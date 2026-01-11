Về Báo Hà Tĩnh

Athletic Club 2-1 Real Sociedad: Athletic Club giành chiến thắng

Văn Thể01/11/2026 22:14

Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 19 điểm, hơn Athletic Club 7 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 02/11/2026 tại San Mamés.

Athletic Club2 - 1Real SociedadKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Athletic Club tiếp đón Real Sociedad.

  • 6'Thay người

    Phút 6' (Athletic Club): Robert Navarro Muñoz vào sân thay Maroan Sannadi.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Athletic Club 48% - 52% Real Sociedad, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

  • 14'BÀN THẮNG! Athletic Club (1-0)

    Phút 14': Iñaki Williams (Athletic Club) lập công (kiến tạo: Nico Williams). Tỷ số: 1 - 0.

  • 24'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 48% - 52% Real Sociedad, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 4.

  • 30'BÀN THẮNG! Real Sociedad (1-1)

    Phút 30': Luka Sučić (Real Sociedad) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 36'Real Sociedad ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 37% - 63% Real Sociedad, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 2 - 4.

  • 45+2'BÀN THẮNG! Athletic Club (2-1)

    Phút 45+2': Alex Berenguer (Athletic Club) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

  • 45+4'Thẻ vàng

    Phút 45+4': Iñaki Williams (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Real Sociedad ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 40% - 60% Real Sociedad, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 2 - 0.

  • 55'Thẻ vàng

    Phút 55': Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Real Sociedad ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 40% - 60% Real Sociedad, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 2 - 1.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Real Sociedad): Orri Steinn Óskarsson vào sân thay Ander Barrenetxea.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Mamadou Sarr (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 65'Thẻ vàng

    Phút 65': Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 72'Real Sociedad ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 38% - 62% Real Sociedad, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 2 - 1.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Jon Aramburu (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Real Sociedad): Takefusa Kubo vào sân thay Luka Sučić.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Real Sociedad): Benat Turrientes vào sân thay Jon Gorrotxategi.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Athletic Club): Beñat Prados Díaz vào sân thay Peio Canales.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Hugo Rincón Lumbreras (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 84'Real Sociedad ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 40% - 60% Real Sociedad, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 5 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 3 - 1.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Real Sociedad): Hector Fort vào sân thay Jon Aramburu.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Real Sociedad): Job Ochieng vào sân thay Gonçalo Guedes.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Athletic Club): Johaneko Louis-Jean vào sân thay Robert Navarro Muñoz.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Athletic Club): Oihan Sancet vào sân thay Nico Williams.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Athletic Club): Yeray Álvarez vào sân thay Yuri Berchiche.

  • KTKết thúc: Athletic Club 2-1 Real Sociedad

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 04:59 02/11/2026

Đội hình chính thức
Athletic Club
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Terzić
Real Sociedad
Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo
1
Unai Simón
15
Hugo Rincón
3
Dani Vivian
14
Aymeric Laporte
17
Yuri
24
Beñat Gerenabarrena
28
Peio Canales
7
Álex Berenguer
9
I. Williams
10
Nico Williams
21
Maroan Sannadi
1
Álex Remiro
2
J. Aramburu
6
Jon Martín
19
M. Sarr
17
Sergio Gómez
7
Barrenetxea
18
Carlos Soler
4
Jon Gorrotxategi
11
Gonçalo Guedes
10
Mikel Oyarzabal
24
L. Sučić
Dự bị
Athletic Club
13 Álex Padilla23 Robert Navarro31 J. Louis-Jean18 Mikel Jauregizar6 Beñat Prados20 Alejandro Rego8 Oihan Sancet4 Aitor Paredes22 Nico Serrano
Real Sociedad
22 Héctor Fort32 Aitor Fraga21 Y. Herrera14 T. Kubo13 Unai Marrero15 Pablo Marín3 Aihen Muñoz12 J. Ochieng16 Jon Pacheco
Cập nhật đội hình lúc 02:32 02/11/2026
Athletic ClubThống kêReal Sociedad
38%
Kiểm soát bóng
62%
13
Dứt điểm
13
3
Trúng đích
4
5
Phạt góc
8
11
Phạm lỗi
12
0
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
L. Sučić
L. Sučić
Real Sociedad
1 bàn
I. Williams
I. Williams
Athletic Club
1 bàn
Álex Berenguer
Álex Berenguer
Athletic Club
1 bàn
Nico Williams
Nico Williams
Athletic Club
1 kiến tạo · điểm 7.02
Robert Navarro
Robert Navarro
Athletic Club
Điểm 7.2

Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ đến San Mamés với tâm thế của đội đang lên. Đội khách đứng hạng 5 với 19 điểm, hơn chủ nhà Athletic Club 7 điểm ở vị trí thứ 7. Trận đấu bắt đầu lúc 03:00 ngày 02/11/2026.

