Atletico Madrid từ chối đề nghị 100 triệu euro từ Barcelona cho Julian Alvarez Đội bóng thành Madrid kiên quyết không để ngôi sao người Argentina gia nhập đối thủ trực tiếp tại La Liga, dù Barcelona đã đưa ra con số chuyển nhượng kỷ lục 100 triệu euro.

Thị trường chuyển nhượng La Liga đang chứng kiến một cuộc đối đầu căng thẳng trên bàn đàm phán giữa hai đội bóng lớn là Atletico Madrid và Barcelona. Tâm điểm của vụ việc là tương lai của tiền đạo Julian Alvarez, người đang trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của đội chủ sân Camp Nou.

Atletico nhất quyết không bán Julian Alvarez cho Barca. Ảnh: Getty Images.

Lập trường cứng rắn của Atletico Madrid

Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Atletico Madrid đã chính thức bác bỏ khả năng để Julian Alvarez gia nhập Barcelona. Đáng chú ý, đội bóng xứ Catalan đã gửi một lời đề nghị khổng lồ trị giá lên tới 100 triệu euro nhằm thuyết phục đối tác nhả người. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Atletico đã ngay lập tức khước từ mà không cần suy nghĩ quá lâu.

Lý do chính đằng sau quyết định này không chỉ nằm ở giá trị tài chính. Atletico Madrid lo ngại việc bán chân sút chủ lực cho Barcelona sẽ trực tiếp gia tăng sức mạnh cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại đấu trường quốc nội. Trong bối cảnh cuộc đua vô địch La Liga luôn khốc liệt, việc tiếp tay cho kình địch là điều tối kỵ đối với đội bóng thành Madrid.

Khát vọng gia nhập Camp Nou của Julian Alvarez

Về phía cá nhân cầu thủ, Julian Alvarez đã thể hiện thái độ rất rõ ràng về bến đỗ tương lai. Ngôi sao 26 tuổi công khai ưu tiên việc chuyển tới khoác áo Barcelona hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác. Đối với nhà vô địch World Cup 2022, sân Camp Nou là bến đỗ mơ ước để anh nâng tầm sự nghiệp và khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới.

Sự kiên định của tiền đạo người Argentina đang tạo ra một áp lực không nhỏ lên câu lạc bộ chủ quản. Alvarez sẵn sàng đối đầu với những rào cản từ phía ban lãnh đạo Atletico để đạt được mục đích ra đi. Tuy nhiên, sự bế tắc trong đàm phán khiến thương vụ này đang rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn.

Kịch bản nào cho tương lai của ngôi sao người Argentina?

Hiện tại, mối quan hệ vốn đã không mấy êm đẹp giữa Atletico và Barcelona càng trở nên căng thẳng hơn. Khó khăn lớn nhất của Barca chính là tìm kiếm một bước đột phá về mặt tài chính hoặc một phương án đủ sức thuyết phục để đối tác thay đổi ý định khi Atletico vẫn đang giữ sự kiên định tuyệt đối.

Fabrizio Romano cũng đưa ra một lưu ý quan trọng: Dù hiện tại Alvarez chỉ hướng về Barcelona, nhưng anh có thể sẽ mở lòng với các lựa chọn khác nếu thương vụ này không có tiến triển vào giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng. Đây là tín hiệu tích cực cho các đại gia châu Âu khác đang theo dõi sát sao diễn biến tại Madrid.

Tương lai của Julian Alvarez chắc chắn sẽ còn tốn nhiều giấy mực khi kỳ chuyển nhượng hè bước vào giai đoạn cao điểm. Liệu Barcelona có chấp nhận nâng giá, hay sức ép từ phía cầu thủ sẽ khiến Atletico Madrid phải nhượng bộ? Câu trả lời vẫn còn nằm ở phía trước khi các bên vẫn đang giằng co quyết liệt trên bàn đàm phán.