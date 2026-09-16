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Atletico Madrid 4-0 Osasuna: Atletico Madrid giành chiến thắng

Văn Thể16/09/2026 19:06

Atletico Madrid bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Osasuna tại Riyadh Air Metropolitano lúc 00:00 ngày 17/09/2026, hướng đến củng cố vị trí thứ 5.

Atletico Madrid4 - 0OsasunaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Atletico Madrid tiếp đón Osasuna.

  • 13'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 69% - 31% Osasuna, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 1.

  • 24'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (1-0)

    Phút 24': Jonathan David (Atletico Madrid) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 69% - 31% Osasuna, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 39'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 74% - 26% Osasuna, dứt điểm 14 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': Ademola Lookman (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 51'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 70% - 30% Osasuna, dứt điểm 17 - 2 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 5.

  • 54'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (2-0)

    Phút 54': Lee Kang-In (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Jonathan David). Tỷ số: 2 - 0.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Osasuna): Enrique Barja Alfonso vào sân thay Jonathan Dubasin.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Osasuna): Rubén García vào sân thay Raul Moro.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Osasuna): Ante Budimir vào sân thay Raul García.

  • 63'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (3-0)

    Phút 63': Robin Le Normand (Atletico Madrid) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

  • 63'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 70% - 30% Osasuna, dứt điểm 20 - 2 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 1 - 6.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Atletico Madrid): Marc Pubill vào sân thay Cristian Romero.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Atletico Madrid): Giuliano Simeone Baldini vào sân thay Jonathan David.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Atletico Madrid): Arnau Ortiz vào sân thay Ademola Lookman.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Osasuna): Jon Moncayola vào sân thay Íñigo Arguibide.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Osasuna): Romain Del Castillo vào sân thay Asier Osambela.

  • 75'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 69% - 31% Osasuna, dứt điểm 22 - 2 (trúng đích 10 - 1), phạt góc 7 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 1 - 7.

  • 82'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (4-0)

    Phút 82': Alejandro Baena Rodríguez (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Johnny Cardoso). Tỷ số: 4 - 0.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Atletico Madrid): Morten Hjulmand vào sân thay Johnny Cardoso.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Atletico Madrid): Dávid Hancko vào sân thay Alejandro Grimaldo.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': Rubén García (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 68% - 32% Osasuna, dứt điểm 27 - 3 (trúng đích 11 - 1), phạt góc 8 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 1 - 7.

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Abel Bretones (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Atletico Madrid 4-0 Osasuna

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 01:56 17/09/2026

Đội hình chính thức
Atletico Madrid
Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone
Osasuna
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Luis Miguel Ramis
13
J. Oblak
14
Marcos Llorente
21
C. Romero
24
Robin Le Normand
22
Álex Grimaldo
7
Lee Kang-In
5
J. Cardoso
6
Koke
11
A. Lookman
15
J. David
10
Álex Baena
13
Aitor Fernández
27
Íñigo Arguibide
48
R. Yeboah
22
F. Boyomo
35
U. Santos
23
Abel Bretones
21
Jonathan Dubasin
29
Asier Osambela
6
Lucas Torró
18
Raul Moro
9
Raúl García
Dự bị
Atletico Madrid
25 Salvador Esquivel1 J. Musso18 Marc Pubill17 D. Hancko27 J. Dominguez20 G. Simeone23 M. Hjulmand3 O. Vargas16 Arnau Ortiz
Osasuna
11 Kike Barja14 Rubén García20 Del Castillo8 Iker Muñoz26 Mauro Echegoyen17 A. Budimir7 Moncayola15 Diego Rico24 Catena
Cập nhật đội hình lúc 23:34 16/09/2026
Atletico MadridThống kêOsasuna
68%
Kiểm soát bóng
32%
27
Dứt điểm
3
11
Trúng đích
1
8
Phạt góc
0
7
Phạm lỗi
12
1
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
J. David
J. David
Atletico Madrid
1 bàn · 1 kiến tạo
Robin Le Normand
Robin Le Normand
Atletico Madrid
1 bàn
Lee Kang-In
Lee Kang-In
Atletico Madrid
1 bàn
Álex Baena
Álex Baena
Atletico Madrid
1 bàn
J. Cardoso
J. Cardoso
Atletico Madrid
1 kiến tạo · điểm 7.7
Álex Grimaldo
Álex Grimaldo
Atletico Madrid
Điểm 8

Atletico Madrid đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu duy trì vị thế cạnh tranh khi tiếp đón Osasuna vào lúc 00:00 ngày 17/09/2026. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Riyadh Air Metropolitano được dự báo sẽ mang đến nhiều thách thức chiến thuật cho cả hai bên khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là một chiến thắng.

