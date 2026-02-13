Atletico Madrid vùi dập Barcelona 4-0: Canh bạc mạo hiểm của Hansi Flick phá sản Thất bại nặng nề nhất của Barca từ năm 2020 phơi bày điểm yếu chết người trước các máy chạy của Atletico Madrid, khiến cánh cửa vào chung kết Copa del Rey dần khép lại.

Trong một đêm kinh hoàng tại bán kết lượt đi Copa del Rey, Atletico Madrid đã khiến gã khổng lồ Barcelona phải quỳ gối với chiến thắng 4-0 áp đảo. Kết quả này không chỉ phản ánh sự chênh lệch về hiệu quả mà còn là lời cảnh tỉnh đanh thép cho hệ thống phòng ngự đầy rủi ro mà HLV Hansi Flick đang xây dựng cho đội bóng xứ Catalan.

Atletico Madrid thắng giòn giã Barca.

Sự phá sản của hệ thống phòng ngự dâng cao

Điểm nhấn lớn nhất về mặt chiến thuật chính là sự phá sản hoàn toàn của hệ thống phòng ngự dâng cao bên phía Barcelona. HLV Hansi Flick đã quá tự tin khi chỉ đạo hàng thủ dâng lên gần vạch giữa sân trước một Atletico Madrid sở hữu những tiền đạo có tốc độ thượng hạng.

Hệ quả là hành lang cánh, đặc biệt là vị trí của Alejandro Balde, trở thành tử huyệt. Các hậu vệ biên của Atletico như Nahuel Molina và Giuliano Simeone liên tục khoét sâu vào khoảng trống mênh mông phía sau lưng hàng thủ đội khách. Bàn thắng thứ hai và thứ ba là minh chứng rõ nét khi chỉ cần một đường bóng dài từ thủ môn Juan Musso cũng đủ để xé toang cấu trúc phòng ngự của Barca.

Kỷ lục buồn và thảm họa từ vị trí thủ môn

Trận thua này không chỉ là thất bại về tỷ số mà còn trở thành vết nhơ trong lịch sử câu lạc bộ. Đây là lần thứ hai kể từ mùa giải 2004/05, Barcelona để thủng lưới tới 4 bàn ngay trong hiệp một của một trận đấu chính thức. Lần duy nhất trước đó điều này xảy ra là trong trận thua thảm họa 2-8 trước Bayern Munich tại Champions League vào tháng 8/2020.

Garcia gây thất vọng.

Mọi chuyện bắt đầu từ sai lầm tai hại của thủ thành Joan Garcia ở phút thứ 6. Pha đỡ bóng hụt của anh từ đường chuyền về của Eric Garcia đã biếu không cho Atletico bàn mở tỷ số, tạo ra hiệu ứng domino sụp đổ về mặt tâm lý cho toàn đội.

Sự hiệu quả tuyệt đối của tam tấu Lookman - Alvarez - Griezmann

Trong khi Lamine Yamal hoàn toàn bị cô lập, hàng công của Atletico Madrid lại có một ngày thi đấu thăng hoa. Ademola Lookman trở thành cơn ác mộng với tốc độ và khả năng càn lướt khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Julian Alvarez chứng minh giá trị của một nhà vô địch World Cup với khả năng chọn vị trí và dứt điểm lạnh lùng.

Simeone có chiến thắng thuyết phục.

Antoine Griezmann, linh hồn trong lối chơi của Diego Simeone, tiếp tục duy trì cái duyên ghi bàn tại Copa del Rey. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Atletico lên tới 2.33 so với 1.02 của Barca, cho thấy sự áp đảo hoàn toàn về chất lượng cơ hội.

Sự bất lực của kiểm soát bóng vô hại

Barcelona cầm bóng tới gần 70% thời lượng, nhưng đó là sự kiểm soát vô hại. Họ chuyền bóng nhiều nhưng thiếu tính sát thương, trong khi Atletico chỉ cần 34% thời lượng kiểm soát để tung ra 12 cú sút đầy nguy hiểm. Ngay cả khi Barca nhen nhóm hy vọng, công nghệ VAR đã từ chối bàn thắng của Pau Cubarsi vì lỗi việt vị của Lewandowski.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Eric Garcia ở phút 85. Dữ liệu phân tích sau trận chỉ ra rằng xác suất lọt vào chung kết của Atletico Madrid đã vọt lên mức 98,7%. Trong bối cảnh thượng tầng CLB đang bất ổn với những tin đồn về chủ tịch Joan Laporta, thất bại này có thể là cú đánh chí mạng vào tham vọng danh hiệu của Barcelona mùa này.