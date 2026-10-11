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Austin 1-4 Nashville SC: Nashville SC giành chiến thắng

Văn Thể11/10/2026 03:23

Austin tiếp đón Nashville SC trên sân nhà Q2 Stadium tại vòng 28 MLS với phong độ chia điểm kéo dài, đối đầu cân bằng khi đôi bên cùng có hai chiến thắng.

Austin1 - 4Nashville SCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Austin tiếp đón Nashville SC.

  • 12'Austin ép sân

    Cầm bóng: Austin 59% - 41% Nashville SC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 24'Nashville SC ép sân

    Cầm bóng: Austin 39% - 61% Nashville SC, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 30'BÀN THẮNG! Nashville SC (0-1)

    Phút 30': Reed Baker-Whiting (Nashville SC) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 37'Thẻ vàng

    Phút 37': Guilherme Biro (Austin) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

  • 38'Nashville SC ép sân

    Cầm bóng: Austin 32% - 68% Nashville SC, dứt điểm 1 - 10 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Austin): Brendan Hines-Ike vào sân thay Jon Bell.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Nashville SC ép sân

    Cầm bóng: Austin 36% - 64% Nashville SC, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 2.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Austin): Christian Ramirez vào sân thay Myrto Uzuni.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Austin): Besard Sabovic vào sân thay Jorge Alastuey.

  • 64'Nashville SC ép sân

    Cầm bóng: Austin 38% - 62% Nashville SC, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 3 - 3.

  • 67'BÀN THẮNG! Nashville SC (0-2)

    Phút 67': Elias Saad (Nashville SC) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Nashville SC): Shakur Mohammed vào sân thay Elias Saad.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Austin): Przemyslaw Płacheta vào sân thay Mikkel Desler.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Nashville SC): Edvard Sandvik Tagseth vào sân thay Patrick Yazbek.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Nashville SC): Daniel Lovitz vào sân thay Andy Najar.

  • 76'BÀN THẮNG! Austin (1-2)

    Phút 76': Brandon Vazquez (Austin) lập công (kiến tạo: Facundo Daniel Torres Perez). Tỷ số: 1 - 2.

  • 77'Nashville SC ép sân

    Cầm bóng: Austin 39% - 61% Nashville SC, dứt điểm 7 - 21 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 6 - 4.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': Shakur Mohammed (Nashville SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 83'Thẻ vàng

    Phút 83': Brian Schwake (Nashville SC) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 88'BÀN THẮNG! Nashville SC (1-3)

    Phút 88': Shakur Mohammed (Nashville SC) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Nashville SC): josh bauer vào sân thay Cristian Espinoza.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Nashville SC): Bryan Acosta vào sân thay matthew corcoran.

  • 90+1'BÀN THẮNG! Nashville SC (1-4)

    Phút 90+1': Hany Mukhtar (Nashville SC) lập công (kiến tạo: Shakur Mohammed). Tỷ số: 1 - 4.

  • 90'Nashville SC ép sân

    Cầm bóng: Austin 42% - 58% Nashville SC, dứt điểm 10 - 21 (trúng đích 5 - 8), phạt góc 4 - 6; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 6 - 4.

  • KTKết thúc: Austin 1-4 Nashville SC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 09:36 11/10/2026

Đội hình chính thức
Austin
Sơ đồ 3-4-3 · HLV D. Arnaud
Nashville SC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Callaghan
1
B. Stuver
3
M. Desler
15
J. Bell
29
Guilherme Biro
11
F. Torres
38
Ervin Torres
6
Ilie Sánchez
10
M. Uzuni
24
Jorge Alastuey
9
B. Vázquez
17
J. Gallagher
99
B. Schwake
31
A. Najar
4
J. Palacios
3
M. Woledzi
27
Baker-Whiting
16
M. Corcoran
8
P. Yazbek
11
E. Saad
7
C. Espinoza
9
S. Surridge
10
H. Mukhtar
Dự bị
Austin
22 Chris Applewhite32 M. Burton35 M. Đorđević4 B. Hines-Ike12 D. Las77 P. Płacheta21 C. Ramirez14 B. Šabović5 O. Svatok
Nashville SC
1 J. Willis20 E. Tagseth19 A. Muyl14 S. Mohammed5 J. Maher41 W. Madrigal2 D. Lovitz22 J. Bauer6 B. Acosta
Cập nhật đội hình lúc 07:03 11/10/2026
AustinThống kêNashville SC
42%
Kiểm soát bóng
58%
11
Dứt điểm
24
5
Trúng đích
11
4
Phạt góc
6
5
Phạm lỗi
10
0
Việt vị
3
7
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
H. Mukhtar
H. Mukhtar
Nashville SC
1 bàn · 1 kiến tạo
S. Mohammed
S. Mohammed
Nashville SC
1 bàn · 1 kiến tạo
R. Baker-Whiting
Baker-Whiting
Nashville SC
1 bàn
E. Saad
E. Saad
Nashville SC
1 bàn
B. Vázquez
B. Vázquez
Austin
1 bàn
F. Torres
F. Torres
Austin
1 kiến tạo · điểm 6.95

Vòng 28 giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS sẽ chứng kiến màn so tài giữa Austin và Nashville SC, diễn ra vào lúc 07:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Q2 Stadium. Cuộc đọ sức này mang ý nghĩa quan trọng với Austin khi đội bóng này đang tìm kiếm những điểm số cần thiết để cải thiện tình hình điểm số hiện tại.

Tình cảnh của Austin tại bảng xếp hạng MLS

Bước vào trận đấu ở lượt trận thứ 28, Austin hiện đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 31 điểm. Đội chủ sân Q2 Stadium cần phải nỗ lực rất nhiều để tích lũy thêm điểm số trong giai đoạn then chốt này của mùa giải.

Thử thách tiếp theo của thầy trò đội chủ nhà sẽ là cuộc tiếp đón Nashville SC, đối thủ hứa hẹn tạo ra thế trận chặt chẽ và giằng co ngay từ những phút đầu tiên.

Phong độ thi đấu và xu hướng chia điểm của Austin

Nhìn vào màn trình diễn gần đây, Austin đang thể hiện lối chơi tương đối khó bị đánh bại nhưng lại thiếu đi sự bùng nổ để định đoạt kết quả. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 chiến thắng và phải chấp nhận chia điểm ở 4 trận còn lại.

Tính theo trình tự từ các trận trước tới nay, Austin trải qua chuỗi hòa 2 trận, thắng 1 trận rồi tiếp tục hòa 2 trận liên tiếp gần đây. Sự an toàn nơi tuyến dưới giúp họ duy trì được mạch bất bại, nhưng việc để hòa quá nhiều đang khiến đội bóng tích lũy điểm số tương đối chậm.

Cán cân đối đầu cân bằng giữa Austin và Nashville SC

Lịch sử chạm trán gần đây chứng kiến sự cân bằng gần như tuyệt đối giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Austin giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và để Nashville SC đánh bại 2 lần.

Mỗi bên đều sở hữu số lần ca khúc khải hoàn ngang ngửa và chỉ có đúng một lần hai đội rời sân với tỷ số bất phân thắng bại. Điều này cho thấy tính chất sít sao mỗi khi đôi bên đụng độ, không đội nào thực sự chiếm thế thượng phong rõ rệt.

Nhận định thế trận trên sân Q2 Stadium

Với lợi thế sân bãi tại Q2 Stadium, Austin chắc chắn muốn tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà để tìm kiếm trọn vẹn điểm số sau hàng loạt trận hòa. Dẫu vậy, việc đối đầu với một đối thủ có thành tích ngang ngửa như Nashville SC đòi hỏi đội chủ nhà phải thận trọng trong từng toan tính.

Dựa trên xu hướng thi đấu chặt chẽ và tần suất chia điểm dày đặc của Austin, màn chạm trán sắp tới nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy toan tính giữa hai đại diện của MLS.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Austin · 2 thắng1 hòaNashville SC · 2 thắng
02/10/2025
Chung kết
Austin
1 - 2
Nashville SC
NS
16/02/2025
Austin
2 - 1
Nashville SC
AUS
25/08/2024
Nashville SC
0 - 2
Austin
AUS
18/09/2022
Austin
1 - 1
Nashville SC
Hòa
04/09/2022
Nashville SC
3 - 0
Austin
NS
Austin
5 trận gần nhất
HHTHH
27
Trận
7-10-10
T-H-B
35
Ghi (TB 1.3)
47
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps271557+3150BHTBT
2St. Louis City271386+1247TTTHT
3FC Dallas271386+847THTTT
12San Diego278811032HHBBB
13Austin2771010-1231HHTHH
14Minnesota United FC277812-929BBBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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