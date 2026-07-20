Atlas Fallen: Reign of Sand giảm giá 75% trên Steam: Cơ hội trải nghiệm game hành động nhập vai đặc sắc Tựa game hành động nhập vai Atlas Fallen: Reign of Sand đang được giảm giá mạnh chỉ còn 9,99 USD trên Steam. Đây là phiên bản nâng cấp với nhiều nội dung mới và cơ chế chiến đấu độc đáo.

Atlas Fallen: Reign of Sand, tựa game hành động nhập vai (ARPG) đến từ nhà phát triển Deck13 và nhà phát hành Focus Entertainment, hiện đang có mức giá hấp dẫn trên nền tảng Steam. Với mức giảm giá lên tới 75%, người chơi có thể sở hữu trò chơi này với giá 9,99 USD thay vì 39,99 USD như thông thường. Chương trình ưu đãi dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 23/07/2026.

Một cảnh chiến đấu trong Atlas Fallen: Reign of Sand.

Cơ chế điều khiển cát: Điểm nhấn kỹ thuật trong lối chơi

Trong Atlas Fallen: Reign of Sand, người chơi sẽ vào vai một anh hùng trong hành trình giải phóng nhân loại khỏi sự áp bức của thần Thelos. Điểm khác biệt lớn nhất của trò chơi nằm ở chiếc găng tay quyền năng có khả năng thao túng cát. Công cụ này cho phép nhân vật biến đổi cát thành nhiều loại vũ khí khác nhau, tạo ra các chuỗi combo tấn công linh hoạt và tốc độ cao.

Không chỉ dừng lại ở chiến đấu, khả năng điều khiển cát còn được ứng dụng vào việc di chuyển. Người chơi có thể "lướt" trên những đồi cát mênh mông, giúp việc khám phá thế giới mở trở nên nhanh chóng và thú vị hơn. Hệ thống chiến đấu đòi hỏi người chơi phải nắm bắt được điểm yếu của từng loại quái vật huyền thoại để đưa ra chiến thuật đối phó phù hợp.

Những cải tiến đáng kể trong phiên bản Reign of Sand

Được phát hành vào tháng 8 năm 2024, Reign of Sand là phiên bản nâng cấp toàn diện của bản gốc Atlas Fallen. Bản cập nhật này mang đến nhiều nội dung quan trọng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng:

Chiến dịch được làm mới: Cốt truyện và các nhiệm vụ được tinh chỉnh để mạch lạc và lôi cuốn hơn.

Cốt truyện và các nhiệm vụ được tinh chỉnh để mạch lạc và lôi cuốn hơn. Hệ thống Essence Stones: Bổ sung thêm 25 loại đá tinh chất mới, cho phép tùy biến kỹ năng và phong cách chiến đấu sâu hơn.

Bổ sung thêm 25 loại đá tinh chất mới, cho phép tùy biến kỹ năng và phong cách chiến đấu sâu hơn. Kẻ thù mới: Sự xuất hiện của các sinh vật hung tợn với bộ kỹ năng phức tạp, thử thách kỹ năng phản xạ của người chơi.

Sự xuất hiện của các sinh vật hung tợn với bộ kỹ năng phức tạp, thử thách kỹ năng phản xạ của người chơi. Chế độ Nightmare: Dành cho những game thủ tìm kiếm thử thách cực hạn trong chế độ New Game+.

Hình ảnh hai nhân vật trong Atlas Fallen: Reign of Sand.

Đánh giá từ cộng đồng và hiệu suất thực tế

Tính đến thời điểm hiện tại, Atlas Fallen: Reign of Sand nhận được khoảng 72% đánh giá tích cực từ hơn 4.400 người chơi trên Steam. Cộng đồng game thủ đánh giá cao sự đa dạng trong lối chơi, đồ họa ấn tượng và hệ thống chiến đấu đầy thử thách. Khả năng tùy biến nhân vật cũng là một điểm cộng lớn, giúp mỗi người chơi có một trải nghiệm riêng biệt.

Một kẻ thù trong Atlas Fallen: Reign of Sand.

Tuy nhiên, trò chơi vẫn vấp phải một số ý kiến trái chiều. Một số đánh giá cho rằng lối chơi đôi khi còn mang tính lặp lại, cốt truyện chưa thực sự sâu sắc và vẫn còn tồn tại một vài vấn đề về tối ưu hóa hiệu suất trên một số cấu hình máy tính. Dù vậy, với mức giá chưa tới 10 USD, đây vẫn được xem là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai yêu thích thể loại hành động nhập vai thế giới mở, dù chơi đơn hay phối hợp cùng bạn bè.