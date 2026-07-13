Atletico Madrid tranh Ferran Torres: Toan tính đổi người bom tấn với Barcelona Atletico Madrid đối đầu PSG trong cuộc đua giành chữ ký Ferran Torres. Động thái này có thể mở đường cho một thỏa thuận trao đổi nhân sự đầy táo bạo liên quan đến Julian Alvarez giữa hai câu lạc bộ hàng đầu La Liga.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang chứng kiến một bước ngoặt đầy thú vị khi Atletico Madrid chính thức gia nhập cuộc đua giành Ferran Torres. Sự can thiệp của đội bóng thủ đô không chỉ đe dọa tham vọng của Paris Saint-Germain mà còn mở ra một kịch bản trao đổi cầu thủ có thể làm rung chuyển bóng đá Tây Ban Nha.

Đến lượt Atletico Madrid muốn có Torres. (Imago)

Cú hích từ Mateu Alemany và sự cạnh tranh với PSG

Theo tiết lộ từ chuyên gia tin chuyển nhượng Matteo Moretto trên tờ MARCA, tương lai của Ferran Torres tại Camp Nou đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Atletico Madrid đã chính thức đặt vấn đề với chân sút người Tây Ban Nha, tạo nên một cuộc đối đầu trực diện với gã nhà giàu nước Pháp PSG trên bàn đàm phán.

Sức hút của Torres không chỉ đến từ độ tuổi 26 đang ở độ chín sự nghiệp mà còn từ sự ủng hộ tuyệt đối của Mateu Alemany. Giám đốc thể thao của Atletico, người từng có thời gian làm việc sát sao tại Barcelona, được cho là một người hâm mộ cuồng nhiệt tài năng của ngôi sao sinh năm 2000. Ông đánh giá Torres là nhân tố hoàn hảo để nâng cấp cường độ chơi bóng và đa dạng hóa phương án tấn công cho đội hình của HLV Diego Simeone.

Kịch bản trao đổi Julian Alvarez đầy táo bạo

Điểm đáng chú ý nhất trong thương vụ này không chỉ nằm ở giá trị chuyển nhượng đơn thuần mà là mối liên hệ mật thiết giữa hai đội bóng. Barcelona từ lâu đã không giấu giếm tham vọng sở hữu Julian Alvarez — tiền đạo chủ lực của Atletico Madrid. Việc hai câu lạc bộ chuẩn bị tiến hành các cuộc thảo luận sâu hơn về tương lai của Alvarez vô tình tạo ra một "chiếc cầu nối" lý tưởng.

Theo phân tích từ Moretto, Ferran Torres có thể được đưa vào như một phần của thỏa thuận trao đổi hoặc bù trừ tài chính để Barcelona có thể tiếp cận Alvarez. Đây được xem là giải pháp "vẹn cả đôi đường" trong bối cảnh cả hai đội đều cần cân đối ngân sách và tối ưu hóa nhân sự cho mùa giải mới.

Tương lai mở tại Camp Nou

Gia nhập Barcelona từ Manchester City vào tháng 1/2022, Ferran Torres đã có những đóng góp quan trọng và là gương mặt quen thuộc trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng xứ Catalan. Tuy nhiên, trước sức ép từ các đề nghị hấp dẫn và nhu cầu tái thiết đội hình của Barca, tương lai của anh đang được mô tả là "hoàn toàn để mở".

Với bản hợp đồng còn thời hạn đến năm 2027, Barcelona vẫn nắm lợi thế trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, những tuần sắp tới sẽ mang tính quyết định để xác định liệu tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ tiếp tục gắn bó với Camp Nou hay sẽ chuyển sang khoác áo một đối thủ trực tiếp tại La Liga trong chiến dịch 2026/27.