Atletico Madrid đánh bại Osasuna 2-1: Lookman và Sorloth tỏa sáng, xây chắc vị trí top 4 La Liga Vượt qua Osasuna trong trận cầu kịch tính có 2 lần VAR can thiệp và 1 thẻ đỏ, Atletico Madrid củng cố vững chắc suất dự Champions League với cách biệt 9 điểm.

Atletico Madrid vừa giành chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân khách El Sadar của Osasuna tại vòng 36 La Liga. Dù phải thi đấu thiếu người trong khoảng 10 phút cuối trận sau thẻ đỏ của Marcos Llorente, thầy trò HLV Diego Simeone vẫn bảo toàn thành công 3 điểm để củng cố vị trí trong nhóm tham dự Champions League mùa tới.

VAR và bàn mở tỷ số của Ademola Lookman

Trận đấu bắt đầu với sự quyết liệt ngay từ khu vực trung tuyến. Bước ngoặt đầu tiên xảy ra ở phút 11 khi cú sút của Rodrigo Mendoza khiến thủ môn Aitor Fernandez phải vất vả cản phá. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định hậu vệ Javi Galan bên phía Osasuna đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Ademola Lookman thực hiện cú sút phạt đền quyết đoán mở tỷ số trận đấu.

Trên chấm 11m ở phút 15, tiền đạo Ademola Lookman thực hiện cú sút chìm hiểm hóc vào góc dưới bên trái khung thành, mở tỷ số cho đội khách. Đây là thành quả xứng đáng cho bản hợp đồng nổi bật của Atletico Madrid trong một hiệp đấu có tới 11 phút bù giờ do các tình huống gián đoạn và chấn thương.

Cả hai đội đều chịu tổn thất nhân sự sớm khi Mendoza của Atletico phải rời sân ở phút 18, trong khi Osasuna cũng mất Raul Moro ở phút 37. Dù đội chủ nhà nỗ lực gây áp lực nghìn cân ở cuối hiệp một, sự lăn xả của hàng thủ Atletico đã giúp họ duy trì lợi thế mong manh trước khi bước vào giờ nghỉ.

Alexander Sorloth nhân đôi cách biệt và kịch tính thẻ đỏ

Sang hiệp hai, HLV Diego Simeone tung Alexander Sorloth vào sân nhằm tận dụng khả năng càn lướt. Tuy nhiên, Osasuna mới là đội chiếm ưu thế trong 20 phút đầu với các đợt hãm thành liên tiếp. Thủ thành Juan Musso trở thành người hùng của Atletico với hai pha cứu thua xuất thần trước các cú dứt điểm hiểm hóc của Kike Barja và Ante Budimir.

Giữa lúc đang gồng mình chống đỡ, Atletico Madrid đã chứng minh bản lĩnh của đội bóng hàng đầu. Phút 71, từ một đợt phản công chớp nhoáng, bóng được treo chuẩn xác vào khu vực cấm địa để Alexander Sorloth chọn vị trí thông minh, đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Marcos Llorente nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân khiến Atletico phải chơi thiếu người cuối trận.

Trận đấu trở nên nóng hơn ở phút 79 khi hậu vệ Marcos Llorente nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Aimar Oroz, đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ. Dù được chơi hơn người, Osasuna chỉ có thể tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ công của Kike Barja ở phút 90+1.

Chi thắng chung cuộc 2-1 giúp Atletico Madrid vững vàng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng La Liga. Hiện tại, họ đang kém đội xếp thứ ba là Villarreal 3 điểm (nhưng đá ít hơn một trận) và nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ năm Real Betis lên thành 9 điểm.