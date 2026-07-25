Auckland FC đấu Tottenham: Bài toán thử nghiệm dàn tân binh của Roberto De Zerbi Tottenham bước vào trận giao hữu với Auckland FC tại New Zealand, nơi HLV Roberto De Zerbi tiếp tục thử nghiệm sơ đồ chiến thuật cùng dàn tân binh đắt giá.

Tottenham Hotspur chạm trán Auckland FC vào lúc 10h30 ngày 26/7 trên sân vận động Eden Park (Auckland, New Zealand) trong trận giao hữu tiền mùa giải. Cuộc đối đầu này là dịp quan trọng để tân HLV Roberto De Zerbi đánh giá hiệu quả lắp ghép các tân binh đắt giá và hoàn thiện lối chơi kiểm soát bóng.

Triết lý của Roberto De Zerbi và diện mạo mới tại Tottenham

Sau khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 trước MK Dons, Tottenham tiếp tục chuyến du đấu tiền mùa giải với lực lượng gồm 35 cầu thủ. Dù trải qua mùa giải Ngoại hạng Anh vừa qua chưa thực sự như ý, sự xuất hiện của nhà cầm quân người Ý Roberto De Zerbi mang tới những tín hiệu thay đổi rõ rệt về mặt định hình lối chơi.

HLV Roberto De Zerbi hứa hẹn mang lại cho Tottenham một diện mạo mới.

Đại diện Bắc London hành quân đến New Zealand trong bối cảnh thiếu vắng một số nhân tố trụ cột như Pedro Porro, Djed Spence, Marcos Senesi và Mohamed Kudus do chấn thương hoặc đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau World Cup. Tuy nhiên, lực lượng còn lại của Spurs vẫn vượt trội nhờ sự hiện diện của hàng loạt bản hợp đồng mới gồm Andy Robertson, Sandro Tonali, Jan Paul van Hecke và Mateus Fernandes.

Hệ thống 4-2-3-1 mà HLV De Zerbi áp dụng đòi hỏi khả năng tịnh tiến bóng liên tục từ hàng phòng ngự cùng áp lực pressing tầm cao ngay bên phần sân đối phương. Các trận giao hữu tiền mùa giải chính là không gian lý tưởng để chiến lược gia này kiểm chứng tính hiệu quả của triết lý chiến thuật mới.

Tân binh Mateus Fernandes và bài toán tuyến giữa

Trong chiến thắng trước MK Dons, tiền vệ trẻ Mateus Fernandes đã để lại dấu ấn đậm nét bằng pha lập công duy nhất từ một cú vô-lê đẹp mắt. Sự cơ động, kỹ thuật cá nhân cùng khả năng thoát pressing của tiền vệ này mang lại nguồn năng lượng quan trọng cho tuyến giữa Spurs.

Mateus Fernandes ghi bàn trong ngày ra mắt.

Khi kết hợp cùng Sandro Tonali ở cặp tiền vệ trung tâm, Tottenham sở hữu bộ đôi có khả năng thu hồi bóng nhanh và chuyển trạng thái linh hoạt. Sự nhịp nhàng giữa Tonali và Fernandes sẽ quyết định đến khả năng duy trì thế trận áp đảo của đại diện nước Anh trước đối thủ.

Bên cạnh đó, hành lang cánh trái của Tottenham với sự góp mặt của Andy Robertson và tài năng trẻ Mathys Tel hứa hẹn trở thành hướng tấn công chủ lực, tạo ra áp lực liên tục lên hệ thống phòng ngự đối phương.

Khối phòng ngự lùi sâu của Auckland FC

Về phía đội chủ nhà, Auckland FC vừa khép lại mùa giải thành công với chức vô địch A-League Championship sau khi đánh bại Sydney FC trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, do mới hội quân trở lại sau kỳ nghỉ, thể lực và cảm giác bóng của các cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Steve Corica vẫn chưa đạt trạng thái tối ưu.

Đối đầu với một đại diện mạnh đến từ Ngoại hạng Anh, Auckland FC nhiều khả năng sẽ vận hành sơ đồ 5-3-2 với khối đội hình lùi sâu. Mục tiêu của đại diện New Zealand là bịt kín các khoảng trống trước vùng cấm và chờ đợi thời cơ từ những tình huống phản công nhanh.

Hậu vệ giàu kinh nghiệm Hiroki Sakai sẽ là điểm tựa quan trọng nhất ở hàng thủ Auckland FC. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của cầu thủ người Nhật Bản sẽ giúp đội chủ nhà đứng vững trước tốc độ và sức ép từ các đường lên bóng ở biên của Spurs.

Đội hình dự kiến và cục diện trận đấu

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Auckland FC và Tottenham Hotspur gặp nhau trong một trận đấu chính thức. Dù Auckland FC quyết tâm cống hiến một trận đấu chất lượng trên sân nhà Eden Park, sự chênh lệch về trình độ nhân sự giữa hai đội là rất lớn.

Đội bóng Đội hình dự kiến Auckland FC (5-3-2) Woud; Sakai, Vicelich, Carey, Pijnaker, Elliot; Howieson, Bayliss, Gallegos; Brook, Cosgrove Tottenham Hotspur (4-2-3-1) Kinsky; Gray, Van Hecke, Davies, Robertson; Fernandes, Tonali; Yang, Gallagher, Tel; Solanke

HLV De Zerbi dự kiến tiếp tục thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự trong hiệp hai để thử nghiệm các cầu thủ trẻ. Mặc dù vậy, với chất lượng đội hình vượt trội cùng khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn, Tottenham hoàn toàn đủ khả năng làm chủ cuộc chơi và hướng tới một chiến thắng nhẹ nhàng trước đội chủ nhà.