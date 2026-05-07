Aurelien Tchouameni ẩu đả với Valverde: Man Utd rộng cửa đón tiền vệ Real Madrid Vụ va chạm giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde khiến nội bộ Real Madrid rạn nứt, mở ra cơ hội để Man Utd chiêu mộ tiền vệ người Pháp thay thế Casemiro.

Tiền vệ Aurelien Tchouameni đang trở thành tâm điểm của sự chú ý tại Madrid sau vụ va chạm vật lý với đồng đội Federico Valverde ngay trên sân tập. Sự cố diễn ra đúng thời điểm tương lai của tuyển thủ Pháp bị đặt dấu hỏi, trong khi Manchester United đang ráo riết tìm kiếm người kế thừa vị trí của Casemiro.

Tchouameni và Valverde

Rạn nứt tại Valdebebas: Khi áp lực vượt ngưỡng

Theo nhật báo Marca, mâu thuẫn bùng phát từ một tình huống va chạm trong buổi tập cường độ cao của Real Madrid. Cả Tchouameni và Valverde đều không giữ được bình tĩnh, dẫn đến màn xô xát trực tiếp trước sự ngỡ ngàng của các đồng đội. Căng thẳng không dừng lại ở đó khi hai ngôi sao này được cho là đã tiếp tục tranh cãi gay gắt trong phòng thay đồ.

Vụ việc này phản ánh bầu không khí ngột ngạt tại sân Santiago Bernabeu. Sau khi bị loại khỏi Champions League, Copa del Rey và gần như không còn cơ hội cạnh tranh tại La Liga, Real Madrid đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng. Trước đó, nội bộ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng rúng động bởi thông tin Kylian Mbappe nảy sinh tranh cãi với thành viên trong ban huấn luyện của Alvaro Arbeloa.

Cơ hội chiến thuật cho Manchester United

Tại Anh, huấn luyện viên Michael Carrick coi Aurelien Tchouameni là mục tiêu chuyển nhượng số một để thay thế lão tướng Casemiro. Với việc vừa đánh bại Liverpool với tỷ số 3-2 để chính thức giành vé dự Champions League mùa tới, sức hút của "Quỷ đỏ" trên thị trường chuyển nhượng đã gia tăng đáng kể.

Việc chiêu mộ một tiền vệ có khả năng đánh chặn và điều tiết như Tchouameni được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho sơ đồ chiến thuật của Carrick. Bên cạnh ngôi sao người Pháp, danh sách rút gọn của Man Utd còn có những cái tên chất lượng như:

Adam Wharton: Tài năng trẻ đang lên của Crystal Palace.

Tài năng trẻ đang lên của Crystal Palace. Sandro Tonali: Tiền vệ giàu năng lượng từ Newcastle United.

Tác động đến thị trường chuyển nhượng

Nếu Real Madrid không thể sớm ổn định lại phòng thay đồ, họ có nguy cơ chứng kiến hàng loạt trụ cột ra đi. Đối với Man Utd, việc đảm bảo suất dự đấu trường châu Âu danh giá nhất là đòn bẩy quan trọng để thuyết phục Tchouameni rời bỏ thủ đô Tây Ban Nha để cập bến Old Trafford. Hiện tại, một chiến thắng nữa sẽ giúp đoàn quân của Michael Carrick kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ ba chung cuộc, một nền tảng vững chắc để tái thiết đội hình vào mùa hè này.