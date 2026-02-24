ATP 500 Dubai và Acapulco: Medvedev tái đấu Shang Juncheng, Zverev tìm lại phong độ Daniil Medvedev đối đầu tài năng trẻ Shang Juncheng tại Dubai trong nỗ lực tìm lại sự ổn định, trong khi Alexander Zverev bắt đầu hành trình tại Acapulco sau kỳ Australian Open đầy cảm xúc.

Vòng một đơn nam giải ATP 500 tại Dubai Championships chứng kiến màn so tài đầy duyên nợ giữa Daniil Medvedev và Shang Juncheng. Đây là thử thách quan trọng cho tay vợt người Nga trong bối cảnh anh đang nỗ lực tìm lại bản sắc trên mặt sân cứng ngoài trời quen thuộc tại Aviation Club Tennis Centre.

Medvedev vs Shang Juncheng: Thử thách từ sức trẻ Trung Quốc

Trận đấu diễn ra vào khoảng 17h ngày 24/2, đưa hai tay vợt vào thế đối đầu chỉ một tuần sau màn chạm trán tại Doha. Mặt sân nhanh tại Dubai vốn là nơi ưa thích để Medvedev triển khai lối chơi phản công đặc trưng, điều bóng bền và tận dụng khả năng trả giao bóng sắc bén.

Medvedev (bên trái) gặp đối thủ người Trung Quốc, Shang (bên phải)

Dù đã vô địch Brisbane 2026 để khởi đầu mùa giải, cựu số 1 thế giới lại đang trải qua giai đoạn khó khăn khi để thua 3 trong 4 trận gần nhất. Tuy nhiên, kinh nghiệm của nhà vô địch Dubai 2023 vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ. Ở lần gặp nhau gần nhất tại Doha, Medvedev đã giành chiến thắng thuyết phục 6-4, 6-2 bằng cách kiểm soát hoàn toàn thế trận từ cuối sân.

Phía bên kia lưới, Shang Juncheng (21 tuổi) đang nỗ lực leo trở lại bảng xếp hạng sau chấn thương. Dù đang đứng vị trí 261 thế giới, tay vợt Trung Quốc sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và lối di chuyển linh hoạt. Sự mạo hiểm trong các pha dứt điểm của Shang có thể gây khó khăn cho Medvedev nếu tay vợt người Nga không duy trì được sự tập trung cao độ.

Alexander Zverev và bài kiểm tra bản lĩnh tại Mexican Open

Tại Acapulco, Alexander Zverev sẽ chính thức tái xuất sau thất bại đầy kịch tính trước Alcaraz tại bán kết Australian Open 2026. Tay vợt số 4 thế giới hiện đang có phong độ rất gần với đỉnh cao và mặt sân Acapulco - nơi anh từng lên ngôi vô địch năm 2021 - là địa điểm lý tưởng để khẳng định vị thế.

Zverev (bên trái) đối đầu đối thủ mà anh từng 2 lần đánh bại Moutet (bên phải)

Đối thủ của Zverev là Corentin Moutet, một tay vợt có lối chơi biến hóa và giàu cảm giác bóng. Dù Zverev đang dẫn trước 2-0 trong các lần đối đầu, Moutet vẫn được xem là một "ẩn số" khó chịu nếu trận đấu bị kéo vào những loạt bóng bền không theo kịch bản. Tuy nhiên, với lợi thế từ những cú giao bóng sấm sét và khả năng tấn công bóng hai, Zverev vẫn được dự đoán sẽ kiểm soát tốt cục diện trận đấu.

Lịch thi đấu tiêu điểm ATP 500 ngày 24/2 - 25/2

Thời gian Trận đấu Sự kiện 17:00 (24/2) Daniil Medvedev vs Shang Juncheng Dubai Championship 18:30 (24/2) Alexander Shevchenko vs Karen Khachanov Dubai Championship 22:00 (24/2) Ugo Humbert vs Stefanos Tsitsipas Dubai Championship 08:30 (25/2) Alexander Zverev vs Corentin Moutet Mexican Open 07:00 (25/2) Terence Atmane vs Grigor Dimitrov Mexican Open 10:00 (25/2) Casper Ruud vs Wu Yibing Mexican Open

Sự góp mặt của các hạt giống hàng đầu như Medvedev và Zverev ngay từ vòng một hứa hẹn sẽ tạo nên bầu không khí bùng nổ tại các giải ATP 500 tuần này. Kết quả của những trận đấu này không chỉ ảnh hưởng đến vị trí trên BXH mà còn là thước đo tâm lý quan trọng cho giai đoạn thi đấu mùa xuân.