Real Sociedad mang theo đà thăng hoa

Phong độ là lợi thế rõ nhất của đội khách. Real Sociedad thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hòa 1 trận, chưa thua trận nào. Ba trận gần đây nhất của họ đều kết thúc với chiến thắng.

Chuỗi kết quả này giải thích vì sao Real Sociedad đang đứng ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Với 19 điểm, họ giữ khoảng cách đáng kể so với đối thủ và đang là đội cần được dè chừng trong cuộc đua tốp đầu.

Athletic Club cần phản ứng trên sân nhà

Athletic Club có phong độ không đồng đều bằng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai trận gần nhất là hai chiến thắng, cho thấy họ đang có tín hiệu tích cực trở lại.

Tuy nhiên, hai trận hòa và một trận thua trước đó khiến Athletic Club mới có 12 điểm và đứng hạng 7. Khoảng cách 7 điểm với Real Sociedad là lý do trận đấu này mang ý nghĩa lớn với đội chủ nhà. Một kết quả tốt trên sân nhà sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Thế đối đầu nghiêng về Real Sociedad

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Real Sociedad thắng 3 trận, Athletic Club thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này nghiêng rõ về phía đội khách, và họ sẽ muốn duy trì thế trội đó khi trở lại San Mamés.

Dù vậy, lợi thế đối đầu không bảo đảm điều gì ở một trận đấu mà đội chủ nhà có động lực rất lớn để cải thiện vị thế.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, Real Sociedad nhiều khả năng giữ sự tự tin và nhịp độ ổn định. Việc duy trì kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội sẽ là chìa khóa để họ tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Ở chiều ngược lại, Athletic Club cần tận dụng sân nhà và đà hưng phấn sau hai chiến thắng gần nhất. Khả năng giữ vững sự chắc chắn trong thế trận và hiệu quả ở các tình huống quyết định sẽ giúp họ gây khó khăn cho đối thủ đang có phong độ cao.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Real Sociedad nhỉnh hơn ở nhiều tiêu chí. Họ thắng nhiều hơn, xếp trên và từng thắng đối thủ nhiều lần hơn trong các lần gặp gần đây. Athletic Club vẫn có lợi thế sân nhà và hai chiến thắng gần nhất để tạo ra một trận đấu cân bằng. Cuộc chạm trán tại San Mamés vì thế hứa hẹn là điểm nóng của cuộc đua tốp đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Athletic Club · 1 thắng1 hòaReal Sociedad · 3 thắng
03/10/2026
Real Sociedad
0 - 1
Athletic Club
AC
05/03/2026
Bán kết
Real Sociedad
1 - 0
Athletic Club
RS
12/02/2026
Bán kết
Athletic Club
0 - 1
Real Sociedad
RS
02/02/2026
Athletic Club
1 - 1
Real Sociedad
Hòa
02/11/2025
Real Sociedad
3 - 2
Athletic Club
RS
Athletic Club
5 trận gần nhất
TTBHH
9
Trận
3-3-3
T-H-B
12
Ghi (TB 1.3)
9
Thủng lưới
Real Sociedad
5 trận gần nhất
TTTHT
10
Trận
6-1-3
T-H-B
19
Ghi (TB 1.9)
18
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona111001+3430TBTTT
2Atletico Madrid11911+1428TTTTT
3Real Madrid10802+1524TTTBT
4Real Betis11722+323THBTH
5Real Sociedad10613+119TTTTB
6Sevilla10523017TBHBT
7Athletic Club9333+312TBHHH
8Villarreal11335012BTHBT
Tình hình lực lượng
Athletic Club
U. Egiluz (Knee Injury)
G. Guruzeta (Knee Injury)
I. Ruiz de Galarreta (Hamstring Injury)
U. Egiluz (Knee Injury)
G. Guruzeta (Knee Injury)
I. Ruiz de Galarreta (Hamstring Injury)
Real Sociedad
L. Beitia (Ankle Injury)
A. Odriozola (Knee Injury)
A. Zakharyan (Ankle Injury)
L. Beitia (Ankle Injury)
A. Odriozola (Knee Injury)
A. Zakharyan (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Athletic Club 2-1 Real Sociedad: Athletic Club giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO