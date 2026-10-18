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Atlanta United FC 1-3 Inter Miami: Inter Miami giành chiến thắng

Văn Thể18/10/2026 02:12

Atlanta United FC tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng, với khoảng cách 22 điểm so với Inter Miami. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 18/10/2026 tại Atlanta Stadium.

Atlanta United FC1 - 3Inter MiamiKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Atlanta United FC tiếp đón Inter Miami.

  • 13'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Atlanta United FC 32% - 68% Inter Miami, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 0.

  • 27'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Atlanta United FC 41% - 59% Inter Miami, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

  • 39'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Atlanta United FC 41% - 59% Inter Miami, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 3.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Tomás Jacob (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'BÀN THẮNG! Inter Miami (0-1)

    Phút 45': Germán Berterame (Inter Miami) lập công (kiến tạo: Luis Suárez). Tỷ số: 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 52'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Atlanta United FC 38% - 62% Inter Miami, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 54'Thẻ vàng

    Phút 54': Mauricio Amaro (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

  • 56'BÀN THẮNG! Inter Miami (0-2)

    Phút 56': Lionel Messi (Inter Miami) lập công (kiến tạo: Germán Berterame). Tỷ số: 0 - 2.

  • 60'BÀN THẮNG! Inter Miami (0-3)

    Phút 60': Lionel Messi (Inter Miami) lập công (kiến tạo: Luis Suárez). Tỷ số: 0 - 3.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Atlanta United FC): Steven Alzate vào sân thay Tristan Muyumba.

  • 65'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Atlanta United FC 38% - 62% Inter Miami, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 2 - 1.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': Breel Embolo (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 71'VAR

    Phút 71': Phạt đền bị hủy — Luis Suárez (Inter Miami).

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Inter Miami): Maximiliano Falcon vào sân thay Carlos Henrique Casimiro.

  • 78'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Atlanta United FC 41% - 59% Inter Miami, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 1.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Inter Miami): Telasco Segovia vào sân thay Matías Galarza.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Inter Miami): Facundo Mura vào sân thay Germán Berterame.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Atlanta United FC): Cooper Sanchez vào sân thay Giuliano Galoppo.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Atlanta United FC): Fafà Picault vào sân thay Miguel Almirón.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Atlanta United FC): Matthew Edwards vào sân thay Elías Báez.

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Maximiliano Falcon (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 89'BÀN THẮNG! Atlanta United FC (1-3)

    Phút 89': Fafà Picault (Atlanta United FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 3.

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': Lionel Messi (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90'Atlanta United FC ép sân

    Cầm bóng: Atlanta United FC 44% - 56% Inter Miami, dứt điểm 18 - 7 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 5 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 2 - 1.

  • KTKết thúc: Atlanta United FC 1-3 Inter Miami

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 08:41 18/10/2026

Đội hình chính thức
Atlanta United FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Martino
Inter Miami
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González
1
L. Hoyos
55
T. Jacob
27
P. Díaz
6
J. Alonso
3
E. Báez
11
G. Galoppo
8
T. Muyumba
14
M. Amaro
10
M. Almirón
36
B. Embolo
59
A. Miranchuk
97
D. St. Clair
2
G. Luján
5
Casemiro
16
Micael
3
Reguilón
7
R. De Paul
22
D. Ayala
80
M. Galarza
10
L. Messi
9
L. Suárez
19
G. Berterame
Dự bị
Atlanta United FC
7 S. Alzate20 L. Brennan47 Matthew Edwards35 A. Fortune42 Jayden Hibbert4 E. Mihaj22 F. Picault48 C. Sanchez19 Sergio Santos
Inter Miami
37 M. Falcón17 I. Fray20 S. Morales4 F. Mura56 Daniel Pinter34 R. Ríos Novo11 Riquelme Fillipi8 T. Segovia88 A. Shaw
Cập nhật đội hình lúc 06:02 18/10/2026
Atlanta United FCThống kêInter Miami
44%
Kiểm soát bóng
56%
20
Dứt điểm
7
3
Trúng đích
5
5
Phạt góc
2
8
Phạm lỗi
11
0
Việt vị
3
2
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
L. Messi
L. Messi
Inter Miami
2 bàn
G. Berterame
G. Berterame
Inter Miami
1 bàn · 1 kiến tạo
F. Picault
F. Picault
Atlanta United FC
1 bàn
L. Suárez
L. Suárez
Inter Miami
2 kiến tạo · điểm 7.42
Casemiro
Casemiro
Inter Miami
Điểm 7.34
D. Ayala
D. Ayala
Inter Miami
Điểm 7.2

