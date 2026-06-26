Australia cầm hòa Paraguay 0-0, chính thức tiến vào vòng 1/16 World Cup 2026 Với chiến thuật thực dụng và bản lĩnh thép, Australia đã bảo vệ thành công tỷ số hòa 0-0 trước Paraguay để giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng D tại World Cup 2026.

Trận đấu cuối cùng của bảng D World Cup 2026 giữa Australia và Paraguay đã diễn ra theo đúng kịch bản của một cuộc đấu trí đầy thực dụng. Trong bối cảnh chỉ cần một trận hòa để chắc suất đi tiếp, đội tuyển xứ sở chuột túi đã trình diễn một lối chơi kỷ luật, hóa giải mọi nỗ lực tấn công từ đại diện Nam Mỹ để chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out.

Sự toan tính thực dụng của Socceroos

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, cả Paraguay và Australia đều bộc lộ rõ ý đồ chơi chắc chắn. HLV Tony Popovic của Australia hiểu rằng một sai lầm nhỏ có thể trả giá đắt, vì vậy ông đã chỉ đạo các học trò duy trì khối đội hình thấp và tập trung vào việc kiểm soát không gian. Trong khi đó, Paraguay dưới sự dẫn dắt của HLV Gustavo Alfaro cũng không mạo hiểm dâng quá cao, tạo nên một thế trận giằng co ở khu vực giữa sân.

Cả Paraguay và Australia đều nhập cuộc đầy toan tính với mục tiêu giành được ít nhất 1 điểm.

Khoảng thời gian đầu trận, Australia là đội nắm quyền chủ động hơn về mặt kiểm soát bóng nhưng họ chủ yếu luân chuyển ở khu vực an toàn. Những tình huống dâng cao của đại diện Nam Mỹ thi thoảng khiến hàng thủ Australia phải cảnh giác, nhưng thủ thành Patrick Beach đã có một ngày thi đấu tập trung để từ chối các nỗ lực xâm nhập của đối phương.

Bản lĩnh trong những thời điểm căng thẳng

Điểm nhấn đáng chú ý trong hiệp một là tình huống va chạm mạnh khiến tiền vệ Connor Metcalfe của Australia bị chấn thương vùng đầu và đổ máu. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ áo vàng đã được thể hiện rõ khi Metcalfe vẫn tiếp tục thi đấu sau khi được băng bó. Sự kiên cường này giúp Australia đứng vững trước áp lực ngày càng tăng từ Paraguay ở cuối hiệp một.

Bước sang hiệp hai, cường độ trận đấu được đẩy lên cao hơn với những pha tranh chấp quyết liệt. Jackson Irvine phải nhận thẻ vàng sớm sau pha phạm lỗi với Julio Enciso – ngôi sao sáng nhất bên phía Paraguay. Ngay sau đó, đội bóng Nam Mỹ liên tục thử vận may bằng các cú sút xa của Andres Cubas và Mauricio, nhưng độ chính xác vẫn là điều mà họ còn thiếu để làm rung lưới Patrick Beach.

Hai đội bóng bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng xuyên suốt 90 phút thi đấu.

Khóa chặt ngòi nổ Julio Enciso

Trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, HLV Tony Popovic đã tung Nestory Irankunda và Ajdin Hrustic vào sân nhằm tận dụng tốc độ trong các pha phản công. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của Australia vẫn là bảo toàn mành lưới. Hệ thống phòng ngự tầng lớp của Socceroos đã cô lập hoàn toàn Julio Enciso, khiến cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh không có đủ khoảng trống để tạo nên đột biến.

Càng về cuối trận, Australia càng lùi sâu đội hình, nhường hoàn toàn thế trận cho Paraguay nhưng vẫn duy trì được sự liên kết giữa các tuyến. Những pha phản công dựa trên khả năng càn lướt của Irankunda hay Jordan Bos dù không mang lại bàn thắng nhưng đã giúp giảm bớt áp lực đáng kể cho hàng thủ.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, một kết quả phản ánh đúng cục diện trên sân. Với 1 điểm có được, Australia chính thức tiến vào vòng 1/16 với vị trí nhì bảng D. Đối với Paraguay, 4 điểm sau vòng bảng cũng mang lại cho họ cơ hội lớn để đi tiếp với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đội hình ra sân chính thức:

Đội hình ra sân của Paraguay và Australia. Ảnh: Bongda.com.vn.

Kết quả chung cuộc: Paraguay 0-0 Australia