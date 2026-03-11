Atletico Madrid vùi dập Tottenham 5-2: Thảm họa Kinsky và dấu chấm hết cho Igor Tudor Thất bại kinh hoàng 2-5 tại Metropolitano khiến Tottenham chạm đáy khủng hoảng, trong khi tương lai của HLV Igor Tudor bị đe dọa sau những quyết định nhân sự sai lầm.

Chuyến hành quân đến sân Metropolitano tại lượt đi vòng 16 đội Champions League đã biến thành một cơn ác mộng tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự đấu trường châu Âu của Tottenham Hotspur. Chỉ trong vòng 22 phút đầu trận, đại diện xứ sương mù đã sụp đổ hoàn toàn trước sức tấn công tàn nhẫn của Atletico Madrid, để lọt lưới tới 4 bàn thắng trong một kịch bản không tưởng.

Ghế nóng của Igor Tudor lung lay dữ dội.

17 phút kinh hoàng của thủ thành Antonin Kinsky

Tâm điểm của sự sụp đổ mang tên Antonin Kinsky, thủ thành 22 tuổi được HLV Igor Tudor trao cơ hội bắt chính thay cho Guglielmo Vicario. Đây là một quyết định thay đổi nhân sự đầy rủi ro trong một trận cầu sinh tử, và nó đã dẫn đến một bi kịch cá nhân ngay trong ngày ra mắt Champions League của thủ môn trẻ này.

Ngay phút thứ 6, Kinsky trượt chân tai hại, tạo điều kiện cho Marcos Llorente mở tỷ số. Đến phút 15, một pha xử lý bóng lóng ngóng khác của anh đã "biếu không" bàn thắng thứ ba cho Julian Alvarez. Chỉ 2 phút sau sai lầm thứ hai, Tudor lạnh lùng rút Kinsky khỏi sân mà không có bất kỳ lời an ủi nào. Hình ảnh chàng thủ môn trẻ lầm lũi rời sân đã gây bão mạng xã hội. Cựu thủ môn Joe Hart chia sẻ trên truyền hình: "Tôi thực sự thấy xót xa và đau lòng thay cậu ấy".

Kinsky có ngày thi đấu đáng quên.

Sự hoảng loạn về chiến thuật và rạn nứt phòng thay đồ

Trận thua này là đỉnh điểm của sự hỗn loạn dưới triều đại Igor Tudor. Việc tung ra sân đội hình trẻ nhất lịch sử Spurs tại vòng knock-out Champions League (trung bình 25 tuổi 24 ngày), đồng thời cất cả chân sút chủ lực Dominic Solanke lẫn máy quét Joao Palhinha lên ghế dự bị, được xem là một nước đi khó hiểu của vị chiến lược gia này.

Tệ hại hơn, cách quản trị nhân sự của Tudor dường như đang gây ra sự bất mãn lớn. Ông phớt lờ Richarlison khi tiền đạo này rời sân vì chấn thương và không có sự giao tiếp nào với các cầu thủ bị thay ra. Cựu danh thủ Paul Robinson nhận xét gay gắt: "Không có sự giao tiếp hay tinh thần đồng lòng nào ở đây. Richarlison là người duy nhất cho thấy tinh thần chiến đấu".

Marcos Llorente và cái duyên đối đầu các đội bóng Anh

Trái ngược với sự hoảng loạn của Tottenham, Atletico Madrid đã thể hiện một lối đá tấn công tàn nhẫn đúng như tuyên bố "đánh hơi thấy mùi máu" của HLV Diego Simeone trước trận. Antoine Griezmann tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, trong khi Julian Alvarez lập một cú đúp đẳng cấp.

Đặc biệt, Marcos Llorente tiếp tục khẳng định vị thế "hung thần" của các đội bóng Anh. Thống kê chỉ ra rằng 5 trên tổng số 9 bàn thắng trong sự nghiệp Champions League của cầu thủ này là vào lưới các đại diện Premier League. Với chiến thắng này, Simeone tiếp tục duy trì kỷ lục chưa từng thua một trận knock-out Champions League nào trên sân nhà.

Trận thua bạc nhược của Gà trống.

Mặt sân phản chủ và những kỷ lục buồn

Bên cạnh sai lầm cá nhân, yếu tố mặt sân trơn trượt tại Metropolitano cũng góp phần nhấn chìm Spurs. Thống kê chỉ ra các cầu thủ Tottenham đã trượt ngã tới 10 lần trong suốt trận đấu. Điển hình là cú trượt chân của trung vệ Micky van de Ven ở phút 14, trực tiếp dẫn đến bàn thắng nhân đôi cách biệt của Griezmann.

Thất bại 2-5 đánh dấu trận thua thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường của Tottenham. Dù Pedro Porro và Dominic Solanke đã nỗ lực ghi bàn để vớt vát lại chút danh dự, nhưng điều đó không thể che mờ sự thật rằng đội bóng London đang chạm đáy của sự khủng hoảng.

Bản án tử chờ sẵn Igor Tudor

Sự hiện diện của cựu huấn luyện viên Mauricio Pochettino trên khán đài Metropolitano như một điềm báo cho tương lai của Igor Tudor. Làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ đã lên tới đỉnh điểm khi các cuộc khảo sát trực tuyến cho thấy 65% cổ động viên yêu cầu sa thải Tudor ngay lập tức và 51% mong muốn Pochettino trở lại.

Sau hiệp một, siêu máy tính Opta nhận định cơ hội lội ngược dòng của Tottenham chỉ còn vỏn vẹn 0,1%. Với chấn thương của Richarlison và phong độ chạm đáy, trận lượt về tại London có lẽ chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, trong khi án sa thải dành cho Igor Tudor dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.