Atletico Madrid 2-1 Real Madrid: Atletico Madrid giành chiến thắng Cuộc chạm trán tại sân Riyadh Air Metropolitano chứng kiến màn so tài căng thẳng giữa hai đại diện nhóm đầu bảng khi khoảng cách hiện chỉ là hai điểm số.

Atletico Madrid 2 - 1 Real Madrid Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Atletico Madrid tiếp đón Real Madrid.

6' Thẻ vàng Phút 6': Diego Pablo Simeone (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Dissent).

13' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 22% - 78% Real Madrid, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Atletico Madrid 47% - 53% Real Madrid, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 1.

35' Thẻ vàng Phút 35': Marc Pubill (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 58% - 42% Real Madrid, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 2.

38' VAR Phút 38': Card upgrade confirmed — Cristian Romero (Atletico Madrid).

38' Thẻ vàng Phút 38': Cristian Romero (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Atletico Madrid): Koke vào sân thay Marc Pubill.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thẻ vàng Phút 49': Denzel Dumfries (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Dissent).

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Atletico Madrid 57% - 43% Real Madrid, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 1 - 1.

51' VAR Phút 51': Card upgrade confirmed — Dean Huijsen (Real Madrid).

52' Thẻ đỏ Phút 52': Dean Huijsen (Real Madrid) nhận thẻ đỏ.

53' BÀN THẮNG! Atletico Madrid (1-0) Phút 53': Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

54' Thay người Phút 54' (Real Madrid): Antonio Rüdiger vào sân thay Arda Güler.

54' Thay người Phút 54' (Real Madrid): Yan Diomande vào sân thay Vinícius.

59' BÀN THẮNG! Atletico Madrid (2-0) Phút 59': Jonathan David (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Giuliano Simeone Baldini). Tỷ số: 2 - 0.

62' Thay người Phút 62' (Atletico Madrid): Julián Álvarez vào sân thay Jonathan David.

62' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 60% - 40% Real Madrid, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 1 - 2.

67' Thay người Phút 67' (Atletico Madrid): Ademola Lookman vào sân thay Alejandro Baena Rodríguez.

71' Thay người Phút 71' (Real Madrid): Eduardo Camavinga vào sân thay Aurelien Tchouameni.

74' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 62% - 38% Real Madrid, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 13 - 4, cứu thua 1 - 3.

78' Thẻ vàng Phút 78': Jude Bellingham (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

82' Thay người Phút 82' (Real Madrid): Bernardo Silva vào sân thay Jude Bellingham.

86' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 65% - 35% Real Madrid, dứt điểm 15 - 7 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 15 - 6, cứu thua 2 - 4.

89' Thay người Phút 89' (Atletico Madrid): Robin Le Normand vào sân thay Cristian Romero.

89' Thay người Phút 89' (Atletico Madrid): Morten Hjulmand vào sân thay Lee Kang-In.

89' BÀN THẮNG! Real Madrid (2-1) Phút 89': Antonio Rüdiger (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Bernardo Silva). Tỷ số: 2 - 1.

KT Kết thúc: Atletico Madrid 2-1 Real Madrid Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 23:16 20/09/2026

Đội hình chính thức Atletico Madrid Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone Real Madrid Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho 13 J. Oblak 14 Marcos Llorente 18 Marc Pubill 21 C. Romero 17 D. Hancko 20 G. Simeone 10 Álex Baena 5 J. Cardoso 22 Álex Grimaldo 7 Lee Kang-In 15 J. David 1 T. Courtois 24 D. Dumfries 16 I. Konaté 4 D. Huijsen 17 Marc Cucurella 8 F. Valverde 14 A. Tchouaméni 15 A. Güler 5 J. Bellingham 7 Vinícius Júnior 10 Kylian Mbappé Dự bị Atletico Madrid 46 J. Castillo 19 J. Álvarez 27 J. Dominguez 23 M. Hjulmand 6 Koke 24 Robin Le Normand 11 A. Lookman 4 Rodrigo Mendoza 1 J. Musso Real Madrid 2 Raúl Asencio 6 E. Camavinga 18 Álvaro Fernández 21 Brahim Díaz 25 Y. Diomande 9 Endrick 19 Carlos Espí 13 A. Lunin 27 Thiago Pitarch Cập nhật đội hình lúc 20:49 20/09/2026

