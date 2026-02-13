Atletico Madrid hủy diệt Barcelona 4-0: Song tấu Alvarez - Lookman rực sáng tại Copa del Rey Julian Alvarez và Ademola Lookman cùng ghi dấu giày vào chiến thắng 4-0 của Atletico Madrid trước Barcelona, phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống của Hansi Flick.

Sân vận động Riyadh Air Metropolitano vừa chứng kiến một trong những đêm kinh điển nhất lịch sử Copa del Rey khi Atletico Madrid vùi dập Barcelona với tỷ số 4-0. Chiến thắng chấn động này được đặt nền móng bởi màn trình diễn thượng thặng của "cặp song tấu" mới: Julian Alvarez và Ademola Lookman, những người đã hoàn toàn xé nát hàng thủ dâng cao của Hansi Flick.

Cú sốc tại Riyadh Air Metropolitano

Ngay từ hiệp một, Atletico đã khiến giới chuyên môn ngỡ ngàng khi ghi liên tiếp 4 bàn thắng. Cơn ác mộng của Barcelona bắt đầu từ phút thứ 6 sau sai lầm của thủ thành Joan Garcia dẫn đến bàn phản lưới của Eric Garcia. Kể từ đó, đoàn quân của Diego Simeone chủ động nhường thế trận nhưng liên tục tung ra những nhát dao chí mạng bằng tốc độ của các tiền đạo.

Lookman và Alvarez cho thấy sự ăn ý.

Sự thăng hoa của cặp bài trùng Alvarez - Lookman

Ademola Lookman một lần nữa chứng minh tại sao anh là nhân tố tạo ra sự khác biệt cho Atletico. Tốc độ và khả năng di chuyển thông minh của tiền đạo người Nigeria đã biến hành lang trái của Barca thành tử địa. Phút 33, chính Lookman là người nâng tỷ số lên 3-0 sau đường dọn cỗ của Julian Alvarez. Trong 73 phút trên sân, Lookman không chỉ ghi bàn và kiến tạo mà còn có tới 5 pha thu hồi bóng, cho thấy sự đóng góp tuyệt vời vào lối chơi chung.

Trong khi đó, Julian Alvarez cũng thể hiện đẳng cấp thế giới với điểm số 8.4. Tiền đạo người Argentina chơi cực kỳ cơ động và hiệu quả. Trước khi hiệp một khép lại, Alvarez đã tự mình ghi tên lên bảng điện tử với cú dứt điểm sấm sét ở phút 45+2 sau đường chuyền đáp lễ của Lookman. Với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo và tỷ lệ sút trúng đích 100% (2/2), Alvarez đã cho thấy bản năng sát thủ trong những trận cầu lớn.

Cặp song tấu hủy diệt hàng phòng ngự Barca.

Hệ thống của Hansi Flick bị vạch trần

Sự ăn ý của bộ đôi này thể hiện rõ nhất ở cách họ khai thác triệt để lối chơi pressing tầm cao nhưng đầy sơ hở của Barcelona. Trong khi Barca kiểm soát bóng tới gần 70%, họ lại hoàn toàn bất lực trước những nhịp chạm bóng tinh tế và sự quyết đoán của đội chủ nhà. Mọi nỗ lực của đội khách đều đổ sông đổ bể khi Lewandowski đưa được bóng vào lưới nhưng bị VAR từ chối do lỗi vi vị.

Ngược lại với sự thăng hoa của Atletico, Barcelona đã có một ngày thi đấu thảm họa. Sai lầm của Joan Garcia, bàn phản lưới nhà của Eric Garcia và sau đó là tấm thẻ đỏ trực tiếp của chính hậu vệ này ở phút 85 đã khép lại một đêm tồi tệ cho đội bóng xứ Catalan. Với chiến thắng 4-0 đầy choáng váng, Atletico Madrid coi như đã đặt một chân vào trận chung kết, đồng thời gửi lời cảnh báo đanh thép về sức mạnh tấn công mới của Diego Simeone.