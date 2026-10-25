Atlanta United FC 2-3 Chicago Fire: Chicago Fire giành chiến thắng Atlanta United FC tiếp đối thủ xếp trên 10 bậc và cách biệt 18 điểm ở bảng xếp hạng. Trận đấu bắt đầu lúc 06:30 ngày 25/10/2026 tại Atlanta Stadium.

Atlanta United FC 2 - 3 Chicago Fire Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Atlanta United FC tiếp đón Chicago Fire.

4' BÀN THẮNG! Atlanta United FC (1-0) Phút 4': Tomás Jacob (Atlanta United FC) lập công (kiến tạo: Miguel Almirón). Tỷ số: 1 - 0.

12' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Atlanta United FC 40% - 60% Chicago Fire, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

25' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Atlanta United FC 32% - 68% Chicago Fire, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

30' BÀN THẮNG! Chicago Fire (1-1) Phút 30': Anton Saletros (Chicago Fire) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

37' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Atlanta United FC 32% - 68% Chicago Fire, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 0 - 3.

38' Thẻ vàng Phút 38': Djé D'Avilla (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Chicago Fire): Anzor Mekvabishvili vào sân thay Djé D'Avilla.

49' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Atlanta United FC 37% - 63% Chicago Fire, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 5; việt vị 4 - 3, phạm lỗi 1 - 7, cứu thua 0 - 1.

51' BÀN THẮNG! Chicago Fire (1-2) Phút 51': Anzor Mekvabishvili (Chicago Fire) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

59' Thẻ vàng Phút 59': Lucas Hoyos (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng.

60' BÀN THẮNG! Chicago Fire (1-3) Phút 60': Philip Zinckernagel (Chicago Fire) lập công (kiến tạo: Anton Saletros). Tỷ số: 1 - 3.

61' Thay người Phút 61' (Atlanta United FC): Fafà Picault vào sân thay Ajani Fortune.

61' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Atlanta United FC 39% - 61% Chicago Fire, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 5; việt vị 4 - 3, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 1 - 1.

62' Thay người Phút 62' (Atlanta United FC): Tristan Muyumba vào sân thay Aleksey Miranchuk.

67' BÀN THẮNG! Atlanta United FC (2-3) Phút 67': Breel Embolo (Atlanta United FC) lập công (kiến tạo: Elías Báez). Tỷ số: 2 - 3.

69' Thay người Phút 69' (Chicago Fire): Johan Arath Gomez vào sân thay Robert Lewandowski.

69' Thay người Phút 69' (Chicago Fire): Puso Dithejane vào sân thay Noah Allen.

69' Thay người Phút 69' (Chicago Fire): Andrew Gutman vào sân thay Philip Zinckernagel.

73' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Atlanta United FC 39% - 61% Chicago Fire, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 5; việt vị 4 - 5, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 1.

74' Thẻ vàng Phút 74': Paulo Díaz (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng.

79' Thẻ vàng Phút 79': Anzor Mekvabishvili (Chicago Fire) nhận thẻ vàng.

80' Thay người Phút 80' (Atlanta United FC): Matthew Edwards vào sân thay Paulo Díaz.

81' Thẻ vàng Phút 81': Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire) nhận thẻ vàng.

84' Thẻ vàng Phút 84': Johan Arath Gomez (Chicago Fire) nhận thẻ vàng.

84' Thẻ vàng Phút 84': Junior Alonso (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng.

85' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Atlanta United FC 39% - 61% Chicago Fire, dứt điểm 8 - 12 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 5 - 5, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 1 - 1.

87' Thay người Phút 87' (Atlanta United FC): Luke Brennan vào sân thay Giuliano Galoppo.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Chicago Fire): Leonardo Barroso vào sân thay Jonathan Bamba.

KT Kết thúc: Atlanta United FC 2-3 Chicago Fire Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 08:39 25/10/2026

Đội hình chính thức Atlanta United FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. Martino Chicago Fire Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Berhalter 1 L. Hoyos 55 T. Jacob 27 P. Díaz 6 J. Alonso 3 E. Báez 14 M. Amaro 11 G. Galoppo 59 A. Miranchuk 35 A. Fortune 10 M. Almirón 36 B. Embolo 1 C. Brady 24 J. Dean 21 Hanche-Olsen 4 M. Mbokazi 32 N. Allen 6 A. Salétros 42 D'Avilla 7 Haile-Selassie 11 Zinckernagel 9 Lewandowski 19 J. Bamba Dự bị Atlanta United FC 8 T. Muyumba 7 S. Alzate 20 L. Brennan 47 Matthew Edwards 42 Jayden Hibbert 4 E. Mihaj 22 F. Picault 48 C. Sanchez 19 Sergio Santos Chicago Fire 29 D. Poręba 22 M. Pineda 35 S. Oregel 23 Mekvabishvili 18 J. Gómez 12 P. Dithejane 44 J. Cohen 15 A. Gutman 2 Leonardo Barroso Cập nhật đội hình lúc 06:02 25/10/2026

Atlanta United FC Thống kê Chicago Fire 39% Kiểm soát bóng 61% 8 Dứt điểm 12 3 Trúng đích 4 4 Phạt góc 5 8 Phạm lỗi 14 5 Việt vị 5 1 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật A. Salétros Chicago Fire 1 bàn · 1 kiến tạo Zinckernagel Chicago Fire 1 bàn B. Embolo Atlanta United FC 1 bàn T. Jacob Atlanta United FC 1 bàn Mekvabishvili Chicago Fire 1 bàn M. Almirón Atlanta United FC 1 kiến tạo · điểm 7.42

Atlanta United FC sẽ phải đối đầu với một đối thủ ở nhóm trên khi tiếp Chicago Fire. Chủ nhà đang đứng thứ 14 với 30 điểm, trong khi Chicago Fire xếp hạng 4 với 48 điểm. Khoảng cách 10 bậc và 18 điểm cho thấy nhiệm vụ của đội bóng chủ sân không hề đơn giản.

Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 25/10/2026 trên sân Atlanta Stadium. Dù được thi đấu trên sân nhà, Atlanta United FC vẫn phải tìm cách thu hẹp khoảng cách về đẳng cấp với đối thủ đang ở vị trí cao hơn nhiều.

Khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng

Chicago Fire đang nằm trong nhóm bốn đội dẫn đầu với 48 điểm. Đây là vị trí phản ánh sự ổn định của họ trong cả mùa giải, không chỉ ở vài vòng đấu gần đây.

Ngược lại, Atlanta United FC chỉ xếp hạng 14 với 30 điểm. Nhìn vào bảng xếp hạng, chủ nhà rõ ràng là đội bóng bị đánh giá thấp hơn, và họ cần một màn trình diễn thật chắc chắn để thay đổi nhận định đó.

Phong độ gần đây: hai hướng đi trái ngược

Atlanta United FC có chuỗi kết quả khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần đây nhất của đội là một thất bại, sau đó là chiến thắng, rồi lại thua, trước khi có một trận hòa và một trận thắng.

Chicago Fire cũng đang gặp trục trặc nhưng vẫn có nền tảng tốt hơn. Họ thắng 3 trong 5 trận gần nhất và thua 2 trận. Tuy nhiên, hai trận mới nhất đều là thất bại, sau ba chiến thắng liên tiếp trước đó.

Vì vậy, đây là một đội khách đang tìm cách chặn đà sa sút ngắn hạn. Đối với Atlanta United FC, đó vừa là cơ hội vừa là mối nguy. Nếu Chicago Fire muốn lấy lại mạch thắng, họ sẽ không dễ dàng nhượng bộ.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về đội khách

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Atlanta United FC thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trước Chicago Fire. Như vậy, đội khách nhỉnh hơn về thành tích nhưng cách biệt không lớn, đồng thời số trận hòa cho thấy hai bên từng thi đấu rất giằng co.

Điều này mang lại cho chủ nhà một tia hy vọng. Dù chênh lệch trên bảng xếp hạng khá rõ, các cuộc gặp gần đây giữa hai đội chưa bao giờ một chiều.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Atlanta United FC, yếu tố quan trọng nhất là sự ổn định. Chuỗi kết quả thắng, thua đan xen khiến đội khó tạo được đà, trong khi đối thủ có vị trí cao hơn nhiều sẽ không cho phép những sai sót lặp lại. Chủ nhà cần tận dụng sân nhà và khai thác việc đội khách vừa trải qua hai trận thua liên tiếp.

Về phía Chicago Fire, thách thức nằm ở tâm lý sau hai thất bại gần nhất. Một đội bóng đang đứng thứ 4 thường có chiều sâu và kinh nghiệm để vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng họ cũng cần hạn chế những sơ suất tương tự các trận vừa qua.

Nhận định

Về mặt vị trí và điểm số, Chicago Fire là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ đang chững lại, còn các lần gặp nhau trước đó cho thấy Atlanta United FC hoàn toàn có thể tạo ra khó khăn.

Nhìn chung, chủ nhà đứng trước thử thách lớn nhưng không phải là không có cơ hội. Nếu giữ được sự kỷ luật và tận dụng tốt lợi thế sân nhà, Atlanta United FC có thể khiến trận đấu trở nên khó lường.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atlanta United FC · 1 thắng 2 hòa Chicago Fire · 2 thắng Chicago Fire 1 - 0 Atlanta United FC CF Atlanta United FC 2 - 2 Chicago Fire Hòa Chicago Fire 2 - 1 Atlanta United FC CF Chicago Fire 0 - 0 Atlanta United FC Hòa Atlanta United FC 3 - 0 Chicago Fire AUF

Atlanta United FC 5 trận gần nhất B T B H T 30 Trận 8-6-16 T-H-B 37 Ghi (TB 1.2) 51 Thủng lưới Chicago Fire 5 trận gần nhất B B T T T 30 Trận 14-6-10 T-H-B 52 Ghi (TB 1.7) 44 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 30 20 7 3 +41 67 H T T T T 2 Inter Miami 30 15 10 5 +22 55 T T T B H 3 New England Revolution 30 16 4 10 +8 52 T T B B T 4 Chicago Fire 30 14 6 10 +8 48 B B T T T 5 Charlotte 30 13 8 9 +8 47 H B T B T … 13 DC United 30 7 12 11 -15 33 B B T B H 14 Atlanta United FC 30 8 6 16 -14 30 B T B H T 15 CF Montreal 30 6 7 17 -24 25 H B B T B

Tình hình lực lượng Atlanta United FC ✚ D. Chica (Knee Injury) ✚ W. Reilly (Ankle Injury) ✚ D. Chica (Knee Injury) ✚ W. Reilly (Ankle Injury) Chicago Fire ✚ J. Elliott (Yellow Cards) ✚ R. Lod (Lower-Body Injury) ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ S. Rogers (Lower-Body Injury) ✚ J. Elliott (Yellow Cards) ✚ R. Lod (Lower-Body Injury) ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ S. Rogers (Lower-Body Injury)