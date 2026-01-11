Atlanta United FC 3-1 Toronto FC: Atlanta United FC giành chiến thắng Atlanta United FC đang cần một cú hích về phong độ sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp, khi tiếp Toronto FC tại Atlanta Stadium lúc 04:30 ngày 02/11/2026.

Atlanta United FC 3 - 1 Toronto FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Atlanta United FC tiếp đón Toronto FC.

13' Toronto FC ép sân Cầm bóng: Atlanta United FC 40% - 60% Toronto FC, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

22' BÀN THẮNG! Atlanta United FC (1-0) Phút 22': Miguel Almirón (Atlanta United FC) lập công (kiến tạo: Aleksey Miranchuk). Tỷ số: 1 - 0.

25' Toronto FC ép sân Cầm bóng: Atlanta United FC 41% - 59% Toronto FC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 1 - 0.

33' Thẻ vàng Phút 33': Dániel Sallói (Toronto FC) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Atlanta United FC 48% - 52% Toronto FC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 0.

40' BÀN THẮNG! Atlanta United FC (2-0) Phút 40': Cooper Sanchez (Atlanta United FC) lập công (kiến tạo: Miguel Almirón). Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Atlanta United FC ép sân Cầm bóng: Atlanta United FC 51% - 49% Toronto FC, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 1 - 0.

51' BÀN THẮNG! Atlanta United FC (3-0) Phút 51': Aleksey Miranchuk (Atlanta United FC) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

54' Thay người Phút 54' (Toronto FC): Alonso vào sân thay Niklas Dorsch.

54' Thay người Phút 54' (Toronto FC): Lewis Morgan vào sân thay Dániel Sallói.

61' Toronto FC ép sân Cầm bóng: Atlanta United FC 42% - 58% Toronto FC, dứt điểm 12 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 1 - 1.

69' Thay người Phút 69' (Toronto FC): Richard Chukwu vào sân thay Nickseon Gomis.

69' Thay người Phút 69' (Toronto FC): Derrick Etienne Jr. vào sân thay Matheus Pereira de Souza.

70' Thay người Phút 70' (Atlanta United FC): Ajani Fortune vào sân thay Miguel Almirón.

70' Thay người Phút 70' (Atlanta United FC): Adrian Gill vào sân thay Mauricio Amaro.

75' Atlanta United FC ép sân Cầm bóng: Atlanta United FC 51% - 49% Toronto FC, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 2 - 2.

79' BÀN THẮNG! Toronto FC (3-1) Phút 79': Lewis Morgan (Toronto FC) lập công (kiến tạo: Josh Sargent). Tỷ số: 3 - 1.

80' Thay người Phút 80' (Atlanta United FC): Tristan Muyumba vào sân thay Cooper Sanchez.

80' Thay người Phút 80' (Atlanta United FC): Luke Brennan vào sân thay Breel Embolo.

86' Thay người Phút 86' (Toronto FC): Emilio Aristizábal vào sân thay Theo Corbeanu.

87' Atlanta United FC ép sân Cầm bóng: Atlanta United FC 52% - 48% Toronto FC, dứt điểm 18 - 8 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 2 - 5.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Alonso (Toronto FC) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Atlanta United FC 3-1 Toronto FC Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 06:37 02/11/2026

Đội hình chính thức Atlanta United FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Martino Toronto FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Fraser 1 L. Hoyos 55 T. Jacob 27 P. Díaz 6 J. Alonso 3 E. Báez 48 C. Sanchez 14 M. Amaro 11 G. Galoppo 59 A. Miranchuk 36 B. Embolo 10 M. Almirón 1 L. Gavran 22 R. Laryea 13 B. Kuscevic 15 N. Gomis 3 Matheus Pereira 21 J. Osorio 6 N. Dorsch 10 D. Mihailović 20 D. Sallói 9 J. Sargent 7 T. Corbeanu Dự bị Atlanta United FC 7 S. Alzate 20 L. Brennan 47 Matthew Edwards 35 A. Fortune 16 Adrian Gill 42 Jayden Hibbert 8 T. Muyumba 22 F. Picault 30 C. Togashi Toronto FC 17 Emilio Aristizábal Chavarriaga 96 R. Chukwu 71 Cimermancic 14 Alonso Coello 11 D. Etienne 38 J. Gilman 12 Z. Monlouis 90 L. Morgan 23 W. Yarbrough Cập nhật đội hình lúc 04:02 02/11/2026

Atlanta United FC Thống kê Toronto FC 48% Kiểm soát bóng 52% 20 Dứt điểm 13 8 Trúng đích 3 3 Phạt góc 3 14 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật A. Miranchuk Atlanta United FC 1 bàn · 1 kiến tạo M. Almirón Atlanta United FC 1 bàn · 1 kiến tạo C. Sanchez Atlanta United FC 1 bàn L. Morgan Toronto FC 1 bàn J. Sargent Toronto FC 1 kiến tạo · điểm 6.48 E. Báez Atlanta United FC Điểm 7.6

Atlanta United FC đang cần một cú hích về phong độ. Đội chủ nhà thua cả 3 trận gần nhất và chỉ thắng 1 trong 5 lần ra sân gần đây. Trận tiếp Toronto FC tại Atlanta Stadium, bắt đầu lúc 04:30 ngày 02/11/2026, vì thế là cơ hội để họ chấm dứt mạch kết quả kém.

