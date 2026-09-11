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Atletico Madrid 1-2 Barcelona: Barcelona giành chiến thắng

Văn Thể09/11/2026 00:16

Atletico Madrid và Barcelona cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, nên kết quả trận này tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 09/11/2026 tại sân Riyadh Air Metropolitano.

Atletico Madrid1 - 2BarcelonaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Atletico Madrid tiếp đón Barcelona.

  • 10'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (1-0)

    Phút 10': Giuliano Simeone Baldini (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Julián Álvarez). Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Atletico Madrid 48% - 52% Barcelona, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0.

  • 24'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 41% - 59% Barcelona, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3.

  • 36'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 37% - 63% Barcelona, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 2 - 2.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Alejandro Baena Rodríguez (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'BÀN THẮNG! Barcelona (1-1)

    Phút 45': Fermín López (Barcelona) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Barcelona): Frenkie de Jong vào sân thay Brian Farinas.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 42% - 58% Barcelona, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 2 - 3.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Barcelona): Andreas Christensen vào sân thay João Cancelo.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Atletico Madrid): Alexander Sørloth vào sân thay Lee Kang-In.

  • 64'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 39% - 61% Barcelona, dứt điểm 8 - 15 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 3 - 3.

  • 66'BÀN THẮNG! Barcelona (1-2)

    Phút 66': Fermín López (Barcelona) lập công (kiến tạo: Lamine Yamal). Tỷ số: 1 - 2.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Atletico Madrid): Morten Hjulmand vào sân thay Koke.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Atletico Madrid): Johnny Cardoso vào sân thay Alejandro Baena Rodríguez.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Marc Bernal (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Barcelona): Eric García vào sân thay Marc Bernal.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Barcelona): Pablo Martín Páez Gavira vào sân thay Fermín López.

  • 76'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 38% - 62% Barcelona, dứt điểm 9 - 17 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 3 - 3.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Atletico Madrid): Jonathan David vào sân thay Pablo Barrios Rivas.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Barcelona): Karim Adeyemi vào sân thay Anthony Gordon.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': Marcos Llorente (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Marc Pubill (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 38% - 62% Barcelona, dứt điểm 9 - 18 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 12 - 14, cứu thua 3 - 3.

  • KTKết thúc: Atletico Madrid 1-2 Barcelona

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 04:57 09/11/2026

Đội hình chính thức
Atletico Madrid
Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone
Barcelona
Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Flick
13
J. Oblak
14
Marcos Llorente
18
Marc Pubill
17
D. Hancko
22
Álex Grimaldo
20
G. Simeone
6
Koke
8
Pablo Barrios
10
Álex Baena
7
Lee Kang-In
19
J. Álvarez
1
Joan García
4
B. Farinas
5
Pau Cubarsí Paredes
18
Gerard Martín
2
João Cancelo
8
Pedri
22
Marc Bernal
7
Fermín
10
Lamine Yamal
11
Raphinha
17
A. Gordon
Dự bị
Atletico Madrid
23 M. Hjulmand11 A. Lookman15 J. David27 J. Dominguez26 R. Hueso24 Robin Le Normand30 Dani MartÃ­nez4 Rodrigo Mendoza1 J. Musso
Barcelona
9 Gabriel Jesus30 E. Tunkara13 W. Szczęsny29 H. Abdelkarim6 Gavi25 D. Livaković24 Eric García41 A. Campos15 Christensen
Cập nhật đội hình lúc 02:32 09/11/2026
Atletico MadridThống kêBarcelona
37%
Kiểm soát bóng
63%
9
Dứt điểm
19
4
Trúng đích
4
4
Phạt góc
2
14
Phạm lỗi
14
5
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Fermín
Fermín
Barcelona
2 bàn
G. Simeone
G. Simeone
Atletico Madrid
1 bàn
Lamine Yamal
Lamine Yamal
Barcelona
1 kiến tạo · điểm 7.66
J. Álvarez
J. Álvarez
Atletico Madrid
1 kiến tạo · điểm 7.23

Atletico Madrid và Barcelona cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, vì thế trận đấu tại Riyadh Air Metropolitano lúc 03:00 ngày 09/11/2026 có tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Barcelona đang đứng đầu bảng xếp hạng với 30 điểm. Atletico Madrid xếp thứ ba với 28 điểm, kém đối thủ đúng 2 điểm.

