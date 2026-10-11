Atlanta United FC 1-3 FC Cincinnati: FC Cincinnati giành chiến thắng FC Cincinnati bước vào chuyến làm khách tại Atlanta Stadium với mục tiêu chặn đứng chuỗi 5 trận không thắng, đối đầu Atlanta United FC đang bám đuổi phía sau.

Atlanta United FC 1 - 3 FC Cincinnati Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Atlanta United FC tiếp đón FC Cincinnati.

2' Thẻ vàng Phút 2': Teenage Hadebe (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Atlanta United FC ép sân Cầm bóng: Atlanta United FC 71% - 29% FC Cincinnati, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 4.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Atlanta United FC 57% - 43% FC Cincinnati, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Atlanta United FC 54% - 46% FC Cincinnati, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 0 - 1.

43' Thẻ vàng Phút 43': Tomás Jacob (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Atlanta United FC ép sân Cầm bóng: Atlanta United FC 56% - 44% FC Cincinnati, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 4.

52' BÀN THẮNG! FC Cincinnati (0-1) Phút 52': Kevin Denkey (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Tom Barlow). Tỷ số: 0 - 1.

56' Thay người Phút 56' (Atlanta United FC): Aleksey Miranchuk vào sân thay Ajani Fortune.

60' Thay người Phút 60' (FC Cincinnati): Ender Jesús Echenique Peña vào sân thay David Douděra.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Atlanta United FC 52% - 48% FC Cincinnati, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 5.

69' BÀN THẮNG! Atlanta United FC (1-1) Phút 69': Miguel Almirón (Atlanta United FC) lập công (kiến tạo: Breel Embolo). Tỷ số: 1 - 1.

72' Thay người Phút 72' (FC Cincinnati): Bryan Ramirez vào sân thay Tyrell Malacia.

72' Thay người Phút 72' (FC Cincinnati): Julian Malatini vào sân thay Miles Robinson.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Atlanta United FC 52% - 48% FC Cincinnati, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 0 - 5.

78' Thay người Phút 78' (FC Cincinnati): Tah Anunga vào sân thay Obinna Nwobodo.

78' Thay người Phút 78' (FC Cincinnati): Gerardo Valenzuela vào sân thay Samuel Mawuena Gidi.

84' BÀN THẮNG! FC Cincinnati (1-2) Phút 84': Tom Barlow (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Kyle Smith). Tỷ số: 1 - 2.

86' Thay người Phút 86' (Atlanta United FC): Fafà Picault vào sân thay Giuliano Galoppo.

86' Thay người Phút 86' (Atlanta United FC): Cooper Sanchez vào sân thay Tristan Muyumba.

88' Thẻ vàng Phút 88': Julian Malatini (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Atlanta United FC 54% - 46% FC Cincinnati, dứt điểm 14 - 10 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 0 - 5.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Atlanta United FC): Sergi Santos vào sân thay Elías Báez.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Tom Barlow (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Argument).

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Mauricio Amaro (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng (Argument).

90+7' BÀN THẮNG! FC Cincinnati (1-3) Phút 90+7': Kevin Denkey (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Ender Jesús Echenique Peña). Tỷ số: 1 - 3.

KT Kết thúc: Atlanta United FC 1-3 FC Cincinnati Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 08:36 11/10/2026

Đội hình chính thức Atlanta United FC Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV G. Martino FC Cincinnati Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan 1 L. Hoyos 55 T. Jacob 6 J. Alonso 4 E. Mihaj 3 E. Báez 11 G. Galoppo 14 M. Amaro 8 T. Muyumba 35 A. Fortune 36 B. Embolo 10 M. Almirón 13 E. Louro 24 K. Smith 12 M. Robinson 15 T. Hadebe 23 D. Douděra 20 P. Bucha 11 S. Gidi 5 O. Nwobodo 3 T. Malacia 9 K. Denkey 16 T. Barlow Dự bị Atlanta United FC 20 L. Brennan 48 C. Sanchez 27 P. Díaz 59 A. Miranchuk 22 F. Picault 16 Adrian Gill 42 Jayden Hibbert 19 Sergio Santos 47 Matthew Edwards FC Cincinnati 29 Bryan Josías Ramírez León 22 G. Valenzuela 2 A. Powell 17 K. Mboma Dem 6 J. Malatini 4 N. Hagglund 27 B. Anunga 18 R. Celentano 66 E. Echenique Cập nhật đội hình lúc 06:03 11/10/2026

Atlanta United FC Thống kê FC Cincinnati 56% Kiểm soát bóng 44% 15 Dứt điểm 13 6 Trúng đích 4 4 Phạt góc 4 8 Phạm lỗi 14 7 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật K. Denkey FC Cincinnati 2 bàn T. Barlow FC Cincinnati 1 bàn · 1 kiến tạo M. Almirón Atlanta United FC 1 bàn E. Echenique FC Cincinnati 1 kiến tạo · điểm 7.17 K. Smith FC Cincinnati 1 kiến tạo · điểm 6.94 B. Embolo Atlanta United FC 1 kiến tạo · điểm 6.2

Cuộc chạm trán giữa Atlanta United FC và FC Cincinnati diễn ra vào lúc 06:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Atlanta Stadium. Điểm nhấn lớn nhất trước giờ bóng lăn hướng trọn về phía đội khách: FC Cincinnati buộc phải tìm mọi cách chặn đứng đà sa sút phong độ đang kéo dài, trong bối cảnh chủ nhà Atlanta United FC cũng khát khao tích lũy điểm số để thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng.

