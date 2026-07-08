Atomfall: Game sinh tồn hậu tận thế tại Anh giảm giá 60% trên Steam Tựa game hành động sinh tồn Atomfall lấy cảm hứng từ nước Anh thập niên 1960 đang được ưu đãi lớn trên Steam với mức giá 19,99 USD. Với tỷ lệ đánh giá tích cực 77%, đây là cơ hội để game thủ khám phá vùng cách ly hạt nhân đầy bí ẩn.

Atomfall, tựa game hành động sinh tồn góc nhìn thứ nhất do Rebellion Developments phát triển, đang trở thành tâm điểm chú ý trên nền tảng Steam nhờ chương trình giảm giá sâu. Lấy bối cảnh miền Tây nước Anh sau một thảm họa hạt nhân, trò chơi kết hợp giữa yếu tố khám phá thế giới mở và nỗ lực sinh tồn khắc nghiệt trong một không gian mang đậm màu sắc lịch sử những năm 1960.

Bối cảnh nước Anh thập niên 1960 sau thảm họa

Câu chuyện trong Atomfall bắt đầu sau một sự cố hạt nhân nghiêm trọng, biến một phần vùng nông thôn nước Anh thành khu vực cách ly đầy rẫy hiểm nguy. Người chơi sẽ vào vai một nhân vật đang cố gắng tìm cách thoát khỏi vùng phong tỏa, đồng thời phải xâu chuỗi các manh mối để tìm ra sự thật đằng sau thảm họa. Thế giới của Atomfall không chỉ có những cánh đồng hoang vắng mà còn bao gồm các thung lũng, hầm trú ẩn (bunker) và những ngôi làng đổ nát.

An image showing an environment in Atomfall.

Điểm khác biệt của Atomfall so với các tựa game hậu tận thế khác chính là phong cách thẩm mỹ của Anh Quốc những năm 1960. Sự kết hợp giữa kiến trúc cổ điển và các yếu tố khoa học viễn tưởng tạo nên một bầu không khí vừa quen thuộc vừa kỳ quái, thôi thúc người chơi khám phá mọi ngóc ngách của bản đồ.

Cơ chế sinh tồn và hệ thống chiến đấu đặc thù

Để sống sót trong khu vực cách ly, người chơi cần liên tục thu thập tài nguyên và vật liệu để chế tạo vũ khí cũng như công cụ hỗ trợ. Hệ thống chiến đấu trong game cho phép linh hoạt lựa chọn giữa cận chiến hoặc sử dụng súng trường. Tuy nhiên, Atomfall đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng vì người chơi phải quản lý đồng thời cả nhịp tim và thanh thể lực trong suốt quá trình giao tranh.

An image showing a city in Atomfall.

Bên cạnh việc đối đầu với kẻ thù, việc tương tác với các nhân vật không người chơi (NPC) đóng vai trò quan trọng để mở khóa các tình tiết cốt truyện. Những cuộc hội thoại này thường cung cấp các manh mối quan trọng hoặc dẫn dắt người chơi đến các khu vực mới trong thế giới mở đầy biến động.

An image showing an NPC in Atomfall.

Đánh giá từ cộng đồng và thông tin ưu đãi

Kể từ khi ra mắt vào ngày 27/03/2025, Atomfall đã nhận được khoảng 5.443 đánh giá trên Steam với tỷ lệ phản hồi tích cực đạt 77%. Người chơi đánh giá cao sự tự do trong lối chơi và đồ họa ấn tượng, mặc dù một số ý kiến cho rằng độ khó của game khá cao và cơ chế chiến đấu cần được tinh chỉnh thêm.

Dưới đây là thông tin chi tiết về đợt giảm giá hiện tại của Atomfall trên Steam:

Thông tin Chi tiết Nhà phát triển Rebellion Developments Giá gốc 49,99 USD Giá ưu đãi 19,99 USD Mức giảm giá 60% Thời hạn kết thúc 09/07/2026

Mức giá 19,99 USD được coi là một món hời cho những ai yêu thích thể loại sinh tồn thế giới mở. Tuy nhiên, người mua cần lưu ý thời hạn ưu đãi sẽ kết thúc vào ngày 09/07/2026 theo dữ liệu từ SteamDB. Đây là cơ hội tốt để trải nghiệm một trong những tựa game có phong cách độc đáo nhất của Rebellion Developments.