Vị thế cạnh tranh và cục diện điểm số

Bước vào màn so tài này, Atletico Madrid đang nắm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Vị trí hiện tại giúp đội bóng áo sọc đỏ trắng giữ vững sự hiện diện ở khu vực bám đuổi nhóm đầu, đồng thời tạo tiền đề quan trọng trong cuộc đua giành các suất tham dự đấu trường châu Âu mùa tới.

Ở bên kia chiến tuyến, Osasuna đang đứng ở vị trí thứ 11 với 7 điểm. Dù xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng, khoảng cách 3 điểm so với chính Atletico Madrid cho thấy đội khách hoàn toàn có cơ hội san bằng điểm số nếu giành kết quả tối đa trong chuyến hành quân đến Riyadh Air Metropolitano.

Phong độ đối lập trong 5 trận gần nhất

Đội chủ nhà duy trì màn trình diễn tương đối ổn định trong thời gian gần đây. Thống kê 5 trận đấu gần nhất cho thấy Atletico Madrid giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Chuỗi kết quả này thể hiện khả năng tích lũy điểm số đều đặn của thầy trò đội chủ nhà trước các đối thủ khác nhau.

Trong khi đó, Osasuna thể hiện phong độ có phần thăng trầm hơn. Đại diện xứ Navarre có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù đã có những thời điểm thăng hoa với chuỗi trận tích cực, sự thiếu ổn định vẫn khiến Osasuna chưa thể bứt phá mạnh mẽ lên nửa trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu và nhận định cục diện

Thống kê đối đầu gần đây ghi nhận sự nhỉnh hơn của đội bóng thủ đô. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Atletico Madrid đã giành được 3 chiến thắng, trong khi Osasuna có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai đội không có bất kỳ kết quả hòa nào.

Điểm tựa sân nhà Riyadh Air Metropolitano cùng sự nhỉnh hơn về thứ hạng lẫn kết quả đối đầu mang lại ưu thế đáng kể cho Atletico Madrid. Với mục tiêu giữ vững đà bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt thế trận kiểm soát nhằm tìm kiếm trọn vẹn điểm số trước một Osasuna luôn sẵn sàng chớp thời cơ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Atletico Madrid · 3 thắng0 hòaOsasuna · 2 thắng
13/05/2026
Osasuna
1 - 2
Atletico Madrid
AM
19/10/2025
Atletico Madrid
1 - 0
Osasuna
AM
16/05/2025
Osasuna
2 - 0
Atletico Madrid
OSA
12/01/2025
Atletico Madrid
1 - 0
Osasuna
AM
20/05/2024
Atletico Madrid
1 - 4
Osasuna
OSA
Atletico Madrid
5 trận gần nhất
TBBTH
5
Trận
3-1-1
T-H-B
10
Ghi (TB 2.0)
6
Thủng lưới
Osasuna
5 trận gần nhất
BBTTH
5
Trận
2-1-2
T-H-B
5
Ghi (TB 1.0)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona5500+1715TTTTT
2Real Madrid6501+1115TTBTT
3Real Betis5401+112TTBTT
4Alaves6312+510BBTTH
5Atletico Madrid5311+410TBTHT
6Sevilla5311+210THBTT
10Racing Santander521207TBTBH
11Osasuna5212-37BBTTH
12Rayo Vallecano6213-57TBTBH
Tình hình lực lượng
Atletico Madrid
J. Alvarez (Muscle Injury)
P. Barrios (Muscle Injury)
A. Sorloth (Muscle Injury)
J. Alvarez (Muscle Injury)
P. Barrios (Muscle Injury)
A. Sorloth (Muscle Injury)
Osasuna
M. Gomez (Hamstring Injury)
J. Herrando (Muscle Injury)
A. Oroz (Muscle Injury)
V. Rosier (Hamstring Injury)
M. Gomez (Hamstring Injury)
J. Herrando (Muscle Injury)
A. Oroz (Muscle Injury)
V. Rosier (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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