FC Cincinnati và áp lực cắt đứt chuỗi trận thất vọng

Đội khách bước vào trận đấu này với tâm lý nặng nề sau chuỗi kết quả kém thuyết phục. Thống kê trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy FC Cincinnati chưa biết đến mùi chiến thắng, khi phải nhận 3 trận thua và 2 trận hòa. Sự chững lại rõ rệt về mặt phong độ khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự hưng phấn và tính ổn định.

Hiện tại, FC Cincinnati đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 33 điểm. Dù vẫn nắm lợi thế về điểm số so với đối thủ trực tiếp ở trận đấu tới, đà trượt dốc không phanh về mặt kết quả đang tạo nên áp lực rất lớn cho ban huấn luyện lẫn các cầu thủ. Chuyến hành quân lần này là cơ hội để FC Cincinnati chấn chỉnh lại hệ thống thi đấu, cải thiện sự tập trung và hướng tới mục tiêu tối thượng là ngắt mạch trận nghèo nàn vừa qua.

Atlanta United FC tìm kiếm sự ổn định trên sân nhà

Bên kia chiến tuyến, Atlanta United FC nắm trong tay lợi thế được chơi tại sân nhà Atlanta Stadium. Phong độ gần đây của đội bóng mang nhiều nét giằng co nhưng phần nào vẫn cho thấy sự kiên cường. Trong 5 trận đấu gần nhất, Atlanta United FC giành được 1 chiến thắng, chia điểm trong 3 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận.

Trên bảng xếp hạng, đội chủ sân Atlanta Stadium hiện xếp ở vị trí thứ 14 với 27 điểm, kém FC Cincinnati 6 điểm. Dù thứ hạng chưa thực sự như mong đợi, việc chỉ nhận 1 thất bại trong 5 trận vừa qua cho thấy Atlanta United FC là một tập thể không dễ bị đánh bại. Điểm tựa sân nhà cùng sự ổn định tương đối về khả năng giành điểm sẽ là bệ phóng quan trọng để họ gây sức ép lên đội khách đang gặp vấn đề về mặt tâm lý.

Cán cân đối đầu và toan tính chiến thuật

Lịch sử chạm trán gần đây mang lại điểm tựa tinh thần nhất định cho FC Cincinnati. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, FC Cincinnati chiếm ưu thế nhẹ với 2 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ phải nhận 1 trận thua trước Atlanta United FC. Những con số này minh chứng rằng lối chơi của đội khách từng nhiều lần khắc chế được cách vận hành của Atlanta United FC.

Về mặt thế trận, FC Cincinnati nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi hậu tuyến nhằm xốc lại tinh thần và tránh việc nhận bàn thua sớm, qua đó từng bước rình rập cơ hội phản công. Ngược lại, Atlanta United FC với lợi thế sân bãi có thể chủ động kiểm soát nhịp độ, kiên nhẫn gia tăng sức ép để khai thác sự mong manh trong tâm lý của đối phương. Trận đấu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ với toan tính cao độ từ cả hai phía, nơi bản lĩnh ở những thời khắc quyết định sẽ định đoạt cục diện.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atlanta United FC · 1 thắng 2 hòa FC Cincinnati · 2 thắng FC Cincinnati 2 - 0 Atlanta United FC FC Atlanta United FC 4 - 2 FC Cincinnati AUF FC Cincinnati 2 - 2 Atlanta United FC Hòa Atlanta United FC 2 - 2 FC Cincinnati Hòa FC Cincinnati 1 - 0 Atlanta United FC FC

Atlanta United FC 5 trận gần nhất H T H B H 27 Trận 7-6-14 T-H-B 32 Ghi (TB 1.2) 45 Thủng lưới FC Cincinnati 5 trận gần nhất B H H B B 26 Trận 8-9-9 T-H-B 55 Ghi (TB 2.1) 64 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 27 18 6 3 +34 60 T T H B H 2 New England Revolution 27 14 4 9 +9 46 B T T T B 3 Inter Miami 27 12 10 5 +14 46 B H H H H … 9 New York City FC 27 8 9 10 +5 33 H B T B H 10 FC Cincinnati 26 8 9 9 -9 33 B H H B B 11 DC United 26 6 12 8 -8 30 H B H T H … 13 Toronto FC 27 6 11 10 -12 29 B B B T H 14 Atlanta United FC 27 7 6 14 -13 27 H T H B H 15 CF Montreal 27 6 6 15 -20 24 T B B B B

Tình hình lực lượng Atlanta United FC ✚ D. Chica (Knee Injury) ✚ W. Reilly (Ankle Injury) ✚ D. Chica (Knee Injury) ✚ W. Reilly (Ankle Injury) FC Cincinnati ✚ Evander (Leg Injury) ✚ Evander (Leg Injury)