Atletico Madrid lo sốt vó vì chấn thương của Julian Alvarez trước thềm lượt về với Arsenal Sau trận hòa 1-1 kịch tính với Arsenal tại bán kết lượt đi Champions League, HLV Diego Simeone thừa nhận sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của ngôi sao Julian Alvarez.

Trận bán kết lượt đi Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal tại Metropolitano không chỉ để lại những dư vị kịch tính về mặt chuyên môn mà còn khiến người hâm mộ đội bóng Tây Ban Nha rơi vào trạng thái bất an. Ngôi sao sáng giá nhất trên hàng công, Julian Alvarez, đã phải rời sân sớm với những dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tham vọng lọt vào chung kết của thầy trò HLV Diego Simeone.

Khoảnh khắc khiến Metropolitano nín thở

Sự cố xảy ra ở phút thứ 79, thời điểm trận đấu đang trôi về những phút cuối đầy căng thẳng. Sau một pha va chạm mạnh, Julian Alvarez đã đổ gục xuống sân và cần đến sự hỗ trợ tức thì từ đội ngũ y tế. Dù tiền đạo người Argentina có thể tự mình đi bộ rời sân để nhường chỗ cho Alex Baena, nhưng nét mặt đau đớn cùng sự lo âu hiện rõ trên băng ghế huấn luyện đã báo hiệu một kịch bản không mấy khả quan.

Hình ảnh khiến CĐV Atletico Madrid đặc biệt lo lắng.

Đáng chú ý, Alvarez vừa mới được HLV Simeone cho nghỉ ngơi hoàn toàn trong chiến thắng 3-2 trước Athletic Club hồi cuối tuần nhằm dưỡng sức cho đấu trường châu lục. Sự cẩn trọng này cho thấy tầm quan trọng tối thượng của cựu sao Manchester City trong hệ thống chiến thuật của Atletico Madrid mùa này.

Tầm ảnh hưởng không thể thay thế của Julian Alvarez

Trước khi phải rời sân, Alvarez một lần nữa chứng minh tại sao anh là nhân tố quan trọng nhất trong đội hình của Simeone. Sau hiệp một chơi bế tắc trước lối đá kiểm soát của Arsenal, chính tiền đạo mang áo số 19 đã khai thông thế bế tắc ở đầu hiệp hai. Tận dụng sai lầm để bóng chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ Ben White, Alvarez đã thực hiện cú sút phạt đền đầy quyết đoán, đánh bại thủ thành David Raya để san bằng tỷ số.

Bàn thắng không chỉ mang về lợi thế tâm lý mà còn thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, giúp Atletico Madrid giành lại thế trận từ tay đại diện nước Anh. Thống kê cho thấy, Alvarez không chỉ dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội mà còn là cầu thủ có cường độ hoạt động rộng nhất, đóng vai trò kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng công.

Phân tích chiến thuật của Diego Simeone

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Diego Simeone không giấu nổi sự quan ngại: "Đội ngũ y tế sẽ tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu để xác định chính xác vấn đề. Tuy nhiên, tôi là một người luôn lạc quan". Dù cố gắng giữ vững tinh thần cho các học trò, nhưng chiến lược gia người Argentina hiểu rõ việc thiếu vắng Alvarez sẽ là một tổn thất không thể bù đắp cho trận lượt về tại London.

Chấn thương của Julian Alvaez đến vào thời điểm quan trọng nhất mùa giải.

Đánh giá về đối thủ, Simeone thừa nhận sức mạnh chiều sâu của Arsenal: "Hiệp một khá cân bằng, Arsenal cầm bóng nhiều nhưng không tạo được quá nhiều đột biến. Tuy nhiên, họ có một đội hình cực mạnh với những quân bài dự bị chất lượng, thậm chí chơi tốt hơn cả đội hình xuất phát khi được Mikel Arteta tung vào sân".

Để đối trọng lại điều đó, Simeone đã có những điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong hiệp hai với sự xuất hiện của Antoine Griezmann và Ademola Lookman. Những thay đổi này giúp Atletico chơi thanh thoát hơn, tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành Arsenal hơn hẳn hiệp thi đấu đầu tiên.

Thách thức tại sân Emirates

Nếu Julian Alvarez không kịp bình phục cho chuyến hành quân đến sân Emirates vào tuần tới, Atletico Madrid sẽ mất đi một "sát thủ" có khả năng chớp thời cơ và phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương. Trong bối cảnh Arsenal luôn chơi cực kỳ thăng hoa trên sân nhà, việc thiếu vắng một cầu thủ có khả năng hoạt động độc lập và pressing tầm cao như Alvarez sẽ khiến bài toán phòng ngự phản công của Simeone trở nên khó giải hơn bao giờ hết.

Simeone cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự cổ vũ cuồng nhiệt tại Metropolitano: "Sự nhiệt huyết của người hâm mộ hôm nay thật khó tin. Dù họ không thể có mặt đông đủ tại London, nhưng tôi tin rằng tinh thần của họ sẽ là nguồn sức mạnh để chúng tôi chiến đấu cho tấm vé vào chung kết". Hiện tại, mọi ánh mắt của giới mộ điệu thành Madrid đều đang đổ dồn vào kết luận cuối cùng từ phòng y tế về tình trạng của Julian Alvarez.