Atletico Madrid 4-0 Osasuna: Atletico Madrid giành chiến thắng
Atletico Madrid bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Osasuna tại Riyadh Air Metropolitano lúc 00:00 ngày 17/09/2026, hướng đến củng cố vị trí thứ 5.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Atletico Madrid tiếp đón Osasuna.
- 13'Atletico Madrid ép sân
Cầm bóng: Atletico Madrid 69% - 31% Osasuna, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 1.
- 24'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (1-0)
Phút 24': Jonathan David (Atletico Madrid) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 25'Atletico Madrid ép sân
Cầm bóng: Atletico Madrid 69% - 31% Osasuna, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 1.
- 39'Atletico Madrid ép sân
Cầm bóng: Atletico Madrid 74% - 26% Osasuna, dứt điểm 14 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Thẻ vàng
Phút 50': Ademola Lookman (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).
- 51'Atletico Madrid ép sân
Cầm bóng: Atletico Madrid 70% - 30% Osasuna, dứt điểm 17 - 2 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 5.
- 54'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (2-0)
Phút 54': Lee Kang-In (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Jonathan David). Tỷ số: 2 - 0.
- 59'Thay người
Phút 59' (Osasuna): Enrique Barja Alfonso vào sân thay Jonathan Dubasin.
- 59'Thay người
Phút 59' (Osasuna): Rubén García vào sân thay Raul Moro.
- 60'Thay người
Phút 60' (Osasuna): Ante Budimir vào sân thay Raul García.
- 63'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (3-0)
Phút 63': Robin Le Normand (Atletico Madrid) lập công. Tỷ số: 3 - 0.
- 63'Atletico Madrid ép sân
Cầm bóng: Atletico Madrid 70% - 30% Osasuna, dứt điểm 20 - 2 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 1 - 6.
- 68'Thay người
Phút 68' (Atletico Madrid): Marc Pubill vào sân thay Cristian Romero.
- 68'Thay người
Phút 68' (Atletico Madrid): Giuliano Simeone Baldini vào sân thay Jonathan David.
- 68'Thay người
Phút 68' (Atletico Madrid): Arnau Ortiz vào sân thay Ademola Lookman.
- 71'Thay người
Phút 71' (Osasuna): Jon Moncayola vào sân thay Íñigo Arguibide.
- 74'Thay người
Phút 74' (Osasuna): Romain Del Castillo vào sân thay Asier Osambela.
- 75'Atletico Madrid ép sân
Cầm bóng: Atletico Madrid 69% - 31% Osasuna, dứt điểm 22 - 2 (trúng đích 10 - 1), phạt góc 7 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 1 - 7.
- 82'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (4-0)
Phút 82': Alejandro Baena Rodríguez (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Johnny Cardoso). Tỷ số: 4 - 0.
- 85'Thay người
Phút 85' (Atletico Madrid): Morten Hjulmand vào sân thay Johnny Cardoso.
- 85'Thay người
Phút 85' (Atletico Madrid): Dávid Hancko vào sân thay Alejandro Grimaldo.
- 86'Thẻ vàng
Phút 86': Rubén García (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 87'Atletico Madrid ép sân
Cầm bóng: Atletico Madrid 68% - 32% Osasuna, dứt điểm 27 - 3 (trúng đích 11 - 1), phạt góc 8 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 1 - 7.
- 90+3'Thẻ vàng
Phút 90+3': Abel Bretones (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Atletico Madrid 4-0 Osasuna
Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.
Cập nhật lúc 01:56 17/09/2026
Atletico Madrid đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu duy trì vị thế cạnh tranh khi tiếp đón Osasuna vào lúc 00:00 ngày 17/09/2026. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Riyadh Air Metropolitano được dự báo sẽ mang đến nhiều thách thức chiến thuật cho cả hai bên khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là một chiến thắng.
Vị thế cạnh tranh và cục diện điểm số
Bước vào màn so tài này, Atletico Madrid đang nắm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Vị trí hiện tại giúp đội bóng áo sọc đỏ trắng giữ vững sự hiện diện ở khu vực bám đuổi nhóm đầu, đồng thời tạo tiền đề quan trọng trong cuộc đua giành các suất tham dự đấu trường châu Âu mùa tới.
Ở bên kia chiến tuyến, Osasuna đang đứng ở vị trí thứ 11 với 7 điểm. Dù xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng, khoảng cách 3 điểm so với chính Atletico Madrid cho thấy đội khách hoàn toàn có cơ hội san bằng điểm số nếu giành kết quả tối đa trong chuyến hành quân đến Riyadh Air Metropolitano.
Phong độ đối lập trong 5 trận gần nhất
Đội chủ nhà duy trì màn trình diễn tương đối ổn định trong thời gian gần đây. Thống kê 5 trận đấu gần nhất cho thấy Atletico Madrid giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Chuỗi kết quả này thể hiện khả năng tích lũy điểm số đều đặn của thầy trò đội chủ nhà trước các đối thủ khác nhau.
Trong khi đó, Osasuna thể hiện phong độ có phần thăng trầm hơn. Đại diện xứ Navarre có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù đã có những thời điểm thăng hoa với chuỗi trận tích cực, sự thiếu ổn định vẫn khiến Osasuna chưa thể bứt phá mạnh mẽ lên nửa trên bảng xếp hạng.
Thế đối đầu và nhận định cục diện
Thống kê đối đầu gần đây ghi nhận sự nhỉnh hơn của đội bóng thủ đô. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Atletico Madrid đã giành được 3 chiến thắng, trong khi Osasuna có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai đội không có bất kỳ kết quả hòa nào.
Điểm tựa sân nhà Riyadh Air Metropolitano cùng sự nhỉnh hơn về thứ hạng lẫn kết quả đối đầu mang lại ưu thế đáng kể cho Atletico Madrid. Với mục tiêu giữ vững đà bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt thế trận kiểm soát nhằm tìm kiếm trọn vẹn điểm số trước một Osasuna luôn sẵn sàng chớp thời cơ.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)