotte 14 Fer Niño 11 Germán Valera Dự bị Athletic Club 25 Álvaro Djaló 7 Álex Berenguer 18 Mikel Jauregizar 31 J. Louis-Jean 30 Iker Monreal 13 Álex Padilla 4 Aitor Paredes 6 Beñat Prados 20 Alejandro Rego Elche 8 Marc Aguado 22 Rubén Sánchez 9 E. Ponce 21 L. Cepeda 24 A. Osorio 19 G. Diangana 6 Bigas 13 Alejandro Iturbe 16 Martim Neto Cập nhật đội hình lúc 23:05 12/09/2026

Athletic Club Thống kê Elche 66% Kiểm soát bóng 34% 19 Dứt điểm 3 3 Trúng đích 1 7 Phạt góc 1 11 Phạm lỗi 12 4 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật I. Williams Athletic Club 1 bàn F. Buonanotte Elche 1 bàn Álex Berenguer Athletic Club 1 kiến tạo · điểm 6.81 Yuri Athletic Club Điểm 7.21 Oihan Sancet Athletic Club Điểm 7.2

Athletic Club đang hướng tầm mắt tới việc bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài cùng Elche diễn ra vào lúc 23h30 ngày 12/09/2026. Đây là cơ hội quan trọng để đội chủ nhà củng cố vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời gia tăng sức ép đáng kể lên các đội bóng xếp trên.

Vị thế hiện tại và phong độ đôi bên

Trên bảng xếp hạng, Athletic Club hiện đứng ở vị trí thứ 10 với 6 điểm tích lũy được. Dù có những màn trình diễn tích cực trước đó, sự ổn định vẫn là bài toán mà họ cần tìm lời giải. Cụ thể, sau khi giành được 2 chiến thắng liên tiếp, đội bóng này lại để thua 2 trận gần nhất. Trận đấu tới sẽ là dịp quan trọng để Athletic Club xốc lại tinh thần và tiếp tục bám đuổi mục tiêu nhóm trên.

Ở chiều ngược lại, Elche đang trải qua giai đoạn vô cùng nan giải khi đứng ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 1 điểm. Phong độ của đội khách ở những lần ra sân vừa qua rất đáng báo động, khi họ phải nhận 3 trận thua liên tiếp trước khi có được 1 trận hòa ở lần xuất quân gần nhất. Sự sa sút này khiến Elche chìm sâu ở nhóm cuối bảng và đối diện với nhiều sức ép.

Thành tích đối đầu nghiêng về Athletic Club

Lịch sử chạm trán thời gian qua ghi nhận ưu thế rõ rệt dành cho Athletic Club. Xét trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Athletic Club chiếm thế áp đảo khi giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Elche giành chiến thắng 1 lần. Sự vượt trội này mang lại điểm tựa tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ chủ nhà trước giờ bóng lăn.

Ngược lại, Elche cần phải nỗ lực rất lớn nếu muốn tạo nên bất ngờ trước một đối thủ từng nhiều lần khiến họ ôm hận. Sự chênh lệch về điểm số lẫn thứ hạng phản ánh chân thực bức tranh trái ngược giữa hai câu lạc bộ ở thời điểm hiện tại.

Cục diện và nhận định trận đấu

Với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục, Athletic Club hiểu rằng họ không được phép đánh rơi điểm số trước đối thủ đang vật lộn ở đáy bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa vị trí thứ 10 và thứ 19 là minh chứng rõ ràng cho cách biệt về màn trình diễn của hai đội.

Dù cả hai câu lạc bộ đều khát khao điểm số để phục vụ mục tiêu riêng, Athletic Club vẫn nắm giữ nhiều cơ sở thuận lợi nhờ ưu thế đối đầu và vị thế vượt trội. Nếu duy trì đúng phong độ và chấm dứt chuỗi trận chững lại vừa qua, Athletic Club hoàn toàn đủ khả năng hướng tới một kết quả có lợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Athletic Club · 3 thắng 1 hòa Elche · 1 thắng Athletic Club 2 - 1 Elche AC Elche 0 - 0 Athletic Club Hòa Athletic Club 0 - 1 Elche ELC Elche 1 - 4 Athletic Club AC Athletic Club 2 - 1 Elche AC

Athletic Club 5 trận gần nhất T T B B B 4 Trận 2-0-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 5 Thủng lưới Elche 5 trận gần nhất B B B H H 4 Trận 0-1-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Alaves 4 3 1 0 +7 10 T T H T 3 Sevilla 5 3 1 1 +2 10 T H B T T … 9 Real Sociedad 5 2 1 2 -2 7 T H T B B 10 Athletic Club 4 2 0 2 +1 6 T T B B 11 Levante 4 1 2 1 0 5 H T H B … 18 Malaga 4 0 2 2 -6 2 H B H B 19 Elche 4 0 1 3 -7 1 B B B H 20 Valencia 5 0 1 4 -9 1 B B B B H

Tình hình lực lượng Athletic Club ✚ P. Canales (Muscle Injury) ✚ U. Egiluz (Knee Injury) ✚ G. Guruzeta (Hamstring Injury) ✚ D. Vivian (Hamstring Injury) ✚ P. Canales (Muscle Injury) ✚ U. Egiluz (Knee Injury) ✚ G. Guruzeta (Hamstring Injury) ✚ D. Vivian (Hamstring Injury) Elche ✚ Y. Santiago (Knee Injury) ✚ Y. Santiago (Knee Injury)