Atletico Madrid vào vòng 1/8 Champions League: Đêm diễn rực sáng của Alexander Sorloth Tiền đạo Alexander Sorloth lập hat-trick đẳng cấp giúp Atletico Madrid đè bẹp Club Brugge 4-1, qua đó chính thức giành vé vào vòng 16 đội với tổng tỷ số 7-4.

Atletico Madrid đã khẳng định bản lĩnh của một ông lớn tại đấu trường châu Âu khi đè bẹp Club Brugge với tỷ số 4-1 trong trận lượt về vòng play-off Champions League. Chiến thắng này không chỉ đưa thầy trò HLV Diego Simeone đi tiếp với tổng tỷ số thuyết phục 7-4 mà còn đánh dấu màn trình diễn thăng hoa nhất sự nghiệp của Alexander Sorloth tại sân chơi danh giá nhất cấp CLB.

Ngày thi đấu bùng nổ và hiệu quả của Sorloth.

Sự lỳ lợm của Atletico Madrid và cái duyên ghi bàn của Sorloth

Sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính ở lượt đi, Atletico Madrid nhập cuộc tại Metropolitano với sự thận trọng nhưng không kém phần quyết đoán. Đội bóng Tây Ban Nha nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát và cụ thể hóa ưu thế ở phút 23. Đáng chú ý, người khởi đầu cho bàn mở tỷ số lại là thủ thành Jan Oblak với một đường chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác.

Alexander Sorloth đã cho thấy sức mạnh thể chất tuyệt vời khi tỳ đè loại bỏ trung vệ Brandon Mechele trước khi dứt điểm lạnh lùng bằng chân trái hạ gục Simon Mignolet. Tuy nhiên, Club Brugge cũng chứng minh họ không dễ dàng bỏ cuộc. Phút 36, từ tình huống phạt góc, Joel Ordonez đã tận dụng pha đánh đầu ngược của Mechele để đệm bóng cận thành san bằng cách biệt.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở cuối hiệp một khi Jan Oblak phải trổ tài cứu thua xuất thần trước cú đánh đầu của Hugo Vetlesen. Pha cứu thua này được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp Atletico giữ vững tâm lý trước khi bước vào giờ nghỉ.

Siêu phẩm của Johnny Cardoso và màn kết liễu tàn nhẫn

Bước sang hiệp hai, HLV Diego Simeone yêu cầu các học trò đẩy cao nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Phút 48, tiền vệ người Mỹ Johnny Cardoso đã khiến cả sân vận động vỡ òa với pha khống chế ngực và tung cú volley chân phải từ rìa vòng cấm. Đây là bàn thắng đầu tiên của Cardoso cho đội bóng mới, đồng thời là đòn giáng mạnh vào ý chí phản kháng của Club Brugge.

Hàng thủ CLub Brugge không cản được Sorloth.

Thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Phút 76, sau chuỗi phối hợp nhịp nhàng giữa Ademola Lookman và Antoine Griezmann, Sorloth một lần nữa xuất hiện đúng lúc để nâng tỷ số lên 3-1. Đêm diễn chói sáng của tiền đạo người Na Uy khép lại hoàn hảo ở phút 87 khi anh hoàn tất cú hat-trick bằng pha đệm bóng cận thành từ đường tạt của Matteo Ruggeri.

Thống kê ấn tượng của trận đấu

Thông số Atletico Madrid Club Brugge Tỷ số 4 1 Số cú sút 14 8 Cầu thủ ghi bàn Sorloth (23', 76', 87'), Cardoso (48') Ordonez (36') Tỷ lệ kiểm soát bóng 54% 46%

Với chiến thắng này, Atletico Madrid đã hiên ngang tiến vào vòng 16 đội. Thống kê cho thấy Sorloth đã ghi số bàn thắng trong một trận đấu này ngang bằng với tổng số pha lập công của anh trong 20 lần ra sân trước đó tại Champions League. Đối thủ tiếp theo của đội bóng thủ đô Madrid sẽ là một trong hai đại diện Ngoại hạng Anh: Liverpool hoặc Tottenham Hotspur.