Atlanta United FC tiếp đón Inter Miami trong thế đối đầu giữa hai đội ở hai nửa bảng xếp hạng. Chủ nhà đứng thứ 14 với 30 điểm, trong khi đội khách đang xếp thứ 2 với 52 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 18/10/2026 trên sân Atlanta Stadium.

Khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng

Con số 22 điểm chênh lệch và 12 bậc trên bảng xếp hạng cho thấy rõ vị thế của hai đội ở thời điểm hiện tại. Inter Miami áp sát nhóm đầu bảng, còn Atlanta United FC đang ở nửa dưới. Vì vậy, chủ nhà bước vào trận với vai trò kẻ chủ động tìm cách tạo bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà là điều Atlanta United FC cần tận dụng. Một kết quả tích cực trước đối thủ ở tốp đầu sẽ là cú hích tinh thần đáng kể cho đội bóng đang xếp ở khoảng giữa bảng.

Phong độ: Inter Miami nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Atlanta United FC thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy chủ nhà khá khó bị đánh bại, nhưng chưa có sự bứt phá rõ rệt. Đội bóng thắng ở trận gần nhất, sau khi để thua và hòa ngay trước đó.

Ở chiều ngược lại, Inter Miami thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đặc biệt, đội khách thắng liên tiếp hai trận mới nhất, qua đó duy trì phong độ cao phù hợp với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng đáng chú ý

Dù chênh lệch lớn về điểm số, lịch sử gặp nhau gần đây của hai đội lại khá cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Atlanta United FC thắng 2 trận, hòa 1 trận và Inter Miami cũng thắng 2 trận.

Điều này cho thấy Atlanta United FC hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ mạnh hơn mình. Không có bên nào áp đảo trong các lần chạm trán gần đây, và đó là lý do chủ nhà vẫn có cơ sở để hy vọng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội khách, thách thức nằm ở việc duy trì sự ổn định để giữ vững vị trí trong nhóm đầu bảng. Phong độ với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất là nền tảng tốt để Inter Miami tự tin bước vào trận.

Với chủ nhà, bài toán là tận dụng sân nhà và thế đối đầu cân bằng để thu hẹp khoảng cách. Chuỗi 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất cũng cho thấy Atlanta United FC có khả năng giữ nhịp độ trận đấu và chưa dễ bị đánh bại, điều có thể trở thành lợi thế nếu họ duy trì được sự chắc chắn.

Nhận định

Xét trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Inter Miami được đánh giá cao hơn. Dù vậy, thế đối đầu cân bằng và yếu tố sân nhà khiến Atlanta United FC chưa thể bị xem nhẹ. Đây là cơ hội để chủ nhà kiểm chứng bản lĩnh trước một đối thủ ở tốp đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Atlanta United FC · 2 thắng1 hòaInter Miami · 2 thắng
06/09/2026
Inter Miami
2 - 2
Atlanta United FC
Hòa
12/10/2025
Inter Miami
4 - 0
Atlanta United FC
IM
17/03/2025
Atlanta United FC
1 - 2
Inter Miami
IM
10/11/2024
Inter Miami
2 - 3
Atlanta United FC
AUF
03/11/2024
Atlanta United FC
2 - 1
Inter Miami
AUF
Atlanta United FC
5 trận gần nhất
TBHTH
29
Trận
8-6-15
T-H-B
36
Ghi (TB 1.2)
48
Thủng lưới
Inter Miami
5 trận gần nhất
TTBHT
29
Trận
14-10-5
T-H-B
70
Ghi (TB 2.4)
50
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC292063+4166TTTTH
2Inter Miami2914105+2052TTBHH
3New England Revolution2915410+749TBBTT
13Columbus Crew299515-332TBTTB
14Atlanta United FC298615-1230TBHTH
15CF Montreal296617-2424BBTBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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