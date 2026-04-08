Auda 1-0 Dinamo Tirana: Auda giành chiến thắng Auda có lợi thế tinh thần với chuỗi hai trận thắng gần nhất, trong khi Dinamo Tirana cần phản ứng sau kết quả không thuận lợi ở trận gần nhất.

Auda 1 - 0 Dinamo Tirana Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Auda tiếp đón Dinamo Tirana.

12' Thẻ vàng Phút 12': R. Kragliks (Auda) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Thẻ vàng Phút 52': Y. Traore (Auda) nhận thẻ vàng.

60' Thẻ vàng Phút 60': F. Perndreca (Dinamo Tirana) nhận thẻ vàng.

64' Thẻ vàng Phút 64': E. Qardaku (Dinamo Tirana) nhận thẻ vàng.

66' Thẻ vàng Phút 66': B. Dita (Dinamo Tirana) nhận thẻ vàng.

68' BÀN THẮNG! Auda (1-0) Phút 68': B. Diedhiou (Auda) lập công (kiến tạo: E. Daskevics). Tỷ số: 1 - 0.

71' Thẻ vàng Phút 71': F. Perndreca (Dinamo Tirana) nhận thẻ vàng.

71' Thẻ đỏ Phút 71': F. Perndreca (Dinamo Tirana) nhận thẻ đỏ.

75' Thay người Phút 75' (Dinamo Tirana): Lorran vào sân thay L. Vila.

82' Thay người Phút 82' (Dinamo Tirana): R. Silva-Richards vào sân thay H. Berisha.

82' Thay người Phút 82' (Dinamo Tirana): F. Ruci vào sân thay I. Manellari.

82' Thay người Phút 82' (Dinamo Tirana): D. Fadairo vào sân thay M. Ayodeji.

86' Thay người Phút 86' (Auda): A. Appiah vào sân thay B. Diedhiou.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': W. Fofana (Auda) nhận thẻ vàng.

90+4' Thay người Phút 90+4' (Dinamo Tirana): D. Metaj vào sân thay E. Qardaku.

KT Kết thúc: Auda 1-0 Dinamo Tirana Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:57 05/08/2026

Đội hình chính thức Auda Sơ đồ 4-3-3 · HLV Didier Zanetti Dinamo Tirana Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ilir Daja 98 Nils Purins 2 Tin Hrvoj 4 Moussa Ouedraogo 6 Ralfs Kragliks 71 Oskars Rubenis 20 Youba Traore 8 Edvin Bongemba 10 Wally Fofana 17 Eduards Daskevics 47 Kader Kone 25 Barthelemy Diedhiou 77 Aldo Teqja 2 Ysni Ismaili 22 Bruno Dita 27 Naser Aliji 13 Fabjan Perndreca 8 Eridon Qardaku 21 Klevi Qefalija 28 Isi Manellari 29 Hekuran Berisha 20 Malomo Taofeek Ayodeji 10 Lorenco Vila Dự bị Auda 1 Raivo Sturins 12 Niks Daniels Aleksandrovs 80 Sebastian Aranda 14 Hussaini Ibrahim 18 Ariel Arroyo 46 Jayen Gerold 77 Jevgenijs Minins 7 Andrews Appiah 23 Mohamoud Fofana Dinamo Tirana 97 Tomas Kiri 1 Edmir Sali 5 Erion Hoxhallari 47 Lorran 16 Noel Bleta 33 David Fadairo 88 Flamur Ruci 11 Ruben Silva-Richards 18 Dejvi Metaj Cập nhật đội hình lúc 22:34 04/08/2026

Thông tin trận đấu

Auda đối đầu Dinamo Tirana tại UEFA Europa Conference League vào lúc 23:00 ngày 04/08/2026 trên sân Skonto stadions. Hai đội bước vào trận đấu với những tín hiệu phong độ khác nhau, tạo nên cuộc so tài đáng chú ý về khả năng duy trì sự ổn định.

Phong độ tạo khác biệt

Auda đang có đà khởi đầu tích cực khi thắng cả 2 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này mang lại sự tự tin cần thiết, đặc biệt trong một trận đấu mà khả năng nhập cuộc và duy trì cường độ có thể ảnh hưởng lớn đến thế trận.

Bên kia chiến tuyến, Dinamo Tirana có phong độ gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 4 trận gần nhất. Đội bóng này cho thấy khả năng giành kết quả tích cực, nhưng trận thua gần nhất đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng tìm lại sự chắc chắn và tính liên kết trong lối chơi.

Thế trận được quyết định bởi sự ổn định

Auda nhiều khả năng muốn tận dụng trạng thái hưng phấn để gây sức ép sớm và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, việc duy trì sự chủ động trong thời gian dài vẫn là thử thách, bởi Dinamo Tirana đã thể hiện khả năng tạo ra những kết quả khác nhau trong chuỗi trận gần đây.

Trong khi đó, Dinamo Tirana cần ưu tiên sự an toàn ở những thời điểm đầu trận. Nếu hạn chế được các sai sót và đưa trận đấu về thế giằng co, đội khách có thể chờ đợi cơ hội từ những pha chuyển trạng thái. Ngược lại, Auda sẽ phải cảnh giác trước khả năng đối thủ tận dụng khoảng trống khi đội chủ nhà đẩy cao đội hình.

Nhận định trước trận

Phong độ gần nhất đang nghiêng về Auda, nhưng sự cân bằng vẫn có thể xuất hiện nếu Dinamo Tirana nhanh chóng khôi phục sự chắc chắn sau trận thua mới nhất. Điểm then chốt nằm ở khả năng kiểm soát cảm xúc, xử lý bóng trong các khu vực quan trọng và duy trì cự ly đội hình.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Auda có cơ sở để tự tin nhờ chuỗi hai chiến thắng liên tiếp. Dinamo Tirana, với thành tích 2 thắng, 1 hòa và 1 thua trong 4 trận gần nhất, vẫn là đối thủ có khả năng tạo ra thế trận khó chịu. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào đội tận dụng tốt hơn những thời điểm chuyển tiếp và giữ được sự tập trung trong suốt trận đấu.

Auda 5 trận gần nhất T T T T H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 3.5) 3 Thủng lưới Dinamo Tirana 5 trận gần nhất T H T B H 4 Trận 2-1-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới