Atletico Madrid đàm phán chiêu mộ Mohamed Salah theo dạng tự do Atletico Madrid mở đàm phán chiêu mộ Mohamed Salah với hợp đồng 2 năm, hướng tới việc biến chân sút người Ai Cập thành phương án thay thế Antoine Griezmann.

Đại diện La Liga, Atletico Madrid vừa chính thức mở cuộc đàm phán nhằm chiêu mộ chân sút Mohamed Salah dưới dạng chuyển nhượng tự do. Sau khi khép lại chặng đường lịch sử cùng Liverpool, ngôi sao người Ai Cập đang đứng trước cơ hội thử sức tại đấu trường Tây Ban Nha thông qua bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm điều khoản gia hạn linh hoạt.

Atletico Madrid nhắm Salah. Ảnh: Getty.

Cơ cấu hợp đồng và phương án tài chính linh hoạt

Theo các báo cáo từ Fichajes, ban lãnh đạo Atletico Madrid đã chủ động liên hệ để nắm bắt nguyện vọng cá nhân cũng như yêu cầu về thù lao của tiền đạo 34 tuổi. Đội chủ sân Metropolitano đề xuất bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2028. Trong đó, năm thứ ba sẽ tự động kích hoạt dựa trên số lần ra sân cùng các chỉ số cam kết chuyên môn.

Bên cạnh đó, việc không tốn phí chuyển nhượng cho Liverpool giúp đại diện Madrid tối ưu hóa ngân sách. Khoản tiền tiết kiệm được sẽ được dồn toàn bộ vào tiền lót tay và các khoản thưởng hiệu suất thi đấu để thuyết phục siêu sao sinh năm 1992.

Di sản tại Liverpool và mảnh ghép chiến thuật mới

Khép lại 9 mùa giải cống hiến trọn vẹn tại nước Anh, Mohamed Salah để lại một di sản đồ sộ với 257 bàn thắng sau 442 trận đấu chính thức trên mọi đấu trường. Sự đa năng của thủ lĩnh hàng công người Ai Cập – người có thể thi đấu bùng nổ ở hành lang cánh phải lẫn vị trí tiền đạo lùi – hứa hẹn mang đến sự linh hoạt tối đa cho sơ đồ chiến thuật của Atletico Madrid.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Salah được ban lãnh đạo xác định là phương án thay thế trực tiếp cho Antoine Griezmann. Đội bóng thành Madrid tin rằng sự kết hợp giữa Salah và Julian Alvarez trên hàng công sẽ tạo nên một cặp bài trùng vô cùng biến ảo. Tấm vé tham dự Champions League cùng cơ hội đá chính thường xuyên được xem là chìa khóa then chốt trong thương vụ này.

Khó khăn tài chính từ mức lương và sự cạnh tranh gay gắt

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất ngăn cản Salah gia nhập La Liga nằm ở mức thu nhập hiện tại. Trong thời gian thi đấu cho Liverpool, tuyển thủ Ai Cập bỏ túi gần 400.000 bảng mỗi tuần. Con số tài chính khổng lồ này từng khiến CLB Besiktas nhanh chóng rút lui, đồng thời tạo ra khoảng cách lớn nếu so sánh với đề nghị cực kỳ hấp dẫn từ các đại gia Ả Rập Xê Út.

Thành bại của cuộc thương thảo phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của chân sút 34 tuổi trong việc chấp nhận giảm sâu thu nhập. Atletico Madrid mong muốn chốt xong các thỏa thuận cá nhân trước khi mùa giải mới bắt đầu để sớm hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế.