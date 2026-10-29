Austin 1-2 Real Salt Lake: Real Salt Lake giành chiến thắng
Các cuộc đối đầu gần đây giữa Austin và Real Salt Lake thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu giữa hai đội diễn ra lúc 07:30 ngày 29/10/2026 trên sân Q2 Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Austin tiếp đón Real Salt Lake.
- 13'Real Salt Lake ép sân
Cầm bóng: Austin 35% - 65% Real Salt Lake, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.
- 25'Real Salt Lake ép sân
Cầm bóng: Austin 39% - 61% Real Salt Lake, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 35'Thẻ vàng
Phút 35': Morgan Guilavogui (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 37'Real Salt Lake ép sân
Cầm bóng: Austin 38% - 62% Real Salt Lake, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Real Salt Lake ép sân
Cầm bóng: Austin 36% - 64% Real Salt Lake, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 1.
- 52'BÀN THẮNG! Austin (1-0)
Phút 52': Jorge Alastuey (Austin) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 55'BÀN THẮNG! Real Salt Lake (1-1)
Phút 55': Saba Lobjanidze (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Juan Sanabria). Tỷ số: 1 - 1.
- 61'BÀN THẮNG! Real Salt Lake (1-2)
Phút 61': Morgan Guilavogui (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Sergi Solans). Tỷ số: 1 - 2.
- 61'Thẻ vàng
Phút 61': Damian Las (Austin) nhận thẻ vàng (Foul).
- 63'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Austin 43% - 57% Real Salt Lake, dứt điểm 10 - 16 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 1.
- 64'Thay người
Phút 64' (Austin): Brendan Hines-Ike vào sân thay Joseph Rosales.
- 64'Thay người
Phút 64' (Austin): Przemyslaw Płacheta vào sân thay Mikkel Desler.
- 67'Thay người
Phút 67' (Real Salt Lake): Chadwick Zachary Booth vào sân thay Dominik Marczuk.
- 70'Thay người
Phút 70' (Austin): Christian Ramirez vào sân thay Besard Sabovic.
- 74'VAR
Phút 74': Phạt đền bị hủy — Myrto Uzuni (Austin).
- 75'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Austin 46% - 54% Real Salt Lake, dứt điểm 12 - 17 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 8 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 1.
- 76'Thay người
Phút 76' (Austin): Žan Kolmanič vào sân thay Jon Gallagher.
- 77'Thẻ vàng
Phút 77': Jorge Alastuey (Austin) nhận thẻ vàng (Foul).
- 79'Thay người
Phút 79' (Real Salt Lake): Ariath Piol vào sân thay Morgan Guilavogui.
- 79'Thay người
Phút 79' (Real Salt Lake): DeAndre Yedlin vào sân thay Sergi Solans.
- 79'Thay người
Phút 79' (Real Salt Lake): Justen Glad vào sân thay Philip Quinton.
- 86'Thay người
Phút 86' (Real Salt Lake): Alexandros Katranis vào sân thay Saba Lobjanidze.
- 87'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Austin 46% - 54% Real Salt Lake, dứt điểm 13 - 18 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 8 - 7; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 1 - 2.
- KTKết thúc: Austin 1-2 Real Salt Lake
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 09:37 29/10/2026
Austin và Real Salt Lake gặp nhau với kỳ vọng về một trận đấu mở, khi các lần chạm trán gần đây giữa hai đội thường chứng kiến nhiều bàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 29/10/2026 trên sân Q2 Stadium.
Thế đối đầu nghiêng về Real Salt Lake
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Real Salt Lake thắng 3 trận, hòa 2 trận, còn Austin chưa thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội khách trước giờ bóng lăn.
Tuy nhiên, các cuộc đối đầu này thường không khép lại trong sự dè dặt. Hai đội có xu hướng tấn công cởi mở và để lại nhiều khoảng trống phía sau, nên trận đấu có thể diễn ra với nhịp độ cao và nhiều pha chuyển trạng thái.
Phong độ trái ngược
Real Salt Lake đang có phong độ tốt hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, trong đó họ thắng cả hai trận gần đây nhất. Chuỗi kết quả này giúp đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin.
Ngược lại, Austin đang trải qua giai đoạn không ổn định. Đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù vậy, trận gần nhất của họ là một chiến thắng, tín hiệu tích cực để Austin tìm lại cảm giác chiến thắng trên sân nhà.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng
Real Salt Lake hiện đứng thứ 10 với 39 điểm, còn Austin xếp thứ 14 với 34 điểm. Khoảng cách 5 điểm cho thấy hai đội không cách biệt quá xa, và một kết quả tích cực có thể thay đổi bầu không khí quanh mỗi bên.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với phong độ đang lên và thành tích đối đầu thuận lợi, Real Salt Lake có thể chơi tự tin và chủ động tạo cơ hội. Austin cần tận dụng lợi thế sân nhà, giữ sự tập trung ở khâu phòng ngự và nhanh chóng chuyển trạng thái để gây khó khăn cho đối thủ.
Khả năng cao hai đội sẽ không chơi thận trọng. Đội nào kiểm soát tốt những khoảng trống giữa hai tuyến và xử lý chính xác các tình huống chuyển đổi sẽ có nhiều cơ hội giành lợi thế.
Nhận định
Real Salt Lake nhỉnh hơn về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu. Tuy vậy, Austin vừa có một chiến thắng gần đây và được thi đấu trên sân nhà, nên trận đấu chưa thể nghiêng hẳn về bên nào. Xét xu hướng các lần gặp nhau trước đó, người xem có thể kỳ vọng một màn đôi công với nhiều bàn thắng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)