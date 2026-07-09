Atlètic Club d'Escaldes 2-1 Mornar: Atlètic Club d'Escaldes giành chiến thắng Atlètic Club d'Escaldes tiếp đón Mornar trên sân nhà Estadi Comunal trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, với lợi thế nhẹ từ lần chạm trán gần nhất giữa hai đội.

Atlètic Club d'Escaldes 2 - 1 Mornar Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Atlètic Club d'Escaldes tiếp đón Mornar.

8' BÀN THẮNG! Mornar (0-1) Phút 8': D. Zoric (Mornar) lập công (kiến tạo: J. Dasic). Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Atlètic Club d'Escaldes): J. L. Assoubre vào sân thay B. Sohaib.

55' Thẻ vàng Phút 55': D. Skrijelj (Mornar) nhận thẻ vàng.

63' Thay người Phút 63' (Atlètic Club d'Escaldes): B. Morales vào sân thay H. Bouharma.

64' Thẻ vàng Phút 64': A. Kaludjerovic (Mornar) nhận thẻ vàng.

72' Thay người Phút 72' (Mornar): Y. Yao vào sân thay D. Zoric.

72' Thay người Phút 72' (Mornar): B. Dubljevic vào sân thay J. Dasic.

76' Thay người Phút 76' (Mornar): V. Dragovic vào sân thay D. Skrijelj.

81' Thay người Phút 81' (Atlètic Club d'Escaldes): J. Sanmarful vào sân thay J. Barragan.

83' BÀN THẮNG! Atlètic Club d'Escaldes (1-1) Phút 83': B. Morales (Atlètic Club d'Escaldes) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

84' Thẻ vàng Phút 84': B. Morales (Atlètic Club d'Escaldes) nhận thẻ vàng.

86' Thay người Phút 86' (Mornar): M. Rovcanin vào sân thay S. Denkovic.

90+3' BÀN THẮNG! Atlètic Club d'Escaldes (2-1) Phút 90+3': B. Morales (Atlètic Club d'Escaldes) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': D. Valero (Atlètic Club d'Escaldes) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Atlètic Club d'Escaldes 2-1 Mornar Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 22:58 09/07/2026

Atlètic Club d'Escaldes sẽ chào đón Mornar trên sân nhà Estadi Comunal vào lúc 21h00 ngày 09/07/2026, trong một cuộc đối đầu đáng chú ý tại vòng loại UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để cả hai đội bóng thể hiện tham vọng của mình trên đấu trường châu Âu.

Lợi thế tâm lý từ quá khứ

Trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Atlètic Club d'Escaldes đã giành chiến thắng trước Mornar. Kết quả này phần nào mang lại sự tự tin cho đại diện Andorra khi bước vào cuộc chạm trán tiếp theo trên sân nhà. Tuy nhiên, bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ, và một kết quả trong quá khứ không đảm bảo điều tương tự sẽ lặp lại.

Lợi thế sân nhà

Được thi đấu trên sân Estadi Comunal quen thuộc, Atlètic Club d'Escaldes sẽ có lợi thế nhất định về mặt tâm lý và sự ủng hộ từ khán giả nhà. Đây thường là yếu tố quan trọng trong các trận đấu mang tính chất knock-out hoặc vòng loại, nơi từng chi tiết nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến cục diện trận đấu.

Mornar và bài toán làm khách

Về phía Mornar, đội bóng sẽ phải tìm cách khắc phục bất lợi từ kết quả đối đầu trước đó để hướng đến một màn trình diễn tốt hơn trên sân khách. Việc thi đấu xa nhà tại đấu trường châu Âu luôn đòi hỏi sự bản lĩnh và khả năng thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu khác biệt.

Nhận định chuyên môn

Với lợi thế sân nhà cùng kết quả thuận lợi từ lần gặp gỡ trước, Atlètic Club d'Escaldes được kỳ vọng sẽ nhập cuộc với tâm thế chủ động hơn. Dù vậy, Mornar chắc chắn sẽ không dễ dàng buông xuôi và sẽ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng để tạo lợi thế cho lượt trận tiếp theo, nếu đây là một cặp đấu diễn ra theo thể thức hai lượt. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu tính cạnh tranh giữa hai đại diện đến từ hai nền bóng đá khác nhau tại châu Âu.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

09/07/2026: Atlètic Club d'Escaldes 2 - 1 Mornar

Phong độ gần đây của Atlètic Club d'Escaldes

09/07/2026: Atlètic Club d'Escaldes 2-1 Mornar (Thắng)

23/05/2026: FC Santa Coloma 2-3 Atlètic Club d'Escaldes (Thắng)

17/05/2026: Atlètic Club d'Escaldes 2-0 Penya Encarnada (Thắng)

10/05/2026: Inter Club d'Escaldes 3-1 Atlètic Club d'Escaldes (Thua)

01/05/2026: Atlètic Club d'Escaldes 2-1 Inter Club d'Escaldes (Thắng)

Phong độ gần đây của Mornar

09/07/2026: Atlètic Club d'Escaldes 2-1 Mornar (Thua)

01/07/2026: Mornar 0-0 Petrovac (Hòa)

01/07/2026: Zemun 1-2 Mornar (Thắng)

24/06/2026: Mornar 1-0 Sutjeska (Thắng)

29/05/2026: Dečić 0-1 Mornar (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Atlètic Club d'Escaldes (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Mornar (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Atlètic Club d'Escaldes: Không có thông tin chấn thương

Mornar: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Atlètic Club d'Escaldes thắng: 33%

Hòa: 33%

Mornar thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Atlètic Club d'Escaldes: bàn

Mornar: bàn

Lời khuyên: No predictions available