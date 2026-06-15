ATP 500 Halle Open: Learner Tien đối đầu chủ nhà, Alexander Zverev trở lại sau đỉnh cao Roland Garros Mùa giải sân cỏ chính thức khai màn với tâm điểm là màn ra quân của tài năng trẻ Learner Tien và sự tái xuất của tân vương Roland Garros, Alexander Zverev tại Halle Open.

Tạm biệt những loạt bóng bền mệt mỏi trên bụi đỏ Paris, thế giới tennis chính thức bước vào mùa giải sân cỏ ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính. Tuần này, mọi sự chú ý đổ dồn về hai giải ATP 500 danh giá tại Halle và London, nơi các ngôi sao hàng đầu bắt đầu hành trình tìm kiếm công thức chiến thắng trước thềm Wimbledon.

Sân khấu của tốc độ và những cú giao bóng sấm sét

Mặt sân cỏ vốn là sàn diễn của những cú giao bóng uy lực, những pha lên lưới chớp nhoáng và những cuộc lật đổ bất ngờ. Đây là giai đoạn các tay vợt phải điều chỉnh bộ chân và nhịp độ thi đấu nhanh chóng để thích nghi với quỹ đạo bóng thấp và tốc độ nhanh hơn hẳn so với đất nện.

Learner Tien: Khẳng định đẳng cấp sau chuỗi phong độ thăng hoa

Vào lúc 16h30 ngày 15/6, tài năng trẻ người Mỹ Learner Tien sẽ chạm trán tay vợt chủ nhà Max Schoenhaus trong khuôn khổ vòng 1 đơn nam Halle Open. Đây là thử thách thú vị đối với Tien, người đang trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp.

Vừa giành danh hiệu ATP tại Geneva và lần đầu lọt vào vòng 3 Roland Garros, Tien đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về thể lực cũng như khả năng điều tiết trận đấu. Dù sân cỏ không phải mặt sân sở trường, nhưng với lối đánh tấn công hiện đại và khả năng chuyển trạng thái nhanh, tay vợt người Mỹ được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ.

Tien gặp tay vợt chủ nhà ở trận ra quân Halle Open

Trong khi đó, Max Schoenhaus tham dự giải đấu với suất đặc cách. Dù có lợi thế sân nhà và tinh thần thi đấu nhiệt huyết, kinh nghiệm tại cấp độ ATP 500 của tay vợt người Đức vẫn còn rất hạn chế. Sự ổn định và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định của Tien nhiều khả năng sẽ giúp anh định đoạt trận đấu sau 2 set.

Alexander Zverev: Màn tái xuất của nhà vô địch

Một trong những cái tên được mong đợi nhất tại Halle Open năm nay chính là Alexander Zverev. Sau khi đăng quang tại Roland Garros 2026, tay vợt số 1 nước Đức sẽ có trận đấu đầu tiên trên mặt cỏ ở nội dung đôi nam, sát cánh cùng chuyên gia kỳ cựu Marcelo Melo vào khoảng 20h tối nay.

Việc lựa chọn thi đấu đôi nam được xem là bước chạy đà hoàn hảo để Zverev làm quen với cảm giác bóng trên mặt cỏ trước khi bước vào chiến dịch đơn nam với tư cách hạt giống số 1. Đối thủ của họ là cặp bài trùng Alexander Bublik và Zizou Bergs - những người luôn sở hữu lối chơi đầy ngẫu hứng và khó lường.

Zverev sẽ ra sân lần đầu tiên sau chức vô địch Roland Garros

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Melo và sự hưng phấn tột độ từ Zverev được kỳ vọng sẽ giúp bộ đôi Đức - Brazil chiếm ưu thế. Tuy nhiên, khả năng giao bóng uy lực của Bublik chắc chắn sẽ gây ra không ít khó khăn trong một trận đấu tốc độ cao trên mặt sân Halle.

Lịch thi đấu tennis đáng chú ý ngày 15/6

Thời gian Giải đấu / Nội dung Trận đấu 16:30 ATP 500 Halle - Vòng 1 Max Schoenhaus vs Learner Tien 19:30 ATP 500 Halle - Vòng 1 Nuno Borges vs Felix Auger Aliassime 20:00 Đôi nam Halle Open Bergs/Bublik vs Melo/Zverev 19:00 ATP 500 Queen's Club Tommy Paul vs Zachary Svajda 17:30 WTA 250 Nottingham Qinwen Zheng vs Maria Sakkari

Bên cạnh Halle Open, người hâm mộ còn có thể theo dõi những cuộc đối đầu kịch tính tại Queen's Club Championships (London) hay các giải WTA tại Berlin và Nottingham, hứa hẹn một ngày thi đấu bùng nổ của quần vợt thế giới.