Atlanta United FC cần phá vỡ mạch thua

Trong 5 trận gần nhất, Atlanta United FC thắng 1 và thua 4. Đáng lo hơn, 3 trận mới nhất đều kết thúc với thất bại. Chiến thắng duy nhất của họ nằm ở trận thứ tư tính ngược từ hiện tại, và đội bóng chưa thể duy trì sự liên tục sau đó.

Khi kết quả không đến, điều đội chủ nhà cần trước tiên là sự ổn định và niềm tin. Một trận đấu trên sân nhà trước đối thủ có vị trí cao hơn mang đến cả áp lực lẫn cơ hội để lấy lại nhịp.

Toronto FC mang theo phong độ tốt hơn

Ngược lại, Toronto FC đang có chuỗi kết quả khả quan. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy tinh thần đang ở trạng thái tích cực.

Trên bảng xếp hạng, Toronto FC đứng thứ 12 với 39 điểm, trong khi Atlanta United FC xếp thứ 14 với 30 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 9 điểm và 2 bậc. Con số này phản ánh khá rõ sự chênh lệch về phong độ hiện tại.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù phong độ đang trái chiều, lịch sử đối đầu lại là điểm sáng cho Atlanta United FC. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1. Toronto FC mới thắng đúng 1 lần trong số đó.

Thành tích này cho thấy Atlanta United FC không phải đối thủ dễ chơi với Toronto FC. Đây có thể là nguồn động lực tâm lý để chủ nhà bước vào trận với sự tự tin hơn so với những gì phong độ gần đây thể hiện.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Atlanta United FC, bài toán trước hết là sự chắc chắn trong thế trận. Sau chuỗi thua liên tiếp, đội bóng cần hạn chế sai lầm ở những phút đầu và giữ được sự tập trung xuyên suốt trận. Một bàn thắng sớm có thể giúp họ gỡ bỏ áp lực.

Toronto FC có lợi thế về đà hưng phấn. Nếu giữ được sự kỷ luật và tận dụng tốt các tình huống, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ là cuộc đối đầu giữa tinh thần đang lên của đội khách và nhu cầu lấy lại thăng bằng của đội chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, hai đội đang ở hai trạng thái khác nhau: Toronto FC có phong độ và thứ hạng tốt hơn, còn Atlanta United FC có lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu khả quan. Phong độ gần đây ủng hộ đội khách, nhưng lịch sử gặp nhau cho thấy chủ nhà đủ khả năng tạo ra bất ngờ.

Điều đáng chú ý nhất là liệu Atlanta United FC có tìm được cú hích cần thiết để cắt chuỗi 3 trận thua hay không. Nếu làm được, trận đấu này có thể trở thành bước ngoặt về mặt tinh thần của họ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atlanta United FC · 2 thắng 2 hòa Toronto FC · 1 thắng Toronto FC 1 - 2 Atlanta United FC AUF Atlanta United FC 0 - 0 Toronto FC Hòa Toronto FC 1 - 1 Atlanta United FC Hòa Atlanta United FC 2 - 1 Toronto FC AUF Toronto FC 2 - 0 Atlanta United FC TF

Atlanta United FC 5 trận gần nhất B B B T B 32 Trận 8-6-18 T-H-B 40 Ghi (TB 1.3) 56 Thủng lưới Toronto FC 5 trận gần nhất T B T H T 32 Trận 9-12-11 T-H-B 50 Ghi (TB 1.6) 60 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 32 21 8 3 +43 71 H T H T T 2 New England Revolution 32 18 4 10 +10 58 T T T T B 3 Inter Miami 32 15 11 6 +20 56 H B T T T … 11 New York City FC 33 9 12 12 +3 39 H T H H B 12 Toronto FC 32 9 12 11 -10 39 T B T H T 13 DC United 33 7 12 14 -21 33 B B B B B 14 Atlanta United FC 32 8 6 18 -16 30 B B B T B 15 CF Montreal 33 6 8 19 -30 26 H B B H B

Tình hình lực lượng Atlanta United FC ✚ D. Chica (Knee Injury) ✚ E. Mihaj (Hip Injury) ✚ W. Reilly (Ankle Injury) ✚ D. Chica (Knee Injury) ✚ E. Mihaj (Hip Injury) ✚ W. Reilly (Ankle Injury) Toronto FC ✚ K. Franklin (Shoulder Injury) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ W. Zimmerman (Ankle Injury) ✚ K. Franklin (Shoulder Injury) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ W. Zimmerman (Ankle Injury)