Atletico Madrid vs Getafe: Thử thách bản lĩnh tại pháo đài Metropolitano Sau màn vùi dập Tottenham tại Champions League, thầy trò Diego Simeone tự tin hướng tới chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại La Liga khi tiếp đón Getafe trên sân nhà.

Atletico Madrid đang trải qua những ngày tháng thăng hoa nhất mùa giải 2025/2026. Với tâm thế hưng phấn sau chiến thắng 5-2 trước Tottenham Hotspur tại đấu trường châu Âu, "Los Rojiblancos" đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Getafe tại vòng 28 La Liga để củng cố vị trí trong top 3 và duy trì áp lực lên nhóm dẫn đầu.

Pháo đài Riyadh Air Metropolitano và điểm tựa lịch sử

Sân nhà đang là vũ khí tối thượng của Atletico Madrid mùa này. Thầy trò Diego Simeone đã biến Riyadh Air Metropolitano thành một pháo đài bất khả xâm phạm với 37 điểm giành được sau 14 trận, thành tích sân nhà tốt thứ hai tại giải đấu. Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước Espanyol, Real Oviedo và Real Sociedad là minh chứng rõ nét cho phong độ ổn định của đội bóng thành Madrid.

Atletico Madrid khá tự tin sau chiến thắng giòn giã trước Tottenham.

Ngược lại, lịch sử đang ủng hộ tuyệt đối đội chủ nhà. Getafe chỉ giành được vỏn vẹn 5 chiến thắng trong 46 lần đối đầu với Atletico. Đã 16 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Getafe có thể ca khúc khải hoàn khi rời sân của Atletico (tháng 5/2010). Dù đoàn quân của Jose Bordalas đang có phong độ cao với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, việc phải làm khách tại Metropolitano vẫn là thử thách cực đại.

Bài toán xoay tua và chiều sâu đội hình

Khó khăn lớn nhất của HLV Diego Simeone vào lúc này là đảm bảo thể lực cho các trụ cột khi trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Tottenham đã cận kề. Nhiều khả năng những ngôi sao như Antoine Griezmann, Julian Alvarez và Marcos Llorente sẽ được cho nghỉ ngơi. Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình hiện tại, Atletico vẫn sở hữu những phương án thay thế chất lượng.

Đội hình dự kiến

Câu lạc bộ Sơ đồ Đội hình dự kiến Atletico Madrid 4-2-3-1 Oblak; Molina, Gimenez, Lenglet, Diaz; Koke, Barrios; Gonzalez, Almada, Baena; Sorloth. Getafe 3-5-2 Soria; Abqar, Duarte, Romero; Femenia, Dakonam, Milla, Arambarri, Iglesias; Vazquez, Satriano.

Nhân tố định đoạt trận đấu: Sorloth vs Satriano

Alexander Sorloth sẽ là niềm hy vọng số một trên hàng công của đội chủ nhà. Với thể hình lý tưởng và khả năng dứt điểm đa dạng, tiền đạo người Na Uy được kỳ vọng sẽ phá vỡ hệ thống phòng ngự 3 trung vệ lùi sâu của Getafe. Ở phía đối diện, Martin Satriano – chân sút đang mượn từ Lyon với phong độ 3 bàn trong 4 trận gần nhất – là cái tên mà hàng thủ Atletico phải đặc biệt dè chừng trong các tình huống phản công.

Sorloth là 'pháo hạng nặng' mà Getafe cần phong tỏa.

Về mặt chiến thuật, Getafe của Jose Bordalas chắc chắn sẽ duy trì lối chơi thực dụng, quyết liệt và không ngại va chạm để hạn chế không gian chơi bóng của hàng tiền vệ chủ nhà. Cuộc đối đầu tại khu vực trung tuyến giữa kinh nghiệm của Koke và sự cơ động của bộ đôi Milla - Arambarri sẽ quyết định trực tiếp đến nhịp độ và kết quả của trận đấu.

Dù Getafe đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ khi leo lên vị trí thứ 9, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp và áp lực khủng khiếp tại Metropolitano khiến cơ hội có điểm của đội khách trở nên mong manh. Một chiến thắng nhọc nhằn với cách biệt tối thiểu sẽ giúp Atletico Madrid duy trì đà hưng phấn cho đấu trường châu lục.