Atletico Madrid phô diễn sức mạnh hủy diệt, vùi dập Real Betis 5-0 tại Copa del Rey Thầy trò HLV Diego Simeone giành vé vào bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha sau màn trình diễn thực dụng rực sáng của các tân binh ngay tại sân khách Benito Villamarin.

Atletico Madrid vừa tạo nên một màn trình diễn không tưởng tại Seville khi đánh bại chủ nhà Real Betis với tỷ số cách biệt 5-0 để chính thức ghi danh vào bán kết Copa del Rey. Trong một ngày mà triết lý thực dụng của Diego Simeone được vận hành hoàn hảo, mọi sai lầm của đội bóng xứ Andalusia đều phải trả giá đắt.

Atletico chiến thắng giòn giã trước Betis.

Hiệp một bùng nổ của những tân binh

Dù phải thi đấu trên sân khách, Atletico Madrid vẫn nhập cuộc với ý đồ đánh phủ đầu rõ rệt. Sự chủ động này sớm được cụ thể hóa ở phút thứ 12. Từ quả phạt góc của đội trưởng Koke, trung vệ David Hancko chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu hiểm hóc để mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp đội khách giải tỏa áp lực và buộc Real Betis phải dâng cao đội hình.

David Hancko mở tỷ số trận đấu.

Real Betis nỗ lực đáp trả với sự xông xáo của Antony và Abde Ezzalzouli ở hai hành lang cánh. Tuy nhiên, khi hàng công chủ nhà còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành, họ đã phải nhận đòn hồi mã thương. Phút 30, Matteo Ruggeri kiến tạo thuận lợi để Giuliano Simeone dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt.

Cơn ác mộng của Betis trong hiệp một khép lại ở phút 37. Từ một pha phản công mẫu mực, Pablo Barrios dọn cỗ cho tân binh Ademola Lookman băng xuống dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 3-0. Lookman, một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Atletico trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, đã nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét.

Tân binh Lookman ghi bàn.

Sự thực dụng lên ngôi và dấu ấn Griezmann

Bước sang hiệp hai, HLV Manuel Pellegrini thực hiện ba sự thay đổi người nhằm tìm kiếm hy vọng mong manh. Tuy nhiên, khối phòng ngự lầm lì của Atletico Madrid dưới sự chỉ huy của Diego Simeone đã hóa giải mọi nỗ lực của đội chủ nhà. Ngay cả khi Pablo Barrios phải rời sân vì chấn thương ở phút 50, sự xuất hiện của Jose Maria Gimenez càng khiến hệ thống phòng thủ của khách thêm kiên cố.

Phút 62, dấu chấm hết cho Real Betis được đặt bởi ngôi sao Antoine Griezmann. Nhận đường kiến tạo từ Lookman, tiền đạo người Pháp tung cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành đối phương, nâng tỷ số lên 4-0. Những phút còn lại, trận đấu bị cắt vụn bởi các thay đổi chiến thuật khi Atletico bắt đầu rút các trụ cột ra nghỉ.

Bữa tiệc bàn thắng khép lại ở phút 83 khi Thiago Almada lập công ấn định chiến thắng 5-0. Một kết quả phản ánh đúng sự hiệu quả tuyệt đối trong khả năng tận dụng cơ hội của Atletico Madrid so với một Real Betis cầm bóng nhiều nhưng thiếu sắc bén.

Thống kê trận đấu

Thông số Real Betis Atletico Madrid Tỷ số 0 5 Bàn thắng - Hancko (12'), Simeone (30'), Lookman (37'), Griezmann (62'), Thiago (83') Kết quả Bị loại Vào bán kết

Với thắng lợi hủy diệt này, Atletico Madrid tiến thẳng vào bán kết Copa del Rey với vị thế ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Trong khi đó, Real Betis sẽ phải tập trung tối đa cho đấu trường La Liga sau thất bại cay đắng ngay trên sân nhà.