Khoảng cách 2 điểm và áp lực cho cả hai

Chênh lệch giữa hai đội nhỏ đến mức một trận đấu có thể thay đổi cục diện ở nhóm đầu. Nếu Atletico Madrid thắng, họ sẽ có 31 điểm, vượt mốc 30 điểm của Barcelona. Ngược lại, nếu Barcelona giành chiến thắng, khoảng cách giữa hai đội sẽ nới rộng lên 5 điểm.

Với đội chủ nhà, đây là cơ hội rút ngắn khoảng cách ngay trên sân nhà. Với Barcelona, trận đấu là phép thử để bảo vệ vị trí dẫn đầu trước một đối thủ đang bám sát.

Phong độ: Atletico Madrid chững lại, Barcelona chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Atletico Madrid thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là thất bại nằm ở trận mới nhất, nên đội chủ nhà cần chứng minh họ có thể phản ứng ngay sau cú vấp.

Barcelona cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Họ thắng hai trận mới nhất sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó, cho thấy khả năng vực dậy. Tuy nhiên, việc để thua tới hai trận trong 5 lần ra sân cho thấy đội khách chưa thực sự vững vàng.

Thế đối đầu nghiêng về Barcelona

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Barcelona thắng 3 trận và Atletico Madrid thắng 2 trận, không có trận hòa nào. Đây là chuỗi đối đầu cho thấy hai đội luôn phân định thắng thua rõ ràng. Barcelona nhỉnh hơn về số trận thắng, nhưng Atletico Madrid vẫn đủ khả năng gây khó khăn.

Điểm then chốt của trận đấu

Với khoảng cách chỉ 2 điểm, cả hai đội đều hiểu cái giá của một sai lầm. Atletico Madrid có lợi thế sân nhà và cần một phản ứng tích cực sau trận thua gần nhất. Barcelona mang theo vị trí dẫn đầu và hai chiến thắng liên tiếp gần đây.

Yếu tố tâm lý nhiều khả năng giữ vai trò quan trọng. Đội nào giữ được sự ổn định trong những giai đoạn then chốt sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua ngôi đầu.

Nhận định

Đây là trận đấu cân bằng giữa hai ứng viên cho chức vô địch. Barcelona nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu. Atletico Madrid có sân nhà và khoảng cách điểm số đủ gần để tạo ra cuộc cạnh tranh khó lường. Kết quả của trận này nhiều khả năng sẽ định hình bức tranh nhóm đầu trong những vòng đấu tới.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Atletico Madrid · 2 thắng0 hòaBarcelona · 3 thắng
15/04/2026
Tứ kết
Atletico Madrid
1 - 2
Barcelona
BAR
09/04/2026
Tứ kết
Barcelona
0 - 2
Atletico Madrid
AM
05/04/2026
Atletico Madrid
1 - 2
Barcelona
BAR
04/03/2026
Bán kết
Barcelona
3 - 0
Atletico Madrid
BAR
13/02/2026
Bán kết
Atletico Madrid
4 - 0
Barcelona
AM
Atletico Madrid
5 trận gần nhất
BTTHT
11
Trận
9-1-1
T-H-B
22
Ghi (TB 2.0)
8
Thủng lưới
Barcelona
5 trận gần nhất
TTBBT
11
Trận
10-0-1
T-H-B
46
Ghi (TB 4.2)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona111001+3430TBTTT
2Real Madrid121002+2130TTTTT
3Atletico Madrid11911+1428TTTTT
4Real Betis12822+526TTHBT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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