Atletico Madrid Thống kê Real Madrid 61% Kiểm soát bóng 39% 17 Dứt điểm 8 9 Trúng đích 3 3 Phạt góc 1 19 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật J. David Atletico Madrid 1 bàn A. Rüdiger Real Madrid 1 bàn Álex Grimaldo Atletico Madrid 1 bàn G. Simeone Atletico Madrid 1 kiến tạo · điểm 6.97 Bernardo Silva Real Madrid 1 kiến tạo · điểm 6.69 D. Hancko Atletico Madrid Điểm 7.45

Cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Real Madrid lúc 21:15 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Riyadh Air Metropolitano là tâm điểm đáng chú ý khi cả hai đội bóng đều đang hiện diện ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Khoảng cách mong manh giữa hai bên hứa hẹn tạo nên một màn so tài quyết liệt về mặt chiến thuật.

Vị trí nhóm đầu và khoảng cách điểm số sít sao

Cục diện bảng xếp hạng hiện tại phản ánh rõ sự cạnh tranh gắt gao giữa đôi bên. Real Madrid đang nắm giữ vị trí thứ 2 với 15 điểm. Trong khi đó, Atletico Madrid bám đuổi sát nút ở vị trí thứ 4 với 13 điểm. Cách biệt chỉ là 2 điểm, đồng nghĩa kết quả của màn chạm trán trực tiếp này sẽ tác động đáng kể đến trật tự điểm số của nhóm dẫn đầu.

Phong độ thi đấu ổn định của hai đội bóng

Xét về màn trình diễn gần đây, cả hai câu lạc bộ đều duy trì được hiệu suất thi đấu tích cực. Đội chủ nhà Atletico Madrid giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi trận này thể hiện sự chặt chẽ và khả năng tích lũy điểm số ổn định của thầy trò đội bóng áo sọc đỏ trắng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Real Madrid thể hiện sự hiệu quả nhỉnh hơn đôi chút khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 trận đấu vừa qua. Với việc ca khúc khải hoàn ở cả hai lần ra quân gần nhất, đội khách hành quân đến Riyadh Air Metropolitano cùng sự tự tin cao độ.

Cán cân đối đầu trong các lần chạm trán gần nhất

Lịch sử 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội bóng ghi nhận sự vượt trội nhẹ từ phía đội khách. Cụ thể, Real Madrid giành được 3 chiến thắng, trong khi Atletico Madrid có 2 lần đánh bại đối thủ và hai đội không có trận hòa nào. Sự cân bằng tương đối này cho thấy mỗi lần gặp gỡ giữa đôi bên đều diễn ra vô cùng sòng phẳng và không bên nào chiếm ưu thế tuyệt đối.

Nhận định thế trận

Với lợi thế sân nhà Riyadh Air Metropolitano, Atletico Madrid nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi chắc chắn để bảo vệ khu vực trung tuyến trước sức ép tấn công từ đối thủ. Trong khi đó, Real Madrid với phong độ thắng 4 trong 5 trận gần đây luôn sẵn sàng trừng phạt mọi sơ hở của đối phương. Trận đấu hứa hẹn diễn ra giằng co với những toan tính chiến thuật chặt chẽ đến từ ban huấn luyện hai câu lạc bộ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atletico Madrid · 2 thắng 0 hòa Real Madrid · 3 thắng Real Madrid 3 - 2 Atletico Madrid RM Atletico Madrid 1 - 2 Real Madrid RM Atletico Madrid 5 - 2 Real Madrid AM Atletico Madrid 1 - 0 Real Madrid AM Real Madrid 2 - 1 Atletico Madrid RM

Atletico Madrid 5 trận gần nhất T T B B T 6 Trận 4-1-1 T-H-B 14 Ghi (TB 2.3) 6 Thủng lưới Real Madrid 5 trận gần nhất T T T B T 6 Trận 5-0-1 T-H-B 17 Ghi (TB 2.8) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 7 7 0 0 +24 21 T T T T T 2 Real Madrid 6 5 0 1 +11 15 T T B T T 3 Real Betis 6 5 0 1 +2 15 T T T B T 4 Atletico Madrid 6 4 1 1 +8 13 T T B T H 5 Sevilla 7 4 1 2 +1 13 B T T H B …

Tình hình lực lượng Atletico Madrid ✚ P. Barrios (Muscle Injury) ✚ A. Sorloth (Muscle Injury) ✚ P. Barrios (Muscle Injury) ✚ A. Sorloth (Muscle Injury) Real Madrid ✚ Eder Militao (Hamstring Injury) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury) ✚ Eder Militao (Hamstring